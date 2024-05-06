iPhone, Mac ve iPad’de Siri Sıfırlama Yöntemleri

Apple’ın iPhone, Mac ve iPad cihazlarında kullanılan Siri; arama yapma, alarm ayarlama, ev otomasyonu kontrolü gibi birçok işlem için kullanılabiliyor.

Apple kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Siri bazen görevlerini yerine getiremeyebiliyor. Bu noktada Siri’yi sıfırlamak en çözümdür. iPhone, Mac ve iPad’de Siri sıfırlama nasıl yapılır?

iPhone ve iPad’de Siri Sıfırlama Yöntemleri

iPhone ve iPad’de Siri sıfırlama yöntemlerine geçmeden evvel mutlaka cihazlar yedeklenmelidir. Yedekleme işleminin ardından şu adımlar takip edilmeli;

Cihaz ayarlarına gidilir.

“Siri ve Ara” butonuna tıklanır.

Aşağıya doğru kaydırılarak “Siri’yi Sıfırla” seçeneği seçilir.

İstendiği takdirde Apple Kimliği parolası girilir.

Sıfırlama işleminin tamamlanması için “Onayla” butonuna basılır.

iPhone X ya da daha yeni cihazlarda ses tanıma ayarları da sıfırlanmalıdır. Bunun içinde “Adımı Söylemeyi Öğren” seçeneğine tıklanarak ekrana yansıyan talimatlar takip edilmeli.

Mac’te Siri Sıfırlama Yöntemleri

Mac’te Siri sıfırlama işlemi içinde öncesinde yedekleme yapılması gerekiyor. Yedeklemenin ardından aşağıdaki aşamalar takip edilir;

Ekranın sol üst köşesinde konumlanan Apple logosuna basılır.

“Sistem Tercihleri” seçilerek “Siri” üzerine tıklanır.

“Genel” seçilip “Siri’yi Sıfırla” butonu seçilir.

İstendiği takdirde Apple Kimlik parolası girilir.

Sıfırlama işleminin tamamlanması için “Onayla” butonuna tıklanır.

Yukarıdaki sıfırlama adımlarının ardından Siri normal şekilde çalışmaya başlar. Ancak sorun devam ediyorsa macOS, iOS ve iPadOS’in en son sürümü güncellenmelidir. Aynı zamanda Siri geçici olarak devre dışı bırakılarak sonrasında tekrar etkinleştirilmelidir. Bunun için Ayarlar (iPhone ya da iPad), Sistem Tercihleri (Mac) cihazda açılır. Arama butonundan “Siri’yi Etkinleştir” bulunarak aktifleştirilir.

Siri’yi sıfırlama işlemi, sesli asistanla ilgili birçok probleminde çözülmesini sağlarken bir taraftan da ayarlarının değiştirilmesinde önemli rol oynuyor.