Demon Slayer, animasyon kalitesi, etkileyici müzikleri, ses tasarımı ve basit hikâyesiyle anime dünyasının en başarılı yapımları arasında yer alıyor. Eğer bu yapımı bitirdiyseniz Hunter Demon Slayer benzeri animeler izleyebilirsiniz fakat bu animenin bıraktığı o boşluğu doldurmanın hiç de kolay olmadığını belirtelim.

Bu yazıda Demon Slayer tarzı anime önerileri listesi hazırladık. Hazırladığımız listede Jujutsu Kaisen'den Fate/stay night: Unlimited Blade Works'e kadar pek çok anime yer alıyor. Eğer siz de Demon Slayer gibi animeler izlemek istiyorsanız aşağıda bulunan listeyi inceleyebilirsiniz.

Demon Slayer Benzeri Animeler Neler?

Jujutsu Kaisen

Bleach

Chainsaw Man

Dororo

Hell's Paradise

Fate/stay night: Unlimited Blade Works

Soul Eater

Jujutsu Kaisen Neden İzlenmeli?

En iyi animeler arasında yer alan Demon Slayer'ı sevdiyseniz muhtemelen Jujutsu Kaisen'i de beğeneceksiniz. Özellikle dövüş sahnelerindeki kamera açılarıyla öne çıkan bu yapımda dövüşler "kim daha güçlüyse o kazanır" mantığıyla ilerlemiyor. Çok derin ve kuralları olan bir güç sistemi mevcut. Klasik shonen türündeki animelerde genellikle ana karakterler veya sevilen yan karakterler güvende oluyor. Bu animede ise en sevilen karakterler bile her an büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalabiliyor.

Bleach Neden İzlenmeli?

Demon Slayer'daki Hashira'ları ve onların kendine has tekniklerini sevdiyseniz Bleach'teki Gotei 13'ü de beğeneceksiniz. Bu arada Hashira, Demon Slayer'da en yüksek rütbeli, en yetenekli ve en güçlü kılıç ustalarına verilen bir ünvan. Çok başarılı karakter tasarımına ve dövüş sistemine sahip olan Bleach, müzikleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor. Bu anime, yalnızca müziklerini dinlemek için bile izlenebilecek kalitededir.

Chainsaw Man Neden İzlenmeli?

Demon Slayer'da temel odak, insanlığı gizlice koruyan Demon Slayer Corps'tur (İblis Keser Birliği). Etkileyici atmosfere ve başarılı dövüş sistemine sahip Chainsaw Man'de de tam olarak aynı mantık bulunuyor. Bu animede de tıpkı Tanjiro ve arkadaşları gibi özel güçleri ve siyahları olan avcılar, insanları avlayan canavarlara karşı savaşıyor.

Dororo Neden İzlenmeli?

Demon Slayer'ın atmosferini, kılıç dövüşlerini ve hikâye anlatımını sevdiyseniz muhtemelen Dororo'yu da beğeneceksiniz. Bu animelerdeki iki karakter de ellerinden alınan çok değerli şeyi geri almak için iblsiler ile savaşıyor. Bu, hikâyelerin duygusal derinliğini eşit derecede güçlü hâle getiriyor. 2019 yılında izleyiciler ile buluşan bu animede 24 adet bölümün yer aldığını belirtelim.

Hell's Paradise Neden İzlenmeli?

Hell's Paradise animesinde Demon Slayer benzeri bir güç sistemi bulunuyor. Karaktelrer kendi içsel yaşam enerjilerini keşfederek hem kendilerini iyileştiriyor hem de yaratıklara hasar verebiliyor. Eğer element tabanlı, felsefi altyapısı olan ve kurallara dayalı savaş sistemlerini seviyorsanız bu animedeki sistemi seveceksiniz. Bu animede ayrıca Demon Slayer'daki Hashira'lara benzer karakterler de bulunuyor.

Fate/stay night: Unlimited Blade Works Neden İzlenmeli?

Demon Slayer'daki başarılı dövüş sahnelerini, etkileyici efektleri ve sinematik kaliteyi sevdiyseniz muhtemelen Fate/stay night: Unlimited Blade Works'ü çok beğeneceksiniz. İki animenin arkasında da Ufotable stüdyosu bulunuyor. Hikâye, bir şehirde gizlice yürütülen ölümcül bir turnuvayı konu alıyor. Bu arada söz konusu animede Demon Slayer'ın Hashira'larına benzer karakterler yer alıyor.

Soul Eater Neden İzlenmeli?

Demon Slayer'da Tanjiro ve arkadaşları, dünyayı korumak için iblisler ile mücadele ediyor. Soul Eater'da da benzer bir amaç mevcut. Bu animede karakterler, dünyayı kaosa sürükleyecek olan kötü ruhları ve cadıları avlıyor. 2008-2009 yılları arasında izleyiciler ile buluşan animede toplam 51 adet bölüm bulunuyor.

Editörün Yorumu

Demon Slayer, en sevdiğim animelerden biri. Bu anime, animasyon kalitesi, etkileyici müzikleri, ses tasarımı ve basit hikâyesiyle uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Demon Slayer'ın dünya genelinde çok sevilen bir anime olduğunu da belirteyim. Öyle ki anime 8.6 IMDb puanına sahip. Eğer siz de benim gibi bu animeyi çok sevdiyseniz listede yer alan diğer yapımları da izleyebilirsiniz.