JPG ve JPEG Arasındaki Fark Nedir?

Pek çok bilgisayar ve internet kullanıcısı fotoğraflarını düzenlemek, paylaşmak ve sıralamak istiyor. Kullanıcılar çok sık kullanılan iki fotoğraf formatı olan JPG ve JPEG arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Peki gerçekten JPG ve JPEG arasında büyük bir fark var mı?

JPG ve JPEG kelimeleri “Joint Photographic Experts Group” ifadesinin kısaltması ile oluşturulmuştur. Peki Hem JPG hem de JPEG aynı anlama geliyorsa aralarında gerçekten bir fark var mı?

JPEG ile JPG Arasında Bir Fark Var mı?

Kısa cevap JPEG ile JPG arasında bir fark yok. İki dosya formatı arasında bir fark yoksa neden farklı farklı isimler almış? Gelin açıklayalım.

Eski Windows sistemlerinde (MS-DOS 8.3 ve FAT-16) dosya uzantıları 3 karakter ile sınırlanıyordu. Bu sistemlerde JPEG olarak kaydedilen bir dosya otomatik olarak JPG diye isimlendiriliyordu. Bu iki dosya formatının farklı isimlendirilmesinin sebebi bu. JPEG ile JPG arasında kalite, dosya boyutu ve işlev bakımından hiçbir fark yoktur.

JPG ve JPEG Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

JPG ve JPEG arasında bir fark olmadığını söyledik ancak isimlendirmeden kaynaklı olarak sıkıntı yaşamanız mümkün. Özellikle de fotoğraf sınıflandırma, düzenleme ya da kategorilendirme ile uğraşıyorsanız; fotoğraflarınızı belli bir sıra halinde tutmak istiyorsanız tüm görsellerde aynı uzantıyı tercih etmelisiniz. Bunun en önemli sebeplerinden biri fotoğrafları adlandırırken ya da numaralandırırken sıkıntı çıkabilir.

Örneğin JPG dosyalarını otomatik olarak 1, 2, 3, 4…10 diye sıralanmış olsun. 7 ismindeki dosyanın uzantısı JPEG olursa dosyanın en önünde ya da en arkasında yer alabilir. Bu da bütün düzeninizin bozulması demek. Bu nedenle JPG ve JPEG uzantılarından birini seçmeniz ve tüm görsellerinizi bu formatta tutmak en iyi seçenek olacaktır.

JPG ile JPEG arasındaki farka değindiğimiz yazımız bu kadardı. Siz görsellerinizi hangi formatta kullanıyorsunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.