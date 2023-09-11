iQOO Z7 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
iQOO'ın yeni orta segment akıllı telefon modeli Z7 Pro alıcıları ile buluşuyor. İşte, iQOO Z7 serisine eklenen en yeni model Z7 Pro'nun özellikleri ve fiyatı!
iQOO'ın Z7 serisine eklediği yeni akıllı telefon modeli iQOO Z7 Pro kullanıcıları ile buluşuyor. 2023 yılının Mart ayında tanıtılan seriye eklenen bu cihaz gelişmiş ekran özellikleri ve Full HD+ görüntü kalitesi ile dikkatleri üzerine topluyor.
Estetik tasarımı, güçlü işlemcisi ve batarya gücüyle öne çıkan cihazın farklı depolama seçenekleri sunuyor. Kısa bir süre önce satışa çıkan iQOO Z7'nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, iQ00 Z7 ile ilgili merak edilen tüm detaylar!
iQOO Z7 Pro Özellikleri
Çok yüksek bir RAM kapasitesine sahip olmamasına karşın dahili hafızada farklı seçenekler sunan Z7 Pro, orta segmente hitap eden bir ürün olarak tanıtıldı.
Mavi ve siyah renk seçenekleri bulunan cihazın özelliklerine baktığımızda kendisini fiyat/ performans ürünü olarak değerlendirebiliriz. Peki, iQOO Z7 Pro’nun sahip olduğu teknik özellikler neler?
İşte, iQOO’ın kısa bir süre önce tanıtıp satışa sunduğu yenilikçi akıllı telefon modeli iQOO Z7 Pro’nun öne çıkan özellikleri:
- 6,78 inç Full HD+ AMOLED Ekran
- 120 Hz ekran yenileme hızı
- 16 MP ön kamera
- 64 MP ana arka kamera + 2 MP derinlik
- HDR ve Panorama
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7200
- RAM: 8 GB
- Dahili depolama seçenekleri: 128 / 256 GB
- 4600 mAh batarya
- 66 W Hızlı şarj
- Andorid 13 FunTouch OS 13 işletim sistemi
- İvmeölçer, yakınlık sensörü, pusula, jiroskop, ekran altı parmak izi sensörü
- USB Type-C
- Bluetooth v5.3
- 2160p/ 1080p – 20 FPS video çözünürlüğü
- Ağırlık: 175 gram
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IP52 sertifikası ile toza karşı yüksek, suya karşı düşük dayanıklılık
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iQOO Z7 Pro Fiyatı
iQOO Z7 Pro için belirlenen satış fiyatı tercih ettiğiniz dahili hafıza seçeneğine göre değişiklik gösteriyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama özelliklerine sahip olan cihaz için belirlenen fiyat 290 dolar olarak karşımıza çıkıyor.
8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama seçeneğinde ise bu fiyat 302 dolara yükseliyor. İlk olarak Hindistan’da satışa çıkan ürünün bu bölgedeki satış fiyatı ise 23.999 Hindsitan Rupisi olarak belirtiliyor.
iQOO Z7 Pro Çıkış Tarihi
31 Ağustos 2023 tarihinde tanıtılan iQOO Z7 Pro’nun kısa bir süre içinde satışa çıkacağı duyurulmuştu. Hindistan’da satışa çıkan cihazın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.
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