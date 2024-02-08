iPhone'da "iMessage Oturumu Kapatıldı" Hatası ve Çözümü

iPhone'unuzun mesajlar uygulamasında “iMessage oturumunuz kapatıldı” şeklinde bir hatayla karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu da SMS veya MMS kullanmak kalmanıza ve faturanızda hoş olmayan sürprizlerle karşılaşmanıza neden olabilir.

Hatanın temeli genellikle cihaz ayarlarında, yazılım hatalarında veya ağ sorunlarında bulunmakta. Aşağıdaki rehberimizde, iOS veya Mac’inizde bu hatayı düzeltmenize yardımcı olabilecek birden fazla çözümü sizler için bir araya getirdik.

İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin

iMessage'ın düzgün çalışabilmesi için internet bağlantınızın sağlam olması gerekir. Wi-Fi veya mobil veri bağlantınızı kontrol edin ve sorun varsa düzeltmeye çalışın.

Uçak Modunu Kapatıp Açın

Uçak modunu kapatıp açabilmek için:

Ayarlar uygulamasına gidin.

"Uçak Modu"nu açın ve birkaç saniye bekledikten sonra tekrar kapatın.

Apple Kimliği Bilgilerinizi Kontrol Edin:

Apple Kimliği Bilgilerinizi Kontrol Edin

Ayrıca, iMessages için kullanılan Apple Kimliğini de kontrol etmek de işe yarayabilir. Bilgilerinizi kontrol etmek için:

Ayarlar uygulamasına gidin.

"Apple Kimliği"ne dokunun ve iCloud'a girin.

Kullanıcı adı ve şifrenizi kontrol edin, gerekirse güncelleyin.

iMessage'ı Kapatıp Açın

Yanlışlıkla iMessage’ı kapatmış olabilirsiniz ve iMessage çıkış yapıldı sorunu bu nedenle oluşmuş olabilir. Kapatıp açmak için:

Ayarlar uygulamasına gidin.

"Mesajlar" seçeneğine dokunun.

iMessage'ı kapatın ve birkaç saniye sonra tekrar açın.

Güncellemeleri Kontrol Edin

Cihazınızın en son sürümde güncel olması gerekiyor. Kontrol etmek için:

Ayarlar uygulamasına gidin.

"Genel" seçeneğine dokunun, ardından "Yazılım Güncelleme"yi seçin.

Eğer güncelleme varsa, cihazınızı güncelleyin.

Zaman ve Tarih Ayarlarını Kontrol Edin

Cihazınızdaki tarih ve saat yanlış olabilir. Zaman ayarlarını kontrol etmek için:

Ayarlar uygulamasına gidin.

"Genel" seçeneğine dokunun, ardından "Tarih ve Saat"i seçin.

"Otomatik" seçeneğini etkinleştirin.

Apple Destek İle İletişime Geçin

Yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse, Apple Destek ile iletişime geçmeyi düşünün. Apple Destek size daha fazla yardımcı olabilir ve özel çözümler sunabilir.

Bu rehberimizde sizlere iMessage oturumunuz kapatıldı sorunu için yapmanız gerekenleri derledik. Çözüm için adım adım uygulayabilirsiniz.