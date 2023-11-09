iQOO 12 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde iQOO 12 serisi özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte iQOO 12 ve iQOO 12 Pro modellerinin detayları!
Güçlü donanım bileşenlerinin yer aldığı iQOO 12 serisi özellikleri ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. Peki, 2023 yılının kasım ayında tanıtılan iQOO 12 ve iQOO 12 Pro isimli telefon modelleri neler sunuyor? Bu rehberde merak edilen soruyu cevaplayacağız.
iQOO 12 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 453 PPI
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP + 64 MP + 50 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 8K 30 FPS, 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 120W
iQOO 12 Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 548 dolar civarında.
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 590 dolar civarında.
- 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 644 dolar civarında.
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iQOO 12 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 518 PPI
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP + 64 MP + 50 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 8K 30 FPS, 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Batarya Kapasitesi: 5.100 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 120W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 50W
iQOO 12 Pro Fiyatı
- 16 GB RAM + 256 GB Depolama: 686 dolar civarında.
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 754 dolar civarında.
- 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 823 dolar civarında.
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Bu rehberde iQOO 12 serisi ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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