iPhone 12 Su Geçirir Mi, Suya Dayanıklı Mı?
iPhone 12 Suya karşı dayanıklı mı, iPhone 12 su geçirir mi? Hakkında sorulara sizler için rehber hazırladık. Gelin beraber bakalım iPhone 12 su geçiriyor mu?
Yeni bir telefon almak istediğimiz zaman birçok özelliğine bakıyoruz, özellikle alacağımız telefon bir iPhone'sa daha kıymetli oluyor. Milyonlarca kullanıcısı olan Apple, kullanıcı deneyimini daima düşünüyor.
Gün geçtikçe çok daha iyi performanslı telefonlar üreten Apple, iPhone 12 modelinde de suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu söylüyor. iPhone 12 su geçirir mi, suya ve toza karşı dayanıklı mı? Gelin birlikte bakalım.
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Ses Sorunu İçin Ücretsiz Tamir Programı Başladı
Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ses sorunu için ücretsiz tamir programı başlattığını duyurdu. Ekim 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında üretilen bazı iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde ses problemi yaşandığı belirtildi.
iPhone 12 Su Geçirir Mi?
Apple ürettiği telefonların hangi özelliklere sahip olduğunu belirtir. Bu özellikler arasında IP68 serfitikasıda yer almaktadır. IP68 serfitikası telefonların suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösterir. iPhone 12 modeli de 6 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanıklılık göstermektedir.
Suya ve toza karşı IP68 serfitikası bulunan iPhone 12 hangi özelliklere sahip aşağıda bulabilirsiniz.
- 6.1 inch Ekran boyutu
- OLED Ekran
- 4 GB RAM
- 12 MP f2.2 Kamera
- 2815 mA - h Pil kapasitesi
- 5G Uyumlu
- 6 Çekirdek A14 bionic işlemci
- 162 gr Ağırlık
- Minimum 64 GB dahili hafıza
IP67 ve IP68 Serfitikalı iPhone Modelleri Hangileri?
Apple'ın ürettiiği birçok iPhone modelinde IP67 ve IP68 serfitikası yani suya ve toza karşı dayanıklığı bulunmakta. Ancak her modelin farklı derinlik ve dakikada dayanıklılık sürelerinin olduğunu söylemek gerekir. Bu dayanıklılık süreleri neler? Aşağıda listeli bir şeklide bulabilirsiniz.
IP67 Derecelerine Sahip 1 Metre ve Dayanıklılık Süresi 30 Dakikaya Kadar Olan Telefonlar
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
IP68 Derecelerine Sahip 2 Metre ve Dayanıklılık Süresi 30 Dakikaya Kadar Olan Telefonlar
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
IP68 Derecelerine Sahip 4 Metre ve Dayanıklılık Süresi 30 Dakikaya Kadar Olan Telefonlar
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
IP68 Derecelerine Sahip 6 Metre ve Dayanıklılık Süresi 30 Dakikaya Kadar Olan Telefonlar
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
Apple iPhone 14 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
iPhone 13 modelleri ile önemli satış başarılarına imza atan Apple, 2022 yılında iPhone 14 serisi ile bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.
iPhone 12 iOS 16 Güncellemesi Alacak Mı?
iOS 15 Sürümü ile kullanıcılarının eline ulaşan iPhone 12 iOS'un son sürümü olan iOS 16'yı alacak mı? Diye kullanıcılar merakla beklemekte bu sorunun cevabını iPhone 8 ve üzeri olan tüm iPhone modelleri iOS 16 sürümünü alacak diyebiliriz. Ancak iOS 16 sürümü şu an için beta sürümünde. Eğer iOS 16 beta sürümünü telefonunuza indirmek ve yüklemek isterseniz bağlantıda olan içeriğimize göz atabilirsiniz.
Bu içeriğimizde iPhone 12 su geçirir mi, suya dayanıklı mı? Sorularının yanıtlarından bahsettik hatırlatmakta fayda var 6 metre 30 dakika gibi testler laboratuvar ortamlarında gerçekleştiriliyor deniz suyu gibi tuzlu su ortamlarında bu dayanıklılıktan bahsetmek yanlış olur. Bizlerin tavsiyesi telefonunuza olduğunca sahip çıkmanız ve sudan korumanız. Peki ya sizler iPhone 12 modeli kullanıyor musunuz, eğer kullanıyorsanız suya karşı dayanıklı mı? Yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR