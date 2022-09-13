Internet Cafe Simulator 2'de kendi internet cafemizi hayata geçirmeye çalışacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 59 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günlük hayatı oyun dünyasına tanışamaya devam eden Cheesecake Dev, internet cafe simulator oyununun ikinci sürümünü yayınladı. Internet Cafe Simulator ile milyonlarca kopya satan ve oyuncular tarafından sevilmeyi başaran oyun yenilenmiş içerikleri ve daha gelişmiş yapısı ile yeniden lansmana çıktı. Steam üzerinde yayınlanan Internet Cafe Simulator 2, Ocak 2022'den bu yana ilgiyle oynanıyor. Aksiyon ve gerilimden uzak bir yapıya sahip olan internet cafe simülatöründe kendi internet cafemizi tasarlayacak ve müşteri çekmeye çalışacağız. Serinin ikinci oyunu olarak karşımıza çıkan Internet Cafe Simulator 2, ilk oyuna nazaran daha detaylı içeriklere ve yeni mekaniklere sahip olan oyun da harika bir internet cafe inşa etmeye çalışacağız.

Internet Cafe Simulator 2 Özellikleri

Türkçe, İngilizce, Fransızca dahil 11 farklı dil seçeneği,

Tek oyunculu bir mod,

Gerçekçi grafik açıları,

Birbirinden farklı mekanlar,

Sağlam mekanikler,

Hava değişim döngüleri,

Simülasyon oyunlarındaki başarısı ile yakından tanıdığımız Cheesecake Dev, yeni oyunu Internet Cafe Simulator 2 ile beklentileri yine karşılamayı başardı. İlk oyununa nazaran daha gerçekçi ve gelişmiş bir yapıyı karşımıza çıkan geliştirici ekip, bizlere adeta gerçek bir cafe kurma ortamı sunuyor. Oyun içerisinde dükkanımıza daha fazla müşteri çekebilmek için çeşitli bilgisayar oyun lisansları satın alacak, çeşitli yemekler hazırlayacak, müşterileri memnun etmek için onlara iyi davranacağız. Oyunları yasa dışı olarak da temin edebileceğimiz yapım da hava değişim döngüleri de yer alıyor. Yağmurlu günlerde müşterilerimize güvenli alan sunacağımız yapım içerisinde şehrin sokaklarında da dilediğimiz gibi de dolaşabileceğiz.

Internet Cafe Simulator 2 İndir

İlk oyununda olduğu gibi ikinci oyunu da uygun bir fiyat etiketi ile oyuncularla buluşturan geliştirici ekip, Türkçe dil desteği sayesinde ülkemiz oyuncularına da hitap ediyor. Kapsamlı içeriği ile eğlenceli anlara sahip olan Internet Cafe Simulator 2, başarılı satışlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Internet Cafe Simulator 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 2 GHz Dual Core CPU

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 or better

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Internet Cafe Simulator 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri