Sims benzeri oyunlar neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için çok popüler oyunların bulunduğu bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan yapımlar sayesinde uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Yaşam simülasyonu türündeki Sims serisi, ilk olarak 2000 yılında piyasaya sürüldü. Kısa süre içerisinde dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan serinin bu zamana kadar pek çok oyunu çıktı.

Sims oyunlarını oynamaktan sıkılan ve Sims tarzı oyunlar oynamak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede bulunan yapımlar sayesinde uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Sims Benzeri Oyunlar Listesi

Avakin Life

Idle Life Sim

Home Design

Fallout Shelter

Virtual Families 2

Movie Star Planet

House Flipper Mobile

Animal Crossing: Pocket Camp

Yukarıda Sims gibi oyunlar listesi bulunuyor. Listede yer alan yapımların ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da eğlenceli zaman geçirmek istiyorsanız internetsiz oynanabilen mobil oyunlar listemizi inceleyebilirsiniz.

Avakin Life

Üç boyutlu sanal bir evrende geçen Avakin Life, tüm dünyada oldukça popüler bir yaşam simülasyonu oyunudur. Karakter oluşturarak başladığınız başarılı yapımda kendi evinizi tasarlayabilir, alışveriş yapabilir, diğer insanlar ile sohbet edebilir ve sanal dünyayı keşfedebilirsiniz.

Oluşturduğunuz karakteri kişiselleştirebilme imkânına sahipsiniz. Bu konuda çok sayıda seçenek bulunuyor. 100 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken oyunda grafikler memnun edici seviyede. Başarılı oynanış mekaniğinin yer aldığı yapımda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Idle Life Sim

Codigames tarafından sunulan Idle Life, simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Karakterinizi oluşturabilir ve hemen ardından oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Karakter kişiselleştirme konusunda çeşitli seçenekler bulunuyor. Bu kapsamda saç rengini değiştirebilir, yeni kıyafetlere sahip olabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Popüler oyunda sanatçı, sprocu, teknoloji uzmanı gibi çeşitli seçenekler içerisinden bir meslek seçebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmeye çalıştığınız yapımda evinizi istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Bunun için yeni mobilyalar ve süs eşyaları satın alabilirsiniz.

Home Design

10 milyondan fazla indirilen Home Design'da temel amaç ev tasarlamaktır. Eski ve kötü bir görünüme sahip olan evleri yenileyerek çok daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlıyorsunuz. Dolayısıyla popüler yapımda hayallerinizdeki evi tasarlayabilirsiniz.

Çok kaliteli grafiklere sahip olan Home Design'da ayrıca eşleştirme bulmacaları da bulunuyor. Dekore işlemini gerçekleştirirken bulmacaları da çözebilirsiniz. Oyunu cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Fallout Shelter

Diğer Fallout oyunlarından biraz farklı bir oynanış tarzına sahip olan Fallout Shelter, Bethesda Softworks tarafından geliştirilen ve yayımlanan oldukça popüler bir oyundur. Popüler yapımda nükleer felaketin ardından Vault isimli özel bir sığınağı yönetiyorsunuz.

Oyundaki amaç Vault'ta yaşamını sürdüren insanların mutlu olmasını sağlamaktır. Sığınağınızda yaşayan insanlara yeteneklerine uygun görevler vermeniz, onların mutlu olmalarını sağlama konusunda önemli bir yere sahip. Ayrıca sığınağınızı geliştirmeniz de gerekiyor. Bunun için gerekli kaynakları ise sığınağın dışından elde edebiliyorsunuz.

Virtual Families 2

Sims tarzı oyunlar oynamaktan keyif alan oyuncular için harika bir yapım olan Virtual Families 2'de sanal dünyada yer alan evinizi hayallerinizdeki gibi tasarlayabilirsiniz. 10 milyondan fazla indirilen oyunda çeşitli eşyalar satın alabilirsiniz. Oyundaki temel amaç ise aileniz ile bir yaşam sürdürmektir.

Yaşam simülasyonu türündeki yapım tüm dünyada çok sayıda oyuncu tarafından oynanıyor. Memnun edici seviyede grafiklerin yer aldığı yapımda başarılı oynanış sistemi bulunuyor. Böylece oyun kontrol açısından sorun yaşanmadan oynanabiliyor.

Movie Star Planet

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Movie Star Planet, çevrim içi tabanlı bir oyundur. Hesap oluşturma işleminin ardından bir karakter yaratabilir ve oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Kişiselleştirme konusunda geniş bir yelpaze sunan yapımda karakterinize yeni kıyafetler, aksesuarlar satın alabilir ve saçını değiştirebilirsiniz.

Karakter kişiselleştirmenin yanı sıra kendi odanızı istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Bunun için mağazada çeşitli eşyalar ve dekorasyon ürünleri bulunuyor. Diğer insanlar ile sohbet edebilme imkânı bulunan oyunda film çekebilirsiniz. Popüler yapımda ayrıca mini oyunlar da mevcut.

House Flipper Mobile

Sims alternatifi oyunlar arasında House Flipper Mobile da bulunuyor. Sims'teki ev dekorasyon özelliğini seven kişiler için harika bir yapım olan House Flipper Mobile'da satın aldığınız evi tamir edip dekore ederek satmanız gerekiyor. Bunun için çok sayıda mobilya ve dekorasyon ürünleri yer alıyor.

Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış mekaniğine sahip olan oyunda çeşitli görevler de bulunuyor. 10 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çeken yapımda uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Animal Crossing: Pocket Camp

Animal Crossing: Pocket Camp, Sims gibi oyunlar listesinin son sırasında yer alan popüler bir yapımdır. Nintendo tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyunda bir kamp yaşamı sürdürüyorsunuz. Kampın yöneticisini kontrol ettiğiniz yapımda kamp alanını tasarlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz kamp alanına hayvanları davet edebiliyorsunuz.

Bu yazıda Sims benzeri oyunlar listesi hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca en iyi hayatta kalma oyunları listemize de göz atabilirsiniz.