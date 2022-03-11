Bilgisayardaki Anakart Modelini Öğrenme Nasıl Yapılır?

Anakart nedir, ne işe yarar? Anakartı öğrenme nasıl yapılır? En iyi anakart öğrenme programları neler? Bu yazıda bir bilgisayar sisteminin en önemli bileşenlerinden bir tanesi olan anakarta dair merak ettiğiniz soruları yanıtladık.

Dizüstü ve masaüstü dahil tüm bilgisayarlarda ekran kartı, RAM, işlemci gibi pek çok bileşen bulunuyor. Bilgisayar parçalarının tamamı, sistemin düzgün bir şekilde çalışmasını mümkün hale getiriyor.

Çoğu kullanıcı, bilgisayarın içerisinde yer alan parçaları merak ediyor. Bunlar içinde en çok merak edilen bileşen ise anakart. Bu bileşenin tam olarak ne olduğu ve ne işe yaradığı büyük bir merak konusu. Hazırladığımız rehber, söz konusu donanım bileşenine dair merak ettiğiniz konulara ışık tutacak.

Anakart Nedir?

Anakart, üzerinde işlemci, RAM ve ekran kartı gibi bilgisayar bileşenlerinin yer aldığı bir baskılı devre kartı. Bazı bileşenler doğrudan anakarta takılıyken harddisk veya SSD gibi bazı parçalar ise kablo aracılığı ile bağlı.

Çoğu kullanıcı tarafından oldukça merak edilen anakarta yalnızca donanım bileşenleri bağlı değil. Söz konusu baskılı devre kartına çeşitli portlar aracılığı ile kulaklık, klavye, mouse, mikrofon ve kontrolcü gibi çevre birimleri de bağlanır. Bu portlar genellikle kasanın arka yüzeyinde yer alır. USB port sayısı anakarttan anakarta değişiklik gösterir.

Anakartın ne olduğunu tam anlamıyla anlamanın kolay bir yolu mevcut. Söz konusu donanım bileşenini insanın vücudunun sinir sistemi olarak düşünebilirsiniz. Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını birbirine bağlar ve bu işlemi gerçekleştirirken işlemcinin bileşenlere erişmesini ve kontrol etmesine olanak tanır. Burada işlemciyi insan beyni olarak hayal edebilirsiniz.

Anakart Ne İşe Yarar?

Bilgisayarın en önemli parçalarından bir tanesi olan anakart; RAM, işlemci, ekran kartı, ses kartı, gibi donanım bileşenlerinin iletişim kurmasını sağlar. Böylece bilgisayar parçaları arasında veri aktarımı gerçekleşir.

Farklı tür ve boyutlardaki bilgisayarlara uyacak şekilde tasarlanmış pek çok anakart modeli mevcut. Bununla birlikte her model, belirli işlemci ve bellek türleri ile çalışmak üzere geliştirildi. Bu sebepten ötürü söz konusu bileşen, her işlemciye bellek türü ile çalışmaz.

Sabit diskler ise genellikle evrensel. Dolayısıyla sabit diskler, anakartın modeli ve markası ne olursa olsun çoğunlukla düzgün bir şekilde çalışır. Anakart, masaüstü bilgisayarlarının kasalarının sağ ya da sol kısmında yer alır. Parçanın sabit bir şekilde durabilmesi için vidalama işlemi yapılır.

Bilgisayardaki Anakartı Öğrenme Nasıl Yapılır?

Görev Çubuğu’nda yer alan arama butonuna tıklayın.

Kutucuğa "msinfo32.exe" yazın.

Arama sonuçlarından programı çalıştırın.

"Sistem Özeti" sekmesini görüntüleyin.

"Sistem Modeli" kısmında anakartın modelini görebilirsiniz.

Günümüzde PC kullanıcılarının büyük bir kısmı, hazır sistem almak yerine bilgisayarda yer almasını istediği parçalara kendisi karar veriyor. Bilgisayar toplama sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bu noktalar oldukça önemli çünkü yanlış bileşen seçimi PC’nin çalışmamasına yol açabilir.

İşlemci, RAM ve ekran kartı gibi bilgisayar parçalarını yenilemek isteyen kullanıcıların anakartın modeline uygun bileşenler seçmek zorunda. Aksi takdirde büyük bir problem ile karşı karşıya kalınabilir.

Anakart modelini öğrenmek için herhangi bir program yüklemek istemeyebilirsiniz. Bunun için uygulayabileceğiniz bir yöntem mevcut. Bu yöntem sayesinde bilgisayarınıza herhangi bir yazılım yüklemek zorunda değilsiniz.

Söz konusu donanım bileşeninin modelini öğrenmek için ilk olarak Görev Çubuğu’nda yer alan arama butonuna tıklayın. Daha sonra kutucuğa "msinfo32.exe" yazın. Arama sonuçları üzerinden söz konusu programın üzerine tıklayın.

Açılan pencere üzerinden "Sistem Özeti" sekmesini görüntülemeniz gerekiyor. Sistem Özeti sekmesinden "Sistem Modeli" yazısını bulun. Sistem Modeli kısmında anakartınızın modelini görebilirsiniz.

En İyi Anakart Öğrenme Programları Neler?

Program Adı Lisans Speccy Ücretsiz Astra32 Ücretsiz CPU-Z Ücretsiz HWiNFO Ücretsiz System Information for Windows Deneme Sürümü

1. Speccy

Piriform tarafından geliştirilen Speccy, en başarılı anakart öğrenme uygulamaları arasında yer alıyor. Program, yalnızca model numarasını göstermekle kalmaz, aynı zamanda voltaj değerleri dahil olmak üzere pek çok bilgi sunar.

Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan programda anakartın yanı sıra RAM, işlemci, harddisk gibi önemli parçaların bilgileri mevcut. Bileşenler, programın sol sekmesi üzerinden kategorize edildi. Programda sistem bilgilerini dışa aktarma ve yazdırma seçenekleri de yer alıyor.

2. Astra32

Astra32, bilgisayarınızın donanımı hakkında kullanıcılara detaylı bilgi sunma amacı ile tasarlandı. Programda anakart, işletim sistemi, ekran kartı, depolama, RAM dahil olmak üzere çeşitli bölümler bulunuyor.

Anakart hakkında ayrıntılı bilgiler sunan program üzerinden model numarası, satıcı, yonga seti, BIOS dahil olmak üzere pek çok konu hakkında bilgiye erişilebiliyor. İşlemci tarafında da voltaj, mevcut hız, sıcaklık, önbellek gibi pek çok bilgi mevcut.

3. CPU-Z

CPU-Z, donanım bileşenlerini öğrenmek için kullanılabilecek en iyi programlardan bir tanesi. Çok kolay bir kullanıma sahip olan program üzerinden bilgisayarınızda yer alan anakarta ilişkin bazı bilgilere erişebilirsiniz.

4 HWiNFO

Çok başarılı bir program olan HWiNFO üzerinden işlemci, anakart, sürücü, bağlantı noktaları, RAM dahil olmak üzere pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Anakart tarafında satıcı, model numarası, yonga seti gibi pek çok bilgi yer alıyor. Programı ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

5. System Information for Windows

System Information for Windows (SIW), çok detaylı bilgi sunan ve oldukça kolay bir kullanıma sahip bir program. Bilgisayar hakkında yer alan bilgiler donanım, yazılım ve ağ olmak üzere üç bölüm adı altında toplandı. Dolayısıyla bu program, bilgisayarın özellikleri hakkında çok ayrıntılı bilgiye sahip olmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor.