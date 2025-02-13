Çok sevdiğiniz bir fotoğrafın tamamen size özel kalmasını istediniz ve onu gizli arşivine yolladınız. Ancak aradan bir süre geçti ve fotoğrafı tekrar açmak istediğinizde bir anda galerinizde göremediniz. Korkmayın! Fotoğraf silinmesi sadece gizli olarak sınıflandırılan arşive yollandı ve sizin için orada bekliyor.

Peki "iPhone modellerinde fotoğrafları gizleme nasıl yapılır?" "iPhone'daki gizli fotoğraflar nasıl bulunur?" tüm bu soruların cevapları sizin için hazırladığımız rehber niteliğindeki haberimizde. İşte detaylar...

iPhone Gizli Albüm Nedir?

iPhone fotoğraf gizleme nasıl yapılır veya iPhone gizli fotoğraf nasıl bulunur sorularının cevaplarını vermeden önce size gizli albümden bahsetmeliyiz. iPhone modellerine iOS 14 güncellemesi ile birlikte gelen gizli albüm özelliği sayesinde sizden başkasının görmesini istemediğiniz fotoğraf ve videolarınızı bu arşive atmanız mümkün. Ayrıca arşive giriş yapabilmeniz için Face ID veya Touch ID şifrelerinin girilmesi gerekiyor. Kısacası istenmeyen misafirleri önlemek için harika bir özellik.

iPhone Fotoğraf Gizleme Nasıl Yapılır?

iPhone'unuzun Kilidini Açın.

Fotoğraflar Uygulamasını Açın.

Uygulamasını Açın. Gizlemek İstediğiniz Fotoğraf ve Videoları Seçin.

Sağ Alt Tarafta Bulunan Yatay Üç Nokta Simgesi ne Dokunun.

ne Dokunun. Açılan Menüde "Gizle" Seçeneğine Dokunun.

iPhone telefonunuzda fotoğraflarınızı gizlemek oldukça kolay. İlk olarak Fotoğraflar uygulamasını açın ve gizlemek istediğiniz fotoğrafları seçin. Fotoğrafları seçtikten sonra sağ alt kısımda bulunan üç nokta simgesine basın ve açılan menüden Gizle seçeneğine dokunun. Gizlediğiniz fotoğraflar artık galerinizde veya bir fotoğraf yükleme işlemi esnasında görülmeyecektir. Bahsi geçen medya dosyalarını görüntülemek için Fotoğraflar uygulamasında yer alan Gizli menüsünü açmanız gerekmektedir.

iPhone'daki Gizli Fotoğraflar Nasıl Bulunur?

iPhone Ekran Kilidini Açın.

Fotoğraflar Uygulamasını Açın.

Uygulamasını Açın. Uygulama Ekranını Aşağıya Kaydırın.

Diğer menüsü altında olan Gizli Seçeneğine Dokunun.

menüsü altında olan Seçeneğine Dokunun. Face ID, Touch ID veya Ekran Şifresini Girerek Gizli Albümü Açın.

iPhone'da Gizlenmiş Tüm Fotoğraf ve Videoları Görüntüleyebilirsiniz.

Bir iPhone veya iPad'de bulunan tüm gizli medya dosyalarını görüntülemek için ilk olarak Fotoğraflar uygulamasını açın. Daha sonrasında uygulama ekranını aşağıya kaydırın ve Diğer menüsü altında yer alan Gizli seçeneğine dokunun. Karşınıza gelecek olan Face ID, Touch ID veya şifre doğrulamasını yapın. Artık bahsi geçen cihaz içerisindeki tüm gizli fotoğraf ve video dosyalarını görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca bu gizli medya dosyalarını farklı cihazlara aktarmanız da mümkün hale gelecektir.

iPhone'da silinen fotoğrafları nasıl geri getirebileceğiniz öğrenmek isterseniz buraya tıklamanız yeterli. Peki siz rehberimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...