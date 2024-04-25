En İyi Jamie Foxx Filmleri ve Dizileri

Esas adı Eric Marlon Bishop olan Teksaslı oyuncu dünya çapında Jamie Foxx olarak tanınıyor. Oyunculuğun yanı sıra R&B albümleriyle de bilinen ünlü ismin yıldızının parladığı film Ray Charles’ın hayatını anlatan Ray adlı film olmuştu.

Bir müzisyenin hayatının konu edildiği bu filmde başrol oynayan Foxx bu filmdeki başarısı sayesinde En İyi Erkek Oyuncu olarak Oscar kazandı. Ünlü oyuncunun stand-up geçmişi de var. Bu yazımızda başarılı aktör Jamie Foxx’un en iyi film ve dizilerini sıralıyoruz!

En İyi Jamie Foxx Fimlleri

Ray

Jarhead

Kanun Namına

Tetikçinin Gecesi

Patrondan Kurtulma Sanatı

Adalet Peşinde

İnanılmaz Örümcek Adam 2

1.Ray

Ünlü müzisyen Ray Charles’ın hayatını anlatan bu filmde kendi halinde yaşayan Ray isimli bir çocuk talihsiz bir olay sonucu kör oluyor. Bu acı olayın ardından umudunu kaybetmeyen Ray sonuna kadar mücadele eder ve dünya çapında ün kazanmış önemli bir müzisyen olmayı başarır.

Bu filmde başrolleri paylaşan isimler ise Jamie Foxx ve Tequan Richmond olur.

2. Jarhead

Foxx’un Troy karakterini canlandırdığı bu filmde 80’li yılların sonunda Camus isimli bir gencin bilmediği bir düşmanla girdiği ve yine bilinmeyenlerle dolu Körfez Savaşı mücadelesi konu alınıyor.

Filmin adı ise bu savaşta Amerikalı askerlerin saç traşına verilen isim olarak belirlenmiş. Senaryo ise Anthony Swofford’un bir romanından sinemaya uyarlanmış.

3. Kanun Namına

Colin Farrell ve Jamie Foxx’un başrollerini üstlendiği bu filmde FBI bağlantılı iki dedektifin Stevens isimli, yeni işten çıkarılmış bir FBI çalışanının hayatını korumak istemesi üstüne gelişen olayları izliyoruz.

4. Tetikçinin Gecesi

Tom Cruise’un canlandırdığı Vincent karakteri bu filmde oldukça başarılı bir kiralık tetikçi olarak bizi karşılıyor. Jamie Foxx ise Max isimli bir taksi şoförünü canlandırılıyor. Sadece bir gecede beş farklı adreste beş farklı kişiyi öldürmekle görevlendirilen Vincent’in Max’in kullandığı taksiye binmesi ile macera başlıyor.

5. Patrondan Kurtulma Sanatı

Bu filmde Jennifer Aniston, Colin Farrell, Kevin Spacey gibi ünlü isimler Jamie Foxx’a eşlik ediyor. Üç arkadaşın patronlarından kurtulmak için onları öldürmeye karar vermeleri ile başlayan filmde işler planladıkları gibi gitmiyor. Cinayet işleme konusunda tecrübesiz olan üçlünün komik macerasını izliyoruz.

6. Adalet Peşinde

Filmde eşi ve çocuğu kendi gözleri önünde öldürülen bir adamın adalet arayışı konu alınıyor. Hak ettikleri cezayı almayan suçluları kendi cezalandırmaya karar veren genç adamın yaşadıkları filmin ana temasını oluşturuyor.

7. İnanılmaz Örümcek Adam 2

Parker’ın zor geçen günlerinde kahramanlığa alışma süreci konu alınıyor. Gwen ile vakit geçirmek için çabalayan Parker’ın özel yetenekleri beklenmedik olaylara yol açar. Bu yeteneklerin bedelini korkunç bir biçimde ödemek durumunda kalır.

En İyi Jamie Foxx Dizi ve TV Showları

The Jamie Foxx

Beat Shazam

Dad Stop Embarrasing Me!

1. The Jamie Foxx Show

Aile komedisi türündeki bu dizi aynı zamanda sinema tarihinde ‘durum komedisi’ olarak geçiyor. 5 sezondan oluşan dizinin 5.sezonu hariç her bir sezonu 20-24 bölümden oluşuyor. Son sezonda ise 12 bölüm mevcut.

2. Beat Shazam

TV Show’u olarak nitelendirilen bu programda iki kişiden oluşan gruplar 1 milyon dolara kadar varan para ödüllerini kazanmak için yarışıyor. Yarışmanın esas amacı çalan şarkıları seslerinden anlayıp hangisi olduğunu söylemek. En yüksek ödüle ulaşan ekip ise programın bilgisayarındaki Shazam’a karşı yarışıyor. Jamie Foxx bu programda DJ olarak karşımıza çıkıyor.

3. Dad Stop Embarrassing Me!

Bu dizide bekar bir babayı canlandıran jamie Foxx, kendi kızı Corinne ile olan ilişkiden esinlenerek bu diziyi oluşturmuş. Kozmetik markası sahibi genç ve bekar bir babanın ergenlik çağındaki asi kızı ile aynı evde yaşamaya başlaması ile gelişen olaylar ve aralarındaki ilginç dialogların ebeveynlik serüvenine etkisi anlatılıyor.