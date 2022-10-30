Video Boyutları ve Çözünürlükleri Neler?

Günümüzde her geçen gün videoların popülerliği artmaktadır. Hatta en popüler sosyal medya uygulamaları artık fotoğraftan daha çok video paylaşmaya evrimleşti.

Dünyada çekilen ilk fotoğraf şu an 196 yaşında ilk fotoğrafın çekilmesinden bir süre sonra fotoğrafları birleşmesi ile oluşan videolar, şu an fotoğraflardan daha popüler. Biz de sizler için günün birinde işinize yarayabilecek video çözünürlük boyutlarını sizler için derledik.

Video Çözünürlük Boyutları Neler?

7680 * 4320 (7680p 8K)

3840 * 2160 (2160p 4K)

2560 * 1440 (1440p)

1920 * 1080 (1080p)

1280 * 720 (720p)

854 * 480 (480p)

640 * 360 (360p)

426 * 240 (240p)

Yukarıdaki bulunan maddelerden video çözünürlük boyutlarını görebilirsiniz söylemek isteriz ki video çözünürlük boyutları 16:9 şeklinde ayarlanmıştır. Ancak Instagram, TikTok web platformlara video yüklemek istiyorsanız. Dikey formatta olan video çözünürlüklerine bakmanız gerekmektedir.

Dikey formatta olan video çözünürlük boyutları

Instagram hikayesi: 1080 * 1920

Instagram reels video: 1080 * 1920

TikTok video boyutu: 1080 * 1920

TikTok hikayesi: 1080 * 1920

YouTube short: 1080 * 1920

Eğer dikey formatta video paylaşmak istiyorsanız yukarıdaki Video formatlarını kullanabilirsiniz Görüldüğü üzere dikey formatta paylaşılan görseller veya videolar aynı boyuttadır.

Video çektiğini zaman karşınıza çıkan arka planıdaki istenmeyen bir nesne olursa onun isteğini nasıl kaldırabileceği nizi merak ediyorsanız video arka plan kaldırma nasıl yapılır? Adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

Video Çekmenin Püf Noktaları Neler?

Arka plan

Kadraj

Giyim

Konu

Kalite

Ses

Arka Plan

Kullanıcının gözüne çarpan en önemli noktalardan biri de arka plandır. Bu nedenle video çekerken kaliteli bir arka plan ayarlamanız gerekmektedir.

Kadraj

Kadraj fotoğraf ve video için olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Öyle ki izleyicinin sizi nasıl görüdüğünü anlamanız gerekmekte.

Giyim

Şık bir kıyafet ya da konuya özel dikkat çekiçi tarzınızın olması bir video için en önemli alanlardan biridir.

Konu

Dikkat çekici ve gerçekçi bir konu seçmeniz, videolara olan talepleri arttıracaktır.

Kalite

Video kalitesi en önemlileri arasında yer almaktadır. Her ne olursa olsun görüntü kalitesi iyi bir video olması o videonun kalitesini yükseltecektir.

Ses

Eğer video çekecekseniz kaliteli bir mikrofona sahip olmanız gerektiği şimdiden söyliyelim ki izleyiciler, diğer videolarınızı da izlesin.



Bu içeriğimizde herkesin sıklıkla kullandığı ve araştırdığı video çözünürlük boyutları neler? Öğrenmiş olduk. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Instagram reels video indirme nasıl yapılır? Merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.