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Windows İçin En İyi Ücretsiz Sistem Bilgisi Öğrenme Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Sistem Bilgisi Öğrenme Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Bilgisayarınızın işlemci, anakart ve bellek bilgilerini ayrıntılı bir şekilde gösteren bir çok sistem bilgisi öğrenme programı bulunuyor. Sisteminizin nasıl çalıştığını merak ediyorsanız bu programlardan birini kullanabilirsiniz. İşlemcinizin hızını, dahili ve harici çalışma saat hızlarını, türünü, modelini, cache bilgisini, üreticisini, çekirdek voltajını, çarpanlarını ve tüm ön bellek düzeylerini görebileceğiniz en iyi sistem bilgisi öğrenme programları listesini sizin için derledik.

Sisteminin özelliklerini anlık olarak takip etmek isteyenler, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda bu programlardan kolaylıkla faydalanabilir. Tek yapmanız gereken aralarından seçim yapmak ve bilgisayarınıza indirmek. İşte piyasada bulabileceğiniz en iyi ücretsiz sistem bilgisi öğrenme programları:

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CPU-Z CPU-Z
CPU-Z CPU-Z ile bilgisayarınızdaki işlemci, anakart ve bellekler hakkında ayrıntılı bilgilere anlık olarak ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
AIDA64 Extreme Edition AIDA64 Extreme Edition
AIDA64 Extreme Edition Eski adı Everest Ultimate Edition olan AIDA64 Extreme Edition, bilgisayarınızdaki donanımları ve yüklü yazılımları detaylı bir şekilde raporluyor. DENEME SÜRÜMÜ
Speccy Speccy
Speccy Speccy ile sisteminizi oluşturan bileşenlere ait detaylı özelliklerinden bazılarına kolaylıkla inceleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
HWM BlackBox HWM BlackBox
HWM BlackBox HWM BlackBox programı bilgisayarınızdaki temel bileşenlere ait marka ve model bilgilerini size sunarken işlemci, bellek, anakart ve ekran kartınız hakkında detaylı ve anlık raporlara ulaşma imkanı sağlıyor. ÜCRETSİZ
HWMonitor HWMonitor
HWMonitor HWMonitor sisteminizin ana sağlık sensörlerini kontrol eden başarılı bir donanım izleme yazılımıdır. ÜCRETSİZ
HWiNFO64 HWiNFO64
HWiNFO64 Bilgisayarınızın sistem bilgisini elde etmek ve donanımlara dair tüm detayları kolayca görmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Belarc Advisor Belarc Advisor
Belarc Advisor Bilgisayarınızda bulunan programların bilgilerine, seri numarasına, işletim sisteminizin özelliklerine, programların güncellenme tarihleri ve lisans tarihleri gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabileceğiniz profesyonel bir program. ÜCRETSİZ
HWiNFO32 HWiNFO32
HWiNFO32 Bu program ile bilgisayarınız donanımlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. ÜCRETSİZ
ASTRA32 - Advanced System Information Tool ASTRA32 - Advanced System Information Tool
ASTRA32 - Advanced System Information Tool Bilgisayarınızın konfigürasyonuyla ilgili detaylı analizler yapan ASTRA32, sistemin donanımsal özellikleriyle ilgili analizleri raporlamalarla size sunar. DENEME SÜRÜMÜ

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