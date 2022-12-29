İnternetin Sahibi Var Mı? İnternetin Sahibi Kim?

İnternetin sahibi var mı? Sorusu internet ile yeni tanışan herkesin aklına bir defa olsun gelmiştir. Aslında bu soru oldukça doğal bir sorudur. Çünkü hemen hemen her şeyin bir sahibi olduğundan internetin neden bir sahibi olmasın. Peki gerçekten internet'in sahibi var mı? Gelin birlikte cevap verelim.

İnternetin Sahibi Var mı?

Kısa cevap internetin sahibi yoktur. Çünkü internet elle tutulamayan ve bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla çalışan bir mantığa sahiptir. Bir bilgisayar internete erişiyorsa artık o da internetin bir parçasıdır. Yani internet bilgisayarların birbirleriyle bağlanmasından sonra doğan bir adıdır. İnternet nasıl çalışır? Adlı yazımızda bu soruya detaylıca cevap vermiştik. Peki İnternetin hiç mi sahibi yok internetin sahibi kim?

İnternetin Sahibi Kim?

İnternetin bir sahibi yoktur. Ancak interneti ne kadar iyi kullanmayı biliyorsanız ve elinizde ne kadar fazla veri varsa ve bu veriler işleyebiliyorsanız aslında bir nevi internetin sahibi de sayılabilirsiniz. Çünkü günümüzde verilen petrolden daha değerlidir. Bu veriler üzerinden para kazanabilir birçok markayı yükseltebilir veya karalayabilirsiniz. Bu nedenle internetin bir sahibi olmamasına rağmen kısmi olarak elinde çok fazla veri bulunan kişilerin bunu bir koz olarak kullanabileceğini belirtmek isteriz.

İnternetin Neden Sahibi Yok?

İnternetin sahibi olmaması asıl sebebin tüm bilgisayarların birbirine bağlanarak bir internet oluşmasında kaynaklanmaktadır. Yani tüm bilgisayarlara sahip olursanız aslında internet sizin olabilir. Bu durum da mümkün olmayacağından dolayı internetin sahibi yoktur.

İnternet Bir Gün Yok Olabilir mi?

Yukarıdaki sorulardan daha çok aslında sorulacak sorulardan biri de internetin yok olup olmamasıdır. İnternet bilgisayarların birbirine bağlanması ile çalışır. Hatta bu daha da geliştirilerek araya başka sorulara girmektedir. Peki Rusya Amerika'ya ya da Amerika Rusya'ya bomba atsa ve bu sunucuların birbirleriyle ilişkisini koparsa internet yok olur mu?

Aslında kısmi olarak evet internet yok olur. Ancak bu sadece karadan yani denizaltından da düşünebileceğiniz üzere birbiriyle iletişim kuran ağların yok olmasına neden olur. Oysa günümüzde internet uydular sayesinde de çalışabilmektedir. Bu nedenle internetin tamamen yok olması pek mümkün görünmüyor. Öyle ki çok para kazanılan bir sistemde kimse böyle bir riske girmez.

Bu içeriğimizde internete sahibi var mı, internetin sahibi kim? Adlı sorulara cevap verdik. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz, sizce internet'in sahibi var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmına görüşlerinizi bizlerle paylaşmaya unutmayınız.