iPhone 12 Su Geçirir Mi, Suya Dayanıklı Mı?

Yeni bir telefon almak istediğimiz zaman birçok özelliğine bakıyoruz, özellikle alacağımız telefon bir iPhone'sa daha kıymetli oluyor. Milyonlarca kullanıcısı olan Apple, kullanıcı deneyimini daima düşünüyor.

Gün geçtikçe çok daha iyi performanslı telefonlar üreten Apple, iPhone 12 modelinde de suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu söylüyor. iPhone 12 su geçirir mi, suya ve toza karşı dayanıklı mı? Gelin birlikte bakalım.

iPhone 12 Su Geçirir Mi?

Apple ürettiği telefonların hangi özelliklere sahip olduğunu belirtir. Bu özellikler arasında IP68 serfitikasıda yer almaktadır. IP68 serfitikası telefonların suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösterir. iPhone 12 modeli de 6 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanıklılık göstermektedir.

Suya ve toza karşı IP68 serfitikası bulunan iPhone 12 hangi özelliklere sahip aşağıda bulabilirsiniz.

6.1 inch Ekran boyutu

OLED Ekran

4 GB RAM

12 MP f2.2 Kamera

2815 mA - h Pil kapasitesi

5G Uyumlu

6 Çekirdek A14 bionic işlemci

162 gr Ağırlık

Minimum 64 GB dahili hafıza

IP67 ve IP68 Serfitikalı iPhone Modelleri Hangileri?

Apple'ın ürettiiği birçok iPhone modelinde IP67 ve IP68 serfitikası yani suya ve toza karşı dayanıklığı bulunmakta. Ancak her modelin farklı derinlik ve dakikada dayanıklılık sürelerinin olduğunu söylemek gerekir. Bu dayanıklılık süreleri neler? Aşağıda listeli bir şeklide bulabilirsiniz.

IP67 Derecelerine Sahip 1 Metre ve Dayanıklılık Süresi 30 Dakikaya Kadar Olan Telefonlar

iPhone SE (2. nesil)

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

IP68 Derecelerine Sahip 2 Metre ve Dayanıklılık Süresi 30 Dakikaya Kadar Olan Telefonlar

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

IP68 Derecelerine Sahip 4 Metre ve Dayanıklılık Süresi 30 Dakikaya Kadar Olan Telefonlar

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

IP68 Derecelerine Sahip 6 Metre ve Dayanıklılık Süresi 30 Dakikaya Kadar Olan Telefonlar

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 iOS 16 Güncellemesi Alacak Mı?

iOS 15 Sürümü ile kullanıcılarının eline ulaşan iPhone 12 iOS'un son sürümü olan iOS 16'yı alacak mı? Diye kullanıcılar merakla beklemekte bu sorunun cevabını iPhone 8 ve üzeri olan tüm iPhone modelleri iOS 16 sürümünü alacak diyebiliriz. Ancak iOS 16 sürümü şu an için beta sürümünde. Eğer iOS 16 beta sürümünü telefonunuza indirmek ve yüklemek isterseniz bağlantıda olan içeriğimize göz atabilirsiniz.

Bu içeriğimizde iPhone 12 su geçirir mi, suya dayanıklı mı? Sorularının yanıtlarından bahsettik hatırlatmakta fayda var 6 metre 30 dakika gibi testler laboratuvar ortamlarında gerçekleştiriliyor deniz suyu gibi tuzlu su ortamlarında bu dayanıklılıktan bahsetmek yanlış olur. Bizlerin tavsiyesi telefonunuza olduğunca sahip çıkmanız ve sudan korumanız. Peki ya sizler iPhone 12 modeli kullanıyor musunuz, eğer kullanıyorsanız suya karşı dayanıklı mı? Yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.