Instagram Reels'ten Para Kazanma Mümkün Hale Geldi!

Instagram Reels'ten para kazanma yolu ile bazı içerik oluşturucuları 35 bin dolara kadar kazanmaya başladı. Sosyal medya platformu, sosyal medya fenomenlerine yönelik bu yazın başlarında başlattığı programın kapsamını arttırdı.

İçerik oluşturucularının düşünülenden çok daha fazla kazanmasının da mümkün olduğu belirtildi. Her içerik oluşturucusu aynı oranda kazanmasa da belli kriterleri karşılayanlar oldukça yüksek meblağ kazanabiliyor.

Instagram Reels'ten Para Kazanma Nasıl Yapılır?

BusinessInsider tarafından paylaşılan bilgilere göre Instagram, kasım ayında 58 milyon görüntüleme sayısına ulaşan içerik oluşturucularına 35 bin dolar ek kazanç sağlıyor. Yani Reels'ten para kazanmak için çok ciddi bir görüntüleme sayısına ulaşmak gerekiyor. Yeni açılan bir hesap ile bunu başarmak çok düşük bir ihtimal.

Mark Zuckerberg'ün CEO'su olduğu Facebook (şimdilerde Meta olarak biliniyor), 2022 yılına kadar içerik oluşturucularına yatırım yapmak için 1 milyon dolarlık bir fon ayırdığını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından aynı kampanya Instagram Reels için de başlatıldı.

İçerik oluşturucuları artık sosyal medya platformundan ödeme almak için Reels'i kullanabilecek. Milyonlarca kişi tarafından izlenen sosyal medya fenomenleri ise belirtilen miktarda para kazanabilecek.

Kazanç oldukça değişken. Instagram, kullanıcılara ödenen paranın ne kadar belirlendiğini net olarak açıklamadı. Ayrıca ödenen miktar, içerik oluşturucusundan içerik oluşturucusuna da değişiyor. Insider'a göre iki eğlenceli içerik oluşturucusuna iki farklı teklifte bulunuldu. Bu teklifler arasındaki fark 3 bin dolardı.

Travis Hawley, 9 milyon 820 bin görüntüleme için 5 bin 500 dolar kazanırken Jackson Weimer ise aynı dönemde 9 bin 280 bin görüntüleme sayısı karşılığında 8 bin 500 dolar kazandı. Meta, bunun sebebini de açıkladı.

Bir Meta sözcüsü, içerik oluşturucularına ödeme yapmanın yeni yollarını test ettiklerini ve bu nedenle başlangıçta ödemelerde küçük farklılıklar olabileceğini söyledi.

Meta sözcüsü, buradaki amacın mümkün olduğunca çok sayıda içerik oluşturucunun kazanmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Bununla birlikte içerik oluşturucularının ödeme almak için belirli bir eşiği geçmesi gerekmiyor.

Instagram'ın kazanç programından yararlanmasının önünde bir engel olmayan içerik oluşturucuları, görüntüleme sayısına göre kazanç elde etmeye devam edebilecek.