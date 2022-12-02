Dünya üzerinde malesef şiddet olayları yaşanmaktadır. Birçok devlet ve kuruluşlar şiddeti önlemek adına yeni projeler gerçekleştirmektedir. Bu uygulamalardan biri de KADES uygulamasıdır.

KADES indiren kişiler herhangi bir şiddet olayında anında güvenlik güçlerine haber verebilmektedir. Peki, kısa bir bilginin ardından KADES nedir, KADES nasıl kullanılır? Gelin, birlikte bakalım.

KADES Nedir?

KADES, kadına şiddeti önlemek adına yapılmış bir uygulamadır. Sadece kadınların değil aynı zamanda çocukların da maruz kaldığı taciz veya şiddet olaylarında güvenlik güçlerine saniyeler içinde haber verebilecek bir uygulamadır.

KADES uygulaması Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış bir uygulamadır. Bu nedenle KADES uygulamasının güvenli bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.

2018 yılında hayatımıza giren KADES uygulaması birçok platformda bulunmaktadır ve milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır.

KADES Uygulamasının Desteklediği Bazı Diller:

Türkçe

İngilizce

Fransızca

İspanyolca

Almanca

Özbekçe

Rusça

Arapça

Kürtçe

Kırgızca

Farsça

Yukarıda görüldüğü üzere KADES şu an için 11 dilde hizmet vermektedir. Siz de şiddeti önlemek adına KADES uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.



KADES Nasıl Kullanılır?

KADES uygulamasını cihazınıza indirin .

uygulamasını cihazınıza . Kullanmak istediğiniz dili seçin.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmadığınızı seçin.

Cihazınızın konum uygulamasına izin verin.

Sırasıyla: TC kimlik>Ad>Soyad>Doğum yılı>Cep telefonu numaranızı girin.

girin. Sözleşmeyi kabul edin.

Doğrula seçeneğine basın.

Bilgilerinizin doğruluğunu kabul edin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

KADES uygulamasının sadece kadınlara özel olduğunu ve erkeklerin kullanamadığını söylemekte yarar var. Eğer şiddet gibi bir durum ile karşılaşırsanız polisi arayıp ihbar edebilirsiniz. Uygulama sizin cinsiyetinizi veritabanından çekip kadın iseniz kullanmanıza izin vermektedir.

Bu içeriğimizde KADES nedir, nasıl kullanılır? Adlı soruya cevap verdik. Sizler KADES uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Acil durumlar için mobil cihazınızda olması gereken uygulamalar neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.