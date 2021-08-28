iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Ses Sorunu İçin Ücretsiz Tamir Programı Başladı

Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ses sorunu için ücretsiz tamir programı başlattığını duyurdu. Ekim 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında üretilen bazı iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde ses problemi yaşandığı belirtildi.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Ses Sorunu Çözülüyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, yeni bir ücretsiz tamir programı başlattığını açıkladı. Apple, Ekim 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında üretilen bazı iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde arızalanabilecek bir bileşen nedeni ile ses probleminin meydana gelebileceğini belirtti.

Söz konusu sorun nedeni ile bazı iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde telefon görüşmesi yaparken karşı taraftan ses gelmiyor. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar, tamir programı kapsamında resmi Apple teknik servisine başvurabilir. Bu ücretsiz programın yalnızca söz konusu problem ile sınırlı olduğunu belirtelim.

Ses sorunu yaşanan cihazların servise gönderilmeden önce iCloud'a ya da bilgisayara yedeklenmesi önerildi. Yedekleme işlemini gerçekleştirerek veri kaybının önüne geçebilirsiniz.

Teknoloji devi Apple, ücretsiz tamir programına iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin dahil olmadığının altını çizdi. Dolayısıyla Apple tarafından başlatılan program, iPhone 12 serisinden yalnızca iki modeli içeriyor.

Son iOS Güncellemesi iPhone Servis Yok Hatasına Neden Oldu

iOS güncellemeleri genellikle büyük özellikler yerine küçük hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içerir. Birkaç hafta önce yayımlanan iOS 14.7.1 güncellemesi de Apple Watch modellerinde yer alan bir hatayı gidermek için yayımlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple tarafından yayımlanan söz konusu güncelleme, bazı kullanıcılar için büyük bir soruna yol açtı. Apple Destek Toplulukları ve Reddit gibi sosyal medya platformlarında yer alan gönderilere göre bazı kullanıcılar güncellemeyi yaptıktan sonra ekranın üst kısmında "Servis yok" yazısı ile karşı karşıya kaldı.

Aktarılan bilgilere göre servis yok sorunu yaşayan kullanıcılar için henüz bir güncelleme yayımlanmadı. Bazı kullanıcılar, karşılaştıkları sorunu çözmek için cihazlarını yeniden başlatmayı ve ağ ayarlarını sıfırlamayı denedi fakat bu yöntemler hiçbir işe yaramadı. Kullanıcıların bazıları ise SIM kartlarını değişti ve operatörleri ile iletişime geçti ancak bu yöntemler de sorunu çözmedi.