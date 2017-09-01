Windows İçin En İyi Ücretsiz Sistem Bilgisi Öğrenme Programları

Bilgisayarınızın işlemci, anakart ve bellek bilgilerini ayrıntılı bir şekilde gösteren bir çok sistem bilgisi öğrenme programı bulunuyor. Sisteminizin nasıl çalıştığını merak ediyorsanız bu programlardan birini kullanabilirsiniz. İşlemcinizin hızını, dahili ve harici çalışma saat hızlarını, türünü, modelini, cache bilgisini, üreticisini, çekirdek voltajını, çarpanlarını ve tüm ön bellek düzeylerini görebileceğiniz en iyi sistem bilgisi öğrenme programları listesini sizin için derledik.

Sisteminin özelliklerini anlık olarak takip etmek isteyenler, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda bu programlardan kolaylıkla faydalanabilir. Tek yapmanız gereken aralarından seçim yapmak ve bilgisayarınıza indirmek. İşte piyasada bulabileceğiniz en iyi ücretsiz sistem bilgisi öğrenme programları: