Acil Durumlar İçin Mobil Cihazınızda Olması Gereken Uygulamalar

Acil durumlar için bulunması gereken uygulamalar, deprem gibi birçok olumsuzluk durumda hayat kurtarıyor. Mobil cihazlara indirilen uygulamalardan faydalanarak aniden gelişen durumlarda sevdiklerinizle haberleşebilirsiniz. Yer belirleme ve ilk yardımın zamanında yetişmesi açısından herkesin telefonuna indirmesi gereken uygulamalardır. Acil durumlara özel tasarlandığı için bu uygulamalar kullanıcı dostu arayüze sahiplerdir.

Acil Durumlarda Bulunması Gereken 8 Uygulama

Güvendeyim

Bridgefy

112 Acil Yardım Butonu

Güvendesin

Red Panic Button

Whistle

HeyTell

1. Güvendeyim

Acil durumlarda hayat kurtarabilecek mobil uygulamalar arasında AKUT’un geliştirdiği “Güvendeyim” uygulaması yer alıyor. Uygulama; sel, deprem vb. afetlerde kişinin yakınlarına ulaşmasını sağlıyor. Uygulama üzerine en 1, en fazla 10 kişiye ait telefon numarası ekleniyor. Güvendeyim uygulamasını kullanabilmek için ilk olarak cihazınıza indirmeniz gerekiyor.

Cihazınıza indirdikten sonra “Güvendeyim” butonunu aktifleştiriniz. Acil durumlarda bu butonuna dokunarak telefon numarasını eklediğiniz kişilere konumunuz iletilecek. Ayrıca konumun yanı sıra güvende olduğunuza dairde bir SMS iletilmiş olacak. Bu uygulama internet olmadan da kullanılabiliyor.

Fakat uygulamayı telefonunuza indirip gerekli bilgileri doldururken mutlaka internetten yararlanmanız gerekiyor. Uygulamayla ilgili tüm ayarlar yapıldıktan sonra internet olmadan çok rahat kullanılabilir.

2. Bridgefy

Mesajlaşma uygulaması olarak bilinen Bridgefy’i kullanabilmek için SMS ve internetinizin olmasına gerek yok. Bridgefy; SMS ve internetsiz olarak kişinin yakınlarına mesaj göndermesini sağlıyor. Uygulamayı kullanabilmek için hem konum hem de Bluetooth servisleri açık olmalıdır.

Bu sayede uygulama otomatik kullanıcılarını algılayıp acil durumlarda SMS gönderme imkanı tanıyor. İnternetten yararlanmadan 100 metre uzaklıktaki Bridgefy’i kullanan yakınlarınıza SMS gönderebilirsiniz.

3. 112 Acil Yardım Butonu

Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan 112 Acil Yardım Butonu uygulamasını kullanarak zor durumda kaldığınızda yardım talep edebilirsiniz. 112 Acil Yardım Butonu’na dokunup konumunuzu karşı tarafa iletmiş olacaksınız. Böylelikle en kısa zamanda size ulaşılmış olacak. Uygulamaya giriş yapabilmek için e-Nabız’da kullandığınız şifre ve kimlik numaranızı kullanmanız gerekiyor.

4. Güvendesin

Acil durumlar için mobil cihazınızda olması gereken uygulamalar listemize “Güvendesin” isimli uygulamayı da ekleyebiliriz. Yangın, deprem gibi doğal afetler başta olmak üzere tüm acil durumlarda uygulamadaki tuş sayesinde yakınlarınızla irtibata geçebilirsiniz.

“Güvendesin” tuşunu kullanıp yakınlarınıza hayatınızın tehlikede veya güvende olduğunuzu bildirebilirsiniz. Güvendesin uygulaması üzerinde;

112 butonu

Flaş butonu

Zil butonu yer alıyor.

Sıraladığımız bu üç butonlardan herhangi birine tıklayarak yetkililerin size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Uygulamayı cihazınıza indirdikten sonra acil durumlarda kimlerle irtibata geçmeyi düşünüyorsanız onları listenize ekleyiniz.

Uygulamayı kullanırken konum erişimi açık olmalıdır. Uygulamada “Güvendeyim” ve “Güvende Değilim” sekmeleri var. Listeye eklediğiniz kişilere acil durumunuzu belirtmek için bu iki sekmeden hangisi uygunsa ona tıklıyorsunuz.

5. Red Panic Button

Acil durumlarda kullanılabilecek uygulamalar sıralamasına ücretli ve ücretsiz özellikler sunun Red Panic Button uygulamasını ekleyebiliriz. Uygulamanın ücretsiz olan özellikleri;

Panik mesajlarında adres bildirme

Acil SMS

Tweet atma

E-posta gönderme şeklinde ifade edebiliriz.

Ücretli özelliklerse şöyledir;

Telefon konumunuza uzaktan erişim

Acil çağrı

Hızlı SMS yanıtı

Video, fotoğraf ya da ses eşliğinde panik e-postasının atılması,

Acil durumlarda kırmızı panik butonu üzerine tıklayıp eklemiş olduğunuz kişilerin numarasına SMS’le konum bilgileriniz gider. Aynı şekilde e-posta yoluyla da ulaşmak istediğiniz kişilere konum bilgilerinizi gönderebilirsiniz. Taciz, şiddet, saldırı vb. durumlardan kurtulabilmek için kullanılabilecek bir uygulamadır.

6. Whistle

Yukarıdaki uygulamalara göre Whistle’nin çalışma şekli biraz farklıdır. Uygulama, düdük sesinden oluşuyor. Örneğin; depremde enkaz altında sesinizi duyurmak için bu uygulamaya basıp düdük sesinin insanlara ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

7. HeyTell

Telefonunuzu HeyTel uygulaması, telsiz olarak kullanıyor. Çok düşük veriyle acil durumlarda uygulama sayesinde yakınlarınıza ulaşabilirsiniz. Yakınlarınıza sesli mesaj gönderebilir ya da konuşarak durumunuzu anlatabilirsiniz. Sıralamış olduğumuz tüm bu uygulamalardan iOS ve Android kullanıcıları yararlanabilir.