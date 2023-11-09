iQOO 12 Serisi Özellikleri ve Fiyatı

Güçlü donanım bileşenlerinin yer aldığı iQOO 12 serisi özellikleri ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. Peki, 2023 yılının kasım ayında tanıtılan iQOO 12 ve iQOO 12 Pro isimli telefon modelleri neler sunuyor? Bu rehberde merak edilen soruyu cevaplayacağız.

iQOO 12 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1260 x 2800 piksel

: 1260 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 453 PPI

: Yaklaşık 453 PPI İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 64 MP + 50 MP

: 50 MP + 64 MP + 50 MP Arka Kamera Video Kaydı : 8K 30 FPS, 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS

: 8K 30 FPS, 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 120W

iQOO 12 Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama : 548 dolar civarında.

: 548 dolar civarında. 16 GB RAM + 512 GB Depolama : 590 dolar civarında.

: 590 dolar civarında. 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 644 dolar civarında.

iQOO 12 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1440 x 3200 piksel

: 1440 x 3200 piksel Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 518 PPI

: Yaklaşık 518 PPI İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 64 MP + 50 MP

: 50 MP + 64 MP + 50 MP Arka Kamera Video Kaydı : 8K 30 FPS, 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS

: 8K 30 FPS, 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi : 5.100 mAh

: 5.100 mAh Kablolu Hızlı Şarj : 120W

: 120W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

iQOO 12 Pro Fiyatı

16 GB RAM + 256 GB Depolama : 686 dolar civarında.

: 686 dolar civarında. 16 GB RAM + 512 GB Depolama : 754 dolar civarında.

: 754 dolar civarında. 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 823 dolar civarında.

Bu rehberde iQOO 12 serisi ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.