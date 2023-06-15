iPadOS 17 ile iPad’e Gelen Yenilikler Neler?

Her yıl olduğu gibi bu sene de Apple’dan iOS, iPadOS ve MacOS işletim sistemlerine dair beklenen güncellemeler geldi. iOS 17 kapsamında akıllı telefonlara gelen yeniliklerin yanı sıra iPad kullanıcıları için de iPadOS 17 güncellemesi geliştirildi.

Mevcut birçok özelliği iyileştirmenin yanı sıra iPadler’e yepyeni özellikler getiren bu güncelleme ile iPad kullanıcıları çok daha konforlu bir deneyime sahip olabilecek. İşte, iPadOS 17 ile hayatımıza giren yenilikler!

iPadOS 17’nin Öne Çıkan Özellikleri Neler?

iPadOS 17 tanıtımıyla birlikte gündeme gelen kilit ekranı ve WidgetKit iyileştirmeleri kapsamında yeni widgetler akıllı ev sistemi ile senkronize bir şekilde çalışabiliyor. Tek tuşla ışık ve müziği kontrol edebileceğiniz bu teknolojinin daha geniş olanaklar sunması da bekleniyor. İnteraktif araç takımları olarak tanımlanan bu araçlar şuan için sadece kilit ekranı ve ana ekran’da kullanılabiliyor.

Kilit ekranına baktığımızda ise iOS 16 ile iPhonelar’da karşılaştığımız özellikler bizleri bekliyor. Duvar kağıtları tıpkı iPhonelar’da olduğu gibi iPadOS 17 kullanan iPadler’de de ekran açıldığında ağır çekimde oynatılıyor.

Bildirim ekranında yapılan, görüntüyü iyileştiren düzenlemeler iPadOS 17’de sizleri bekliyor. Daha estetik, kullanışlı ve arka plan rengiyle uyumlu bir bildirim ekranına sahip olmanız sağlanıyor.

Canlı etkinlikler özelliği de iPadOS 17’ye dahil edilen yenilikler arasında sıralanıyor. Ayrıca iPadOS 17 kamera ile bir PDF dosyasını tarayıp üstünde düzenlemeler yapmanıza olanak sağlıyor.

Apple Pencil veya parmağınızı kullanarak imza atma gibi çeşitli işlemler yapabileceğiniz PDF’lerden bir veya birkaç tanesini bir arada saklayabilirsiniz. PDF dosyası halinde size ulaşan formları kolayca doldurabilir, çıktı alma ve fax zahmetinden kurtularak sizden istenen belgeleri karşı tarafa dakikalar içinde teslim edebilirsiniz.

Mesajlar bölümünde emojiler ve Live Stickerlar’a ilişkin yenilikler iPadOS 17’de sizleri bekliyor. Sohbetlerinizi canlandıran efektler ve kendi fotoğraflarınızdan yapacağınız stickerlar iPadOS 17’de heyecan veren detaylar arasında yer alıyor. Sesli mesajları hızlı bir şekilde yazılı metine dönüştüren uygulamada konum paylaşımı yapılabiliyor. Paylaşılan konum belirlediğiniz süre sonlanıncaya kadar konuşmada kalıyor.

Safari bölümünde kullanıcılar farklı profiller oluşturup bu profillere ait sekmeleri birbirinden ayrı açıp kullanabiliyor. Sekmeler arası geçiş ise oldukça kolay. Ayrıca Face ID ve Touch ID ile görüntüleme geçmişinizi kitleme imkânı da sunuluyor.

Akıllı arama önerileri sayesinde daha etkili bir deneyim sunan iPadOS 17 sağlık uygulamasında da size özgü verileri daha ayrıntılı bir şekilde görmenize yardımcı oluyor. İçmeniz gereken ilaçları, anlık fiziksel ve ruh hallerinizi, duygularınızı kaydedebileceğiniz uygulama çeşitli kurumlarda oluşturulan sağlık kayıtlarınızı görüntülemenize destek oluyor.

iPadOS 17 ile Yapılan İyileştirmeler Neler?

Siri’ye peşpeşe komut vermek için artık sadece bir kere ‘Siri’ demeniz yeterli oluyor. Bu şekilde etkinleştirdiğiniz uygulamaya ard arda birkaç komut verebilirsiniz.

Klavyede otomatik düzeltme işlevinde iyileştirmeler yapılıyor. Satır içi metin tahmini, dikte gibi özelliklerde daha doğru sonuçlar elde edilebiliyor.

AirPlay’da içerik paylaşımı iPadOS 17 ile daha kolay bir hale geliyor. Otellerde TV’lerde desteklenmesi beklenen bu özellik sayesinde iPadOS 17 kullanıcıları istedikleri medya içeriklerini seyahatleri sırasında otel odasındaki TV’lerinden izleyebilecek.

Anımsatıcılarda akıllı alışveriş listesi oluşturma imkânı bulunuyor. İhtiyaçlarınızı gruplandıran bu liste alışverişlerinizde kolaylık sağlıyor.

Harita uygulamasında offline olarak kullanma ve rota oluşturma olanakları sunuluyor.

Gizlilik iyileştirmelerinde çocuklara yönelik düzenlemeler bulunuyor. Uygulamalarla yapılacak veri paylaşımları daha kolay sınıflandırılabiliyor.

Gizlilik iyileştirmelerinde çocuklara yönelik düzenlemeler bulunuyor. Uygulamalarla yapılacak veri paylaşımları daha kolay sınıflandırılabiliyor. Erişilebilirlik araçlarının geliştirilmesi sayesinde engellilerin kullanıcı deneyimini iyileştiren iPadOS 17’de konuşamyan kişiler için yazılı destek ve kişiselleştirilmiş ses oluşturma imkânları sunuluyor.

Spotlight özelliği, iPadOS 17’de bir sonraki adıma yönelik yol gösterici seçenekler sunarak aramalarınızda ve iPad üzerinden yapacağınız çeşitli işlemlerde hız kazanmanıza yardımcı oluyor.

iPadOS 17 ile Uyumlu iPad Modelleri Hangileri?