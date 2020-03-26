iPhone Silinen Fotoğrafları Geri Getirmenin En Kolay Yolu

Veri kaybı, iPhone kullanıcılarının da karşılaştığı sorunların başında geliyor. Yanlışlıkla silme, iOS güncellemesi, fabrika ayarlarına sıfırlama, iPhone’un çökmesi, kilit şifresini unutma, su kaçması gibi durumlar veri kaybına neden olabilir. Tüm fotoğraflarınız, videolarınız, mesajlarınız, WhatsApp sohbetleriniz, rehberiniz ve daha fazlası gidebilir. Bu noktada eğer iTunes/iCloud yedeğiniz yoksa, iPhone veri kurtarma programları hayat kurtarır. Bu blog yazımızda yeni bir iPhone kullanıcısının da rahatlıkla kullanabileceği bir iPhone veri kurtarma programından bahsedeceğim. Sadece 3 adımda iPhone’da silinen fotoğrafları ve diğer verileri geri getirmeniz mümkün.

Fotoğraflarım Silindi, Rehberim Gitti! Diye Endişelenmeyin!

Apple da zaman zaman yazılımsal sorunlardan kaynaklı veri kayıpları yaşatabiliyor. Çoğu kullanıcı iCloud veya iTunes ile yedekleme yapmıyor ve iPhone’da silinen verileri nasıl geri getirebileceklerini soruyor. iPhone silinen fotoğrafları geri getirme programı önerir misiniz?, iPhone silinen numaraları geri getirmek için hangi programı kullanabilirim?, iPhone silinen WhatsApp konuşmalarını (mesajlarını) geri getirmenin bir yolu var mı? gibi birçok soru geliyor. Eğer hiç yedek almadıysanız veya iOS güncellemesi yaptığınızdan eski yedeği kullanamıyorsanız, fotoğraflar, numaralar, WhatsApp mesajları başta olmak üzere silinen verileri kurtarmanın tek yolu iPhone veri kurtarma programı.

Tek İhtiyacınız iPhone Veri Kurtarma Programı

Windows ve Mac için birçok iPhone veri kurtarma programı mevcut; dolayısıyla seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. iPhone’da silinmesi muhtemel tüm verileri desteklemesi, iCloud ve iTunes yedeklemelerini görüntüleme, dışa aktarma ve seçme imkanı vermesi ve teknik bilgi gerektirmemesi yani yeni bir iPhone kullanıcısının bile tek başına rahatlıkla tamamlayabileceği adımlar (sadece üç adım) sunması ile D-Back for iPhone tercihimiz oldu. iPhone özelinde gittik ama iPad ve iPod Touch’ınızdaki silinen verileri de bu programla kurtarabilirsiniz. iOS 13 desteği de sunuyor.

Sadece 3 Adımda iPhone'unuzdan Silinenleri Kurtarın

D-Back for iPhone programı ile silinen veya kaybolan verileri kurtarmak gerçekten çok kolay. İlk adımda kurtarma modunu seçiyorsunuz. (Akıllı Kurtarma, iOS Cihazlardan Kurtarma, iCloud ve iTunes Yedeğinden Kurtarma). İkinci adımda Tara’ya tıklayıp verileri ön izliyorsunuz. Son adımda kurtarılacak öğeleri seçip veri kurtarma işlemini tamamlıyorsunuz. Bir örnek teşkil etmesi açısından iPhone silinen fotoğrafları geri getirme nasıl yapılıyor? bir bakalım.

iPhone Silinen Fotoğrafları Geri Getirme

iTunes veya iCloud yedeğiniz yok ve iPhone’unuzdaki fotoğraflar silindi ne yapacaksınız? Programı açın ve “Recover from iOS Device”ı seçip Start’a tıklayarak devam edin.

Fotoğrafları kurtaracağınızdan “Photo” seçimini yapın ve Next’e tıklayarak devam edin.

iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayın ve ardından Scan’e tıklayın. Bu aşama iPhone’unuzda ne kadar fotoğraf bulunduğuna bağlı olarak uzun veya kısa sürecek.

Tarama tamamlandığında “Only Show the Deleted” butonunu etkinleştirin. Fotoğrafları ön izleyin ve ihtiyacınız olanları seçin. Ardından “Recover” butonuna tıklayın. Fotoğraflarınız seçtiğiniz klasöre kaydedilecektir.

İşte iPhone’da silinen fotoğrafları geri getirmek bu kadar basit! Silinen WhatsApp mesajlarını geri getirmek için de aynı adımları izliyorsunuz. Aşağıda videolu olarak da görebilirsiniz:

D-Pack for iPhone programını aşağıdaki durumlarda kullanabilirsiniz:

iPhone silinen mesajları görme ve geri getirme

iPhone silinen numaraları (rehberi) geri getirme

iPhone silinen fotoğrafları geri getirme

iPhone silinen videoları geri getirme

iPhone silinen WhatsApp konuşmalarını (mesajlarını) geri getirme

iPhone silinen arama geçmişini görme

iPhone silinen notları geri getirme (kurtarma)

iPhone silinen Safari geçmişi bulma ve geri getirme

iPhone silinen ses kaydını geri getirme

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Neden D-Pack for iPhone programını seçmelisiniz?