Instagram'da Toplu Mesaj Silme Nasıl Yapılır?

Video ve fotoğraf paylaşmanın yanı sıra insanların iletişim kurabilmesini sağlayan sosyal medya platformu Instagram, toplu mesaj silme işleminin kolayca yapılabilmesine de imkân tanıyor. Bu rehberde söz konusu işlemin nasıl yapıldığını açıkladık.

Instagram'da mesajları toplu silme işleminin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak görüntü tabanlı sosyal medya hizmetindeki hesabınızdan mesajları silebilirsiniz.

Instagram'da Toplu Mesaj Silme Adımları

Instagram'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşedeki direkt mesajlar butonuna basın.

Silmek istediğiniz sohbete basılı tutun.

"Sil" seçeneğini seçin.

İşlemi onaylayın. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram, mesaj isteği kapatma işleminin yanı sıra sohbetlerin silinebilmesine de olanak tanıyor. Hesabınızda yer alan mesajları toplu olarak silmek için öncelikle Instagram'ı açın ve üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde konumlanan direkt mesajlar butonuna basın. Bu adımı uygulamanız hâlinde sosyal medya hesabınızdaki sohbetlerin yer aldığı bir sayfa açılacak. Açılan sayfadan silmek istediğiniz sohbetin üzerine basılı tutun.

Sohbetin üzerine bir süre basılı tuttuktan sonra yeni seçenekler açılacak. Bu seçenekler arasından "Sil" seçeneğini seçin. İşlemi onayladığınız takdirde sohbet silinecektir. Sildiğiniz sohbet artık hesabınızın gelen kutusunda görünmez fakat bu sohbeti karşı taraf görmeye devam eder.

Instagram'da Mesajı Geri Alma Nasıl Yapılır?

Instagram'ı açın.

Hesabınıza girin.

Direkt mesajlar butonuna basın.

Bir sohbeti seçin.

Mesajın üzerine basılı tutun.

"Gönderimi İptal Et" seçeneğini seçin.

İşlemi onaylayın.

Popüler sosyal medya platformu Instagram'da mesajı geri alma işlemi de mümkün. Bu, yalnızca belirli mesajları silebilmenize imkân tanır. Bir mesajı geri alabilmek için öncelikle Instagram uygulamasını açın ve ardından üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza girin.

Direkt mesajlar butonuna basarak sohbetlerin yer aldığı sayfayı görüntüleyin. Bir sonraki adımda sohbeti açın. Geri almak istediğiniz mesajın üzerine basılı tutun. Daha sonra "Gönderimi İptal Et" seçeneğini seçin ve işlemi onaylayın. Bunu yaptığınızda mesaj silinecektir.

Bu yazıda Instagram'da toplu mesaj nasıl silinir sorusunu yanıtladık. Ayrıca uygulamada bir mesajın geri alınması için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.