Instagram'ın Dürtme Özelliği Nedir, Nasıl Kullanılır?

Eski MSN kullanıcılarına geçmişi hatırlatan, TikTok’ta halihazırda var olan özellik şimdi de Instagram’a geliyor. Instagram kullanıcıları artık birbirleriyle DM’den mesaj atmanın yanında farklı ve daha pratik bir şekilde iletişim kurabilecek.

Instagram’da ‘dürtme’ özelliği ile ilgili detayları bu yazımızda anlatıyoruz. İşte, sık kullanılacağını düşündüğümüz, Instagram kullanıcılarının heyecanla beklediği ‘dürtme’ özelliğine dair bilmeniz gerekenler!

Instagram Dürtme Nedir?

Dürtme özelliğinin geçmişi MSN hatta ICQ dönemine kadar uzanıyor. Bu sohbet uygulamalarını kullananlar bilirler ki dürtme, titreşim gönderme gibi reaksiyonlar uygulamaya heyecan katan detaylar arasında yer alıyordu.

Instagram’dan önce diğer sosyal medya uygulamalarında da bu özelliğin yer aldığını görüyoruz. Örneğin, TikTok’ta bu özellik bir süredir aktif olarak kullanılıyor. Şimdi de Alessandro Paluzzi’nin yaptığı bir paylaşıma göre ‘dürtme’ özelliği Instagram’a geliyor.

Profil sayfasına eklenecek bir buton şeklinde gözükmesi beklenen ‘dürtme’ eylem düğmesi yeni bir sohbet başlatmanın ilk yolu olabilir. Peki, bu özellik nasıl kullanılacak? Gelin, Instagram’da istediğiniz bir hesabı nasıl dürteceğinizi öğrenelim.

Instagram Dürtme Nasıl Yapılır?

Paluzzi’nin yaptığı paylaşıma göre bu eylem düğmesi kullanıcıların profil sayfasında yer alacak.

Paylaşımlarından haberdar olmak istediğiniz kişilerin bildirimlerini açmak için profil ekranındaki zil şeklindeki butona basmanız gerekiyordu. Dürtme tuşunun da tam olarak bu butonun sol tarafında yer alması bekleniyor.

Butona bastığınızda karşınızdaki kişiyi dürtmüş olacaksınız ancak yaptığınız eyleme ilişkin bildirimler bu kişiyle olan DM kutunuza düşecek.

Yani, bu eylem düğmesi yeni sohbetler başlatmanıza ön ayak olabilecek.

Ayrıca sohbet ekranında da bu özelliğe ilişkin bir buton bulunması bekleniyor.

Sohbet ekranını açtığınız kişi o an aktif ise kendisini dürtmeniz için bir uyarıcı ile karşılaşabilirsiniz.

Bu uyarıcı ile gelen butona tıkladığınızda karşınızdakini dürtebileceksiniz.

Halihazırda Facebook’ta kullanılan bu özelliğin TikTok’ta da aktif olarak kullanıldığı biliniyor. Bakalım, Instagram’da da beklenen etkiyi yaratabilecek mi? Kullanıcılar bu özelliği aktif olarak kullandığında içerik üreticileri için daha fazla etkileşim sağlamak mümkün olabilir.

Siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram’da dürtme özelliğini kullanmayı düşünüyor musunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!