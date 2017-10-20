iPhone X Ekranını Uyandırmanın 4 Yolu (Home Tuşu Yok, Sorun Yok!)

“iPhone Home tuşu bozuldu, çalışmıyor.” , “iPhone Touch ID unuttum, hata veriyor.” gibi sorunlar iPhone X ile birlikte tarih oldu. Apple’ın 10. yıla özel hazırladığı iPhone'u tamamen ekrandan oluşuyor. Peki iPhone X’un ekranını uyandırmak için ne yapmak gerekiyor? Bunun dört farklı yolunu bu blog yazımızda anlattık.

Apple’dan senelerdir beklediğimiz tasarım değişikliğini iPhone X modeli ile nihayet gördük. Neredeyse tamamı ekrandan oluşan oldukça güçlü bir iPhone karşımızda. Telefonun dikkat çeken yanı; hiç şüphesiz ki iPhone’ları simgeleyen, iPhone’u iPhone yapan o tuşa; Home tuşuna sahip olmaması. Ana ekrana dönme, uygulamalar arasında geçiş yapma, ekranı uyandırma/kilit açma, asistan Siri’yi etkinleştirme gibi günlük kullanım için birçok işlevin yanı sıra kurtarma moduna alma, yeniden başlatmaya zorlama gibi yazılımsal sorunları gidermek için de kullandığımız Home tuşu, iPhone X ile birlikte yok edildi. Artık, saf ekranla karşı karşıyayız. Home tuşu yerini hareketlere bıraktı. Hatta Touch ID’nin yerine getirilen gelişmiş yüz tanıma sistemi Face ID sayesinde telefona elinizi sürmeden kilidini açabiliyorsunuz. Peki iPhone X’da bildirimleri görmek, ekranı uyandırmak için ne yapmak gerekiyor?

iPhone X Ekran Uyandırma:

iPhone X’da ekran uyandırmanın dört farklı yolu var. Halihazırda iPhone kullanıcısıysanız zaten biliyorsunuzdur ancak ilk defa iPhone kullanacaklar için faydalı olacaktır. Aslında biri hariç diğerleri iOS’un bir özelliği ve eski iPhone’larda da yapılabiliyor.

iPhone X’un ekranını uyandırmak, bildirimlerinizi görüntülemek için ekrana hafifçe dokunmanız yeterli. Apple Watch’da olduğu gibi ekrana dokunduğunuzda ekran uyanıyor, yüzünüzü göstererek veya şifrenizi girerek kilidini açıyorsunuz.

iPhone X’da tüm tuşlar kaldırılmadı. Güç tuşu hala yerli yerinde duruyor. Daha büyük formda olan güç düğmesine basarak ekranı uyandırabilir, bildirimlerinizi görebilirsiniz. Yalnız basılı tutmayın; Siri devreye girer.

iOS 10 ile birlikte gelen yeniliklerden “Uyandırmak İçin Kaldır”, bildiğiniz gibi iPhone’unuzun ekranını hiçbir tuşa dokunmadan, basmadan görüntülemenizi sağlıyor. Telefonu biraz kaldırmanız, saati ve son bildirimleri görmeniz için yeterli oluyor. iPhone X’un yüz tanıma sistemi sayesinde kilit ekranını görmek yerine kilidi açıyorsunuz.