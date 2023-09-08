Serinin ikinci oyunu olan Internet Cafe Simulator 2 APK, yeni özellikleriyle beraber daha da zorlayıcı bir deneyim yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayalinizdeki internet kafeyi inşa etmek istiyorsanız, Internet Cafe Simulator 2 APK tam size göre bir oyun. Bu simülasyon oyununda, harika bir işletme kurup içerisini istediğiniz gibi donatabilirsiniz. Yüksek donanımlı bilgisayarlar satın alıp, işletmenizdeki performansı arttırabilirsiniz.

Kafenize gelen müşterilerinizi memnun etmek adına, ekibinize yeni çalışanları işe alabilirsiniz. Kötü niyetli müşterileri içeri almamak için bir koruma, müşterilerinizin karnını doyurmak adına da bir şefle anlaşabilirsiniz. Yeni odalar ve mutfak bölümü açarak müşterilerinizden yemek siparişleri alabilirsiniz.

Her bir misafirinize iyi bakmalısınız. Neden mi? Daha iyi bir memnuniyet vermek ve gelen müşterilerinizi arttırmak adına, her müşteriye iyi davranmalısınız. Kafenizi temiz tutmalı ve masadan kalkan müşterilerinizin bıraktığı çöpleri temizlemelisiniz. Aksi takdirde yeni müşteriler internet kafenizden memnun ayrılmayabilir.

Internet Cafe Simulator 2 APK İndir

İnternet kafenize sadece donanımsal ve çalışan anlamında değil, dekor konusunda da kafenizi iyileştirebilirsiniz. Internet Cafe Simulator 2'de, işletmenizi daha güzel bir görünüme büründürmek için yeni dekor eşyaları satın alabilirsiniz.

Evet, serinin ikinci oyunu bazı yenilikleri de beraberinde getiriyor. Sokaktaki haydutlardan korunmalı ve onlara karşı dikkatli olmalısınız. Beklemediğiniz bir anda paranızı alabilir ve hatta internet kafenize bomba bile atabilirler. Siz de hayal gücünüzdeki internet kafeyi inşa etmek istiyorsanız, Internet Cafe Simulator 2 APK indirin ve müşterilerinizin memnun ayrılmasını sağlayın.