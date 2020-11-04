Hemen her iPhone kullanıcısının en az bir defa duyduğu ancak tam olarak ne olduğunu bilmediği Jailbrek, cihazınızı özelleştirebilmenin alternatif bir yolu olarak öne çıkıyor. Sizler için hazırladığımız bu rehberde Jailbreak Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Yapılır? sorularının yanıtlarına daha yakından göz atacağız.

2007 yılında satışa sunulan ilk nesil iPhone'da uygulama çalıştırmanın tek yolu, Apple tarafından yayınlananlar ile sınırlıydı. Ancak iPhone 3G ile birlikte, yani 2008 yılında, App Store hayatımıza dahil oldu. Kullanıcılar da hızlı bir şekilde akıllı telefonlarına yükleyebilecek on binlerce uygulama ile karşı karşıya kaldı.

Bu, seçim yapabileceğiniz pek çok şey olduğu anlamına gelebilir. Ancak daha fazlasını isteyen yüz binlerce kullanıcı var.

Jailbreak Nedir?

Temel olarak pek çok kullanıcı iPhone'daki çeşitli sınırlamalardan dolayı jailbreak yapmaya yöneliyor. Apple, iPhone'larda video indirme, özel zil sesleri oluşturma ve arayüz değiştirme gibi diğer akıllı telefonların standart olarak sunduğu bazı temel özellikleri kısıtlıyor. Jailbreak, tüm bu sınırları aşmanıza olanak sunuyor ve üçüncü parti uygulamalardan yararlanmaya imkan veriyor.

Yine de jailbreak yalnızca uygulamaya yüklemek ya da arayüz değiştirmek gibi temel işlevler için değil, daha teknik odaklı olanlar için de işlevseldir.

iPhone, macOS X'in Unix tabanlı temel bir varyantında çalışır. Bu da, iPhone'u uzak bağlantıları kabul etmek için PHP veya SSH arka plan programları içeren Apache Web Sunucusu gibi belirli Unix uygulamalarını yükleyebileceğiniz küçük bir bilgisayara dönüştürebileceğiniz anlamına gelir. Yine de bilgi sahibi değilseniz buraları kurcalamamak faydalı olacaktır.

Jailbreak Ne İşe Yarar?

Jailbreak ile yapabileceğiniz işlemlerin temelde bir sonu yoktur. Cihazınızda normalde izin verilmeyen hemen her değişikliği yapabilirsiniz. Arayüzü değiştirebilir, çeşitli üçüncü parti uygulamaları kullanabilir ya da ücretli olan uygulamaları ücretsiz bir şekilde indirerek cihazınıza kurabilirsiniz.

Kısa bir şekilde söylemek gerekirse Android cihazlarda yapabildiğiniz hemen her değişikliği jailbreak ile iPhone'unuzda da yapabilirsiniz.

Jailbreak Nasıl Yapılır?

Kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse üretici yazılımı, iPhone'un nasıl çalışması gerektiği, hangi özelliklerin kullanılabileceği ya da gerekli tüm güvenlik yamaları gibi donanım çalıştırma talimatlarını içeren kodlardır. Apple, özellikleri yükseltmek ve hataları düzeltmek için ürün yazılımlarını düzenli aralıklarla günceller.

Bir iPhone'u jailbreak yapmak istiyorsanız, bu işlem için izlemeniz gereken talimatlar iPhone'dan iPhone'a ve yazılım sürümünden yazılım sürümüne farklılık gösterecektir. Yani bunu tek bir makale üzerindeki sabit bilgilerle yapmanız mümkün değil. Ancak internette iPhone modeliniz ve yüklü olan iOS sürümünü aratarak uygun bir sonuç elde etmeniz mümkün olacaktır. Ayrıca bu rehberlerde genellikle ayrıntılı talimatları ve bunlara eşlik eden ekran görüntülerini de bulabilirsiniz.

Jailbrek yazılımlarını güncel tutmak, genellikle bir kedi fare oyununa benzer. Apple sık aralıklarla ürün yazılımını günceller ve geliştiriciler jeilbreak için yeni bir kod geliştirmek için uğraşır.

Jailbreak Güvenli mi?

En baştan uyarmamız gerekirse hayır, güvenli değil.

Telefonunuzu hackleme fikri sizi endişelendiriyorsa, bu endişede haklısınız. Jailbreak işlemi için kararlıysanız, ona zarar verebileceğiniz ihtimalini her zaman aklınızda tutun. Jailbreak yapılan cihazlar genellikle iTunes aracılığı ile yeniden eski haline döndürülebilir. Yine de en kötü durum senaryosunda iBrick olarak adlandırılan, kullanılmayan bir cihazla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Tek sorun bu değil. Bu işlemler çeşitli güvenlik endişelerini de beraberinde getirir. App Store'a yüklenen tüm uygulamalar Apple tarafından incelenir ancak üçüncü parti uygulamaları onaysız bir şekilde kurmak çeşitli kötü niyetli yazılımlara kapı olabilir. İndirdiğiniz uygulama YouTube için iyi bir indirme aracı mı yoksa kötü niyetli bir yazılım mı?

Ne yazık ki yükleyene kadar bilemeyeceksiniz.

Jailbreak Garantiyi Geçersiz Kılar mı?

Apple, jailbreak işlemini onaylamadığı gibi bu işlemden sonra garantiniz geçersiz olacaktır. Ayrıca Apple'ın yayınladığı tüm yeni yazılım güncellemeleri, jailbreak işlemlerini de silip götürür.

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