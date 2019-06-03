iPhone Hücresel Veri İndirme Sınırını Kaldırma (150 - 200 MB Üstü Oyunları İndirin!)

Bildiğiniz üzere iPhone, hücresel veri ile 200 MB üzeri indirmeye (iOS 11 altı 100 MB, 150 MB eski sınır) izin vermiyor. Mobil veri üzerinden oyun ve uygulamaları indirmeye çalışırken 150 - 200 MB sınırına takılıyor, “Bu öğe 150 MB’nin üzerinde” veya "200 MB üzerinde uygulama" uyarısı alıyorsunuz. Bu blog yazımızda iPhone 200 MB sınırını kaldırmanın, hücresel veri ile 200 MB üstü indirme yapmanın yolundan anlatıyoruz. iPhone hücresel veri indirme limitinden sıkıldıysanız, okumanızı tavsiye ederiz.

iPhone 200 MB Sınırı Kaldırmak Mümkün!

Hücresel veri bağlantısıyla 200 MB üzeri (iOS 11’den eski sürümlerde 100 MB) boyutta iOS oyun/uygulamalarını indirmeye çalışırken “200 MB üzerinde uygulama "PUBG Mobile" uygulamasını indirmek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.” uyarı mesajı karşınıza çıkar.

iPhone indirme limiti, mobil veri paketlerinin değerli olduğu düşünülerek getirilmiş bir kısıtlama olsa da WiFi ağına erişimin olmadığı zamanda hücresel veri üzerinden oyun/uygulama indirmek isteyebiliyoruz. Başta 100MB, sonrasında 150MB, şimdi de 200MB olan iPhone hücresel veri indirme limitinin yükseltilip yükseltilmeceğini veyahut tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağını bilmiyoruz lakin bu sorunu aşmanın bir yolu var. Birkaç basit adımda iPhone hücresel veri ile 200 MB indirme sınırını kaldırmanız, dolayısıyla da oyun/uygulamayı indirmeniz mümkün. Nasıl mı?

iPhone 200 MB İndirme Limiti Nasıl Kaldırılır?

Hücresel veri ile 200 MB üstü oyun/uygulama indirmek istediğinizde çıkan uyarı mesajını tamama dokunarak geçin. Oyun/uygulamanın simgesi ana ekranda göründüğünde aşağıdaki adımları izleyin:

iPhone’unuzun Ayarlar menüsüne gidin.

Genel - Tarih ve Saat yolunu izleyin.

Otomatik Ayarla’yı kapatın.

Tarih’e dokunun.

Tarihi 2-3 gün ileriye alın.

Genel’e dokunarak geri dönün.

Tarihi ayarladıktan sonra biraz bekleyin. Klasik indirme işlemi başlayacaktır. Fortnite, PUBG gibi 200MB üstü oyunları bu yöntemle mobil veri bağlantınız üzerinden indirebilirsiniz. Bunun bir bug (hata) olduğunu ve sonraki iOS güncellemesinde düzeltilebileceğini belirtmek gerek. Unutmadan, oyun/uygulama indiğinde Ayarlar - Genel - Tarih ve Saat menüsüne gidip Otomatik Ayarla’yı tekrar açmanızda fayda var.