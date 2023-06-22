Instagram'ın Yapay Zeka Aracı Nedir? Özellikleri Neler?

Yapay zekâ sohbet robotları hayatımızı dört bir yandan sarmaya devam ediyor. Şimdi ise sırada Instagram’ın kendi uygulaması için geliştirdiği bir sohbet robotu var.

Alessandro Paluzzi tarafından belirtilen verilere göre Instagram yeni bir yapay zeka aracını kullanıma sürmeyi hedefliyor. Bu araç ile 300 farklı karakterden sorularınıza cevap bulabileceğiniz söyleniyor.

Instagram’ın Yapay Zekâ Aracının Özellikleri Neler?

Instagram’ın uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi bazı ekran görüntüleri paylaşarak Instagram için geliştirilen ‘yapay zekayla sohbet’ özelliğini gündeme getirdi.

Bu bilgiler ışığında henüz kesin olmamakla birlikte Instagram’ın piyasaya süreceği yapay zeka robotunun özelliklerine dair bazı beklentiler oluştu. İşte, Instagram’ın kullanıcı deneyimini iyileştirmek üzere tasarladığı yapay zekâ robotunda olması beklenen bazı özellikler:

Sohbet şeklinde açılan giriş ekranından yapay zekâya farklı konularda sorular sorulabilmesi,

Kendi algoritması ve veri tabanı sayesinde yapay zekâ robotundan herhangi bir alanda öneride bulunmasını istediğinizde size farklı tavsiyeler sunabilmesi,

30 Farklı karakterden dilediğinizi seçip onunla diyalog kurabilmeniz,

Seçtiğiniz robotun siz mesaj yazarken yaratıcılığınızı geliştiren öneriler sunması ve daha etkili metinler oluşturmanıza yardımcı olması,

Instagram üzerinden satış yapanlar veya hedef kitlesi ile Instagram üzerinden iletişim kuranların yapay zekâ robotlarını sohbete dahil edebilmesi, böylece müşterilerin sorularının yapay zekâ robotu tarafından cevaplanması,

Arkadaşlarınızla yaptığınız konuşmalarda üçüncü bir katılımcı olarak yapay zekâ robotunu konuşmaya davet edip sohbet anında ihtiyaç duyduğunuz bilgilere interaktif bir ortamda daha hızlı ulaşma imkânınızın olması bekleniyor.

Instagram AI Robotunun Önemi Nedir?

Instagram tarafından hayata geçirilmesi beklenen bu proje, aslında sosyal medyada hayati değişiklikler yaratacak bir buluş olarak değerlendirilmiyor. Ancak bunun bir başlangıç olduğunu düşünenlerin sayısı da oldukça fazla.

Meta’ya yapay zekânın entegre edilmesi için ilk adımlardan birisi olarak değerlendirebileceğimiz Instagram’ın yapay zeka robotu, sosyal medyada yapay zekâ devrimini başlatan ilk adımlardan birisi olarak adını tarihe yazdırabilir.

Öte yandan video formatındaki reels içeriklerin ve hikayelerin popülerliği yapay zekâ entegrasyonu ile düşüşe uğrayacak gibi gözüküyor. Kullanıcıların yapay zekâ ile daha çok vakit geçirecek olması Instagram’da ‘DM’ adı verilen mesajlar bölümünü daha popüler ve kullanışlı hale getirebilir.

Instagram’ın Yapay Zekâ Robotunun Çıkış Tarihi

Snapchat ve TikTok’un ardından Meta uygulamalarının da kendi yapay zeka sohbet robotlarını geliştirmeye başladığı biliniyor. Bununla ilgili ilk verilerin şubat ayında kullanıcılarla paylaşıldığını söylemek mümkün.

Şubat ayında Meta’nın CEO’su olan Mark Zuckerberg’in yaptığı açıklamada WhatsApp, Instagram ve Messenger’in yapay zeka karakterleri hakkında çalışmalar yaptığı belirtilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Paluzzi’nin sızdırdığı görüntüler yakın bir gelecekte Instagram’da yapay zeka botlarının aktif bir şekilde kullanılabileceğine işaret ediyor. Şu an için net bir çıkış tarihi söylemek mümkün olmasa da sosyal medya kullanıcıları Eylül ayı gibi Instagram’a bu özelliğin gelmesini bekliyor.

Sosyal medya uygulamalarına eklenen yapay zeka robotları ile dünya çapında birçok tartışma yapılıyor. Bazı chat bot’ların insanları zararlı davranışlara yönlendirdiği iddia ediliyor. Bu gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda Instagram’ın üreteceği yapay zeka robotunda ne gibi güvenlik önlemlerinin alınacağı da merak ediliyor.

Öte yandan Snapchat’in AI bot’u ile kıyaslandığında Instagram’ın daha akıllı öneriler sunan, gerçekçi ve fonksiyonel bir robot tasarlamasını umduğumuzu söyleyebiliriz.