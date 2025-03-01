KADES APK, şiddet gören kadınların acil yardım talebinde bulunmalarını kolaylaştırıyor.

Volkan Yılmaz - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

KADES uygulaması ile şiddet gören kadınlar, ihbarlarını ve yardım taleplerini Android cihazlar üzerinden çok kolay bir şekilde polise iletebiliyorlar. Kades nasıl kullanılır? Uygulama ana ekranında Yardım İste butonuna tıkladıktan sonra kimlik numarası, ad ve soyad, doğum yılı gibi bilgileri girdikten sonra SMS doğrulamasını yapabiliyor ve ihbarınızı anında iletebiliyorsunuz.

Kades Nedir?

Kades nedir? Kades açılımı nedir? KADES, kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmasını engellemek amacıyla yapılmış resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hazırlanmış olan uygulama, kadınlar ve çocuklar için acil müdahale uygulamasıdır. Kades uygulaması açılımı Kadın Acil Destek uygulamasıdır.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

Kades APK İndir

Uygulamanın doğru çalışabilmesi için cihazınızın konum özelliğinin de açık olması gereken uygulamada, sisteme alarm olarak konumunuz ve adres bilginiz iletiliyor. Asılsız ihbarların önüne geçmek için Türk Ceza Kanunu’nun 271’nci maddesi uyarınca yasal işlem yapılacağını da belirtelim.

Kadınları korumak amacıyla yapılan bu akıllı telefon uygulaması sayesinde, herhangi bir kadın, herhangi bir durumdan dolayı, birinden şiddete maruz kalıyorsa, tek bir tuşla Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.