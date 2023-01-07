iPhone Sınırlamalar Yüzünden Çıkış Yapılamıyor Hatası ve Çözümü

Bazı kullanıcılar iPhone'da sınırlamalar yüzünden çıkış yapılamıyor hatası ile karşı karşıya kalabiliyor. Peki, akıllı telefonlarda ortaya çıkan can sıkıcı sorunun düzeltilebilmesi için hangi adımların uygulanması gerekiyor? Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

iPhone modellerinde bazen bazı problemler yaşanabiliyor. Bunlardan biri de sınırlamalar nedeniyle hesaptan çıkış yapılamamasıdır. Bunun nedeni, cihazın kullanımını kısıtlayan ve Apple Kimliği'nden çıkış yapamamanıza yol açan ekran süresini etkinleştirmiş olmanızdır.

Apple Kimliği'nden çıkış yapamıyorsanız uygulayabileceğiniz bir yöntem mevcut. Bu yöntem, sorunun düzelmesini sağlayabilir. Peki, akıllı telefonlarda sınırlamalar yüzünden çıkış yapılamama sorunu nasıl çözülür?

iPhone'da Sınırlamalar Yüzünden Çıkış Yapılamıyor, Çözümü Nedir?

Ayarlara girin.

Ekran Süresi kategorisini açın.

"Ekran Süresi'ni kapat" seçeneğini seçin.

Ekran Süresi şifresini girmeniz gerekecektir.

Şifreyi girdikten sonra Ekran Süresi kapatılacaktır.

Çıkış yapmayı deneyin.

Eğer sorun düzelmezse iPhone'u kapatıp açın.

Apple Kimliği'nden çıkış yapmak istediğinizde sınırlamalar nedeniyle çıkış yapılamadığına yönelik bir hata ile karşılaştıysanız bu problemi pratik bir şekilde düzeltebilmeniz mümkün. Daha önce aktif hâle getirdiğiniz Ekran Süresi özelliğini devre dışı bırakarak sorunun çözülmesini sağlayabilirsiniz.

Söz konusu problemi düzeltmek için ilk olarak iPhone'unuzun ayarlar sayfasını ziyaret edin. Açılan sayfa üzerinden Ekran Süresi kategorisine girin. Sayfanın alt kısmında yer alan "Ekran Süresi'ni kapat" seçeneğinin üzerine dokunun.

"Ekran Süresi'ni kapat" seçeneğini seçmeniz hâlinde Ekran Süresi için belirlediğiniz parolayı girmeniz istenecektir. Paroaly girdikten sonra Ekran Süresi özelliği devre dışı bırakılacaktır. Böylelikle Ekran Süresi kapatma işlemi tamamlanacaktır. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Apple Kimliği'nden çıkış yapmayı deneyin.

Eğer can sıkıcı problem devam ediyorsa iPhone'u kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemini yaptıktan sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Ekran Süresi Parolasını Unuttum, Çözümü Nedir?

Ayarları açın.

Ekran Süresi kategorisine girin.

"Ekran Süresi Parolasını Değiştir" seçeneğini seçin.

"Parolayı mı Unuttunuz?" yazısına dokunun.

Apple Kimliği'ni ve parolasını girin.

Yeni Ekran Süresi parolası belirleyin.

İşlemi onaylayın.

Ekran Süresi özelliğini devre dışı bırakabilmek için parolayı bilmeniz gerekiyor. Eğer parolayı unuttuysanız yeni bir şifre belirlemelisiniz. Bu işlemi pratik bir şekilde gerçekleştirebilmeniz mümkün.

Öncelikle mobil cihazınızın ayarlar sayfasını görüntüleyin ve hemen ardından Ekran Süresi kategorisini açın. Daha sonra "Ekran Süresi Parolasını Değiştir" seçeneğini seçin. Bir sonraki adımda "Parolayı mı Unuttunuz?" yazısına dokunun.

Açılan sayfada Apple Kimliği'ni ve parolasını girin. Daha sonra yeni Ekran Süresi parolası belirlemeniz gerekiyor. Son olarak işlemi onaylayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde şifre sıfırlanacaktır. Artık yeni şifrenizi kullanabilirsiniz.

Bu yazıda bazı kullanıcıların karşı karşıya kaldığı can sıkıcı problemin nasıl düzeltileceğini açıkladık. Ayrıca Ekran Süresi parolasını unuttum, çözümü nedir sorusunu da yanıtladık. Rehberimizde bulunan adımlar, problemin düzelmesine yardım edebilir.

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