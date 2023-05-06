iPhone Kişisel Erişim Noktası Kendiliğinden Kapanıyor, Çözümü Nedir?

iPhone kişisel erişim noktası kendiliğinden kapanıyor mu? iOS telefonlara bağlı olan cihazların internetini olumsuz yönde etkileyen problemin düzelmesini sağlayabilecek çeşitli çözüm yöntemleri bulunuyor.

iOS işletim sistemine sahip olan iPhone'da internet paylaşımı yapılabilmesine imkân tanıyan Hotspot özelliğinin kendi kendine kapanmasının birden fazla nedeni olabilir. Eğer siz de iPhone kişisel erişim noktası sürekli kopuyor sorunuyla karşılaştıysanız aşağıda yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

iPhone Kişisel Erişim Noktası Kendiliğinden Kapanıyor Hatasının Çözümü

Telefonu yeniden başlatın.

Düşük güç modunu devre dışı bırakın.

Cihazlar arasındaki mesafeye dikkat edin.

Kişisel erişim noktasını kapatıp açın.

Düşük veri modunu kapatın.

Diğer cihazdaki kayıtlı ağı kaldırıp yeniden bağlanın.

Yazılım güncellemesi yapın.

Cihazı sıfırlayın.

Telefonu Yeniden Başlatın

Kişisel erişim noktası sürekli kopuyor hatası için ilk olarak telefonu kapatıp açmayı deneyin. Bu yöntem, yazılımsal bazı problemlerin düzelmesini sağlayabilir. Yeniden başlatma işlemi için cihazın yan tarafında yer alan güç butonuna bir süre basılı tutun. Bir sonraki adımda cihazı kapatın ve tekrar açın.

Düşük Güç Modunu Devre Dışı Bırakın

Ayarlar menüsünü açın.

Pil kategorisine girin.

"Düşük Güç Modu" özelliğini devre dışı bırakın.

Cihazlar Arasındaki Mesafeye Dikkat Edin

Kişisel erişim noktası özelliğine bağlı olan cihazların iPhone'a yakın mesafede olması gerekir. Eğer belirlenen mesafe aşılırsa bağlantı kopar. Ayrıca mesafe internet kalitesini de etkiler. Bu nedenden dolayı cihazlar arasındaki mesafeye dikkat etmeniz gerekiyor.

Kişisel Erişim Noktasını Kapatıp Açın

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Hücresel kategorisini açın.

"Kişisel Erişim Noktası" bölümüne girin.

Özelliği kapatın ve ardından tekrar etkinleştirin.

Düşük Veri Modunu Kapatın

Ayarlar menüsüne girin.

Hücresel kategorisini açın.

"Düşük Veri Modu" seçeneğini devre dışı bırakın.

Diğer Cihazdaki Kayıtlı Ağı Kaldırıp Yeniden Bağlanın

iPhone'a bağlı olan cihazlardaki kayıtlı ağı kaldırıp yeniden bağlanmayı deneyebilirsiniz. Ağın üzerine dokunup "Unut" seçeneğini seçerek ağın unutulmasını sağlayabilirsiniz. Seçeneğin ismi telefondan telefona değişiklik gösterebilir. Daha sonra ağın üzerine tekrar dokunarak parolayı yazabilir ve bağlanabilirsiniz.

Yazılım Güncellemesi Yapın

Ayarlar menüsünü görüntüleyin.

Genel kategorisini açın.

"Yazılım Güncelleme" bölümüne girin.

"İndir ve yükle" butonuna basın.

Cihazı Sıfırlayın

Yedekleme işlemini yapın.

Ayarlar sayfasını açın.

Genel kategorisine girin.

"Aktar veya iPhone'u Sıfırla" seçeneğini seçin.

"Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil" butonuna basın.

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa son çare olarak iOS cihazı sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Sıfırlamadan önce iPhone yedekleme işlemi yapabilirsiniz.