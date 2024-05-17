iQOO Pad 2 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Çinli teknoloji şirketi iQOO, yeni tabletine dair kamuoyuna bazı özellikleri sızdırıldı. Dimensity 9300+’dan güç alacak olan iQOO’nun ilk tableti üst segmentte özellikleriyle dikkat çekiyor.

Biz de şirketin duyurusuyla doğrulanan Dimensity 9300+ işlemcili iQOO Pad 2 Pro özellikleri hakkında bir rehber hazırladık.

iQOO Pad 2 Pro Özellikleri

iQOO Pad 2 Pro sahip olduğu özelliklerden dolayı yüksek performanslı tablet arayışı içerisinde olanlar için güzel bir seçenek olabilir. Çin’de yer alan 3C otoritesi çok yakın bir zaman önce iPA2475 model numaralı iQOO Pad 2 Pro’yu onayladı.

Dünyadaki Dimensity 9300+ işlemcisine sahip ilk tableti olma özelliği taşıyan Pad 2 Pro, 3.1K çözünürlüklü 13 inç LCD ekran sahip. Bu ekranın tazeleme hızıysa 144Hz olacak. 11,500mAh ve 66W hızlı şarj destekli olarak kullanıcılarıyla buluşacak olan tablet, Monster+ performans modunda geliştirdi. Monster+ performans modlu bu tablet, oyunseverlere muhteşem oyun performansı sunuyor.

Tabletin USB-C bağlantı noktası, USB 3.2 standardı, NFC, WiFi 7 ve Bluetooth 5.4’ü destekliyor. iQOO’nun yeni tableti, OriginOS 4.0 katmanlı Android 14 işletim sistemiyle piyasaya çıkacak. Aynı zamanda 13 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera ve sekiz hoparlörden oluşacak.

Tablet; büyük buharlaşma soğutma odası, 512GB UFS 4 Depolama ve 16GB LPDDR5 RAM özelliklerine de sahip. Ayrıca iQOO'nun yeni yüksek performanslı tableti, klavye uyumluluğunun yanı sıra Vivo Pencil 2 ve yan monteli parmak izi tarayıcısıyla da çok kullanışlı.

iQOO Pad 2 Pro Fiyatı

Çinli teknoloji şirketinin piyasaya sunmaya hazırlandığı tablet, yeni donanımlar ve teknolojik özellikleriyle teknoloji severlerin dikkatini çekecek. Aslında Pad 2 Pro’nun özelliklerine bakıldığında bir ay önce Çin’de tanıtılan Vivo Pad 3 Pro’yla çok benzediği görülüyor. İkisinin arasındaki tek farkın sadece işlemcide olduğu söylenebilir.

Şirketin bu ay içerisinde Neo 9S Pro’yu piyasaya sunması bekleniyor. Ancak iQOO Pad 2 Pro’nun piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz detaylar belli değil bu konuyla ilgili bir gelişme olduğunda sizleri buradan bilgilendireceğiz.