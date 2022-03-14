İşlemcinin Kaç Çekirdek Olduğunu Öğrenme Nasıl Yapılır?

İşlemcinin kaç çekirdek olduğunu nasıl öğrenebilirsiniz? Bunu öğrenmenin birden fazla yolu bulunuyor. Bu yöntemlerden bir tanesini uygulayarak işlemcinizin kaç çekirdekten oluştuğunu öğrenebilirsiniz.

Teknolojinin gelişmesi ile işlemcilerin çekirdek sayısı da önemli ölçüde arttı. Bir işlemcinin çekirdek sayısı, özellikle aynı anda birden fazla işlem gerçekleştirilirken büyük bir rol oynar. Dolayısıyla yeni bir bilgisayar satın alırken ya da PC toplarken bu detaya dikkat etmenizde fayda var.

Windows, bilgisayarınızda yer alan işlemcinin kaç çekirdek olduğunu öğrenebileceğiniz çeşitli yollar sunar. Dolayısıyla bu yöntemleri kullanmak için bilgisayarınıza herhangi bir program yüklemenize gerek yok. Elbette Windows’un sunduğu bilgiler ayrıntılı değil.

Donanım bileşenleri hakkında fan hızı, sıcaklık, voltaj dahil olmak üzere pek çok bilgiye erişmek isteyen kullanıcılar sistem bilgisi öğrenme programları kullanabilir. Bu programların hem kullanımı oldukça kolay hem de arayüzü çok başarılı. Böylece kullanım esnasında herhangi bir zorluk yaşamazsınız.

Çekirdek sayısını öğrenmenin yöntemlerini merak ediyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz. İşte işlemcinizin kaç çekirdekten oluştuğunu öğrenebileceğiniz yöntemlerin listesi!

İşlemcinin Kaç Çekirdek Olduğunu Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Görev Yöneticisi

Sistem Bilgisi

Komut İstemi

İşlemci çekirdek sayısı öğrenme programı

İşlemci modelini internette sorgulama

Yukarıda çekirdek sayısını öğrenebilmeniz için yöntemler bulunuyor. Bu yöntemleri nasıl uygulayabileceğinizi aşağıda detaylı bir şekilde anlattık.

1. Görev Yöneticisi

"Ctrl + Shift + Esc" kısayolunu kullanın.

"Performans" sekmesine tıklayın.

"CPU" kategorisini seçin.

Görev Yöneticisi penceresinin sağ alt kısmından çekirdek sayısına bakabilirsiniz.

Bilgisayarınızın en önemli donanım bileşenlerinden bir tanesi olan işlemcinin kaç çekirdeğe sahip olduğunu öğrenebilmek için uygulayabileceğiniz ilk yöntem Görev Yöneticisi’ni kullanmak. Görev Yöneticisi’ni açmanın birden fazla yolu bulunuyor.

Söz konusu aracı ister Başlat menüsüne sağ tıklayarak ister "Ctrl + Shift + Esc" klavye kısayolunu kullanarak ister Görev Çubuğu’na sağ tıklayarak açabilirsiniz. Bu yöntemlerden bir tanesini uygulayarak aracı açın.

Görev Yöneticisi penceresini açtıktan sonra "Performans" sekmesine tıklamanız ve ardından "CPU" kategorisini seçmeniz gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra pencerenin sağ alt kısmından çekirdek sayısına bakabilirsiniz. Çekirdek sayısının yanı sıra işlemci hızı, kullanım, iş parçacığı, işlemler dahil olmak üzere birçok bilgiye erişebilirsiniz.

2. Sistem Bilgisi

"Windows + R" kısayolunu kullanarak Çalıştır’ı açın.

Kutucuğa "msinfo32" yazın ve ardından "Enter" tuşuna basın.

"Sistem Özeti" sekmesine tıklayın.

"İşlemci" kısmından çekirdek sayısını görebilirsiniz.

Sistem Bilgisi aracını kullanarak bilgisayarınızda yer alan işlemcinin kaç çekirdekten oluştuğunu çok pratik ve hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bunun için ilk olarak "Windows + R" klavye kısayolunu kullanarak Çalıştır’ı açmanız gerekiyor.

Çalıştır aracına "msinfo32" yazın ve ardından komutu çalıştırmak için "Enter" tuşuna basın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde Sistem Bilgisi aracı açılacak. Açılan pencere üzerinden "Sistem Özeti" sekmesine tıklayın. Pencerede yer alan "İşlemci" yazısının karşısında model ismi ve çekirdek sayısını göreceksiniz.

3. Komut İstemi

"Windows + R" kısayolu ile Çalıştır’ı açın.

Kutucuğa "cmd" yazın ve "Enter" tuşuna basın.

"WMIC CPU Get DeviceID,NumberOfCores,NumberOfLogicalProcessors" yazın.

"Enter" tuşuna basın.

Çekirdek sayısını öğrenmenin bir yolu daha bulunuyor. Tıpkı yukarıda yer alan yöntemlerde olduğu gibi bu yöntemde de bilgisayarınıza herhangi bir program kurmanıza gerek yok. Dolayısıyla bu yöntemler, üçüncü parti program yüklemekten hoşlanmayan kullanıcılar için biçilmiş bir kaftan.

Bu yöntemi uygulayabilmek için ilk olarak Windows + R klavye kısayolunu kullanmanız gerekiyor. Bu kısayol, Windows işletim sistemi ile birlikte gelen Çalıştır aracını çalıştıracak. Çalıştır penceresine "cmd" yazısını yazın ve hemen ardından "Enter" tuşuna basın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde Komut İstemi açılacak.

Açılan Komut İstemi penceresine aşağıda yer alan komutu yazmanız ve ardından "Enter" tuşuna basmanız gerekiyor. Daha sonra pencere üzerinden "NumberOfCores" bölümünden çekirdek sayısını görüntüleyebilirsiniz.

WMIC CPU Get DeviceID,NumberOfCores,NumberOfLogicalProcessors

4. İşlemci Çekirdek Sayısı Öğrenme Programı

CPU-Z

HWM BlackBox

HWiNFO32

İşlemci dahil olmak üzere donanım bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmak isteyebilirsiniz. Bunun için CPU-Z, HWM BlackBox ve HWiNFO32 gibi çok başarılı pek çok üçüncü taraf uygulama bulunuyor.

Üçüncü taraf uygulamalar sayesinde voltaj, sıcaklık, fan hızı, çekirdek sayısı gibi birçok bilgiye erişebilirsiniz. Böylelikle bilgisayarınızın parçaları hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Üstelik bu programların kullanımı da oldukça kolay. Yapmanız gereken sadece programı indirip yüklemek ve programın kullanıcı arayüzünden ulaşmak istediğiniz donanımlara tıklamak.

Yalnızca birkaç adım ile detaylı bilgilere erişim imkânı sunan programların çoğunun ücretsiz sürümü veya kısa süreliğine deneme versiyonu mevcut. Bu sayede sistem hakkında detaylı bilgiye erişim için herhangi bir ücret ödemenize de gerek kalmaz.

5. İşlemci Modelini Internette Sorgulama

Çekirdek sayısını öğrenmenin bir yolu daha mevcut. İnternette video oyunlarından bilişime, yemek tariflerinden yazılıma kadar çok fazla bilgi bulunuyor. İnternette bulunan bilgiler arasında işlemci modellerinin teknik özellikleri de yer alıyor.

İşlemci modelini arama motoru üzerinden sorgulayarak çekirdek sayısını çok hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Elbette bunun için işlemcinin modelini bilmeniz gerekiyor. Bu konu hakkında bilginiz yoksa ve işlemcinizin modelini öğrenmek istiyorsanız "Ctrl + Shift + Esc" klavye kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi’ni açın. "Performans" sekmesi üzerinden "CPU" kategorisine tıklayarak model ismine erişebilirsiniz.

Bu yazıda bilgisayarın en önemli donanım bileşenlerinden bir tanesi olan işlemcinin kaç çekirdeğe sahip olduğunu öğrenmek için uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Konuya ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.