KADES APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,956
- DOSYA BOYUTU 4 MB
- Üretici Emniyet Genel Müdürlüğü
-
KADES APK, şiddet gören kadınların acil yardım talebinde bulunmalarını kolaylaştırıyor.
KADES uygulaması ile şiddet gören kadınlar, ihbarlarını ve yardım taleplerini Android cihazlar üzerinden çok kolay bir şekilde polise iletebiliyorlar. Kades nasıl kullanılır? Uygulama ana ekranında Yardım İste butonuna tıkladıktan sonra kimlik numarası, ad ve soyad, doğum yılı gibi bilgileri girdikten sonra SMS doğrulamasını yapabiliyor ve ihbarınızı anında iletebiliyorsunuz.
Kades Nedir?
Kades nedir? Kades açılımı nedir? KADES, kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmasını engellemek amacıyla yapılmış resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hazırlanmış olan uygulama, kadınlar ve çocuklar için acil müdahale uygulamasıdır. Kades uygulaması açılımı Kadın Acil Destek uygulamasıdır.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.
Kades APK İndir
Uygulamanın doğru çalışabilmesi için cihazınızın konum özelliğinin de açık olması gereken uygulamada, sisteme alarm olarak konumunuz ve adres bilginiz iletiliyor. Asılsız ihbarların önüne geçmek için Türk Ceza Kanunu’nun 271’nci maddesi uyarınca yasal işlem yapılacağını da belirtelim.
Kadınları korumak amacıyla yapılan bu akıllı telefon uygulaması sayesinde, herhangi bir kadın, herhangi bir durumdan dolayı, birinden şiddete maruz kalıyorsa, tek bir tuşla Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.
KADES
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 849
- DOSYA BOYUTU 11 MB
- Üretici Emniyet Genel Müdürlüğü
-
Şiddet gören kadınlar artık KADES uygulamasıyla çok hızlı bir şekilde ihbar ve yardım talebinde bulabilecekler.
KADES uygulaması ile şiddet gören kadınlar iOS cihazları üzerinden emniyet yetkililerine hızlı bir şekilde ihbarda bulunabiliyorlar. Son yıllarda artan kadına şiddet olayına dur demek için çalışmalarını sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES uygulaması, şiddet gören kadınların akıllı telefonlar üzerinden acil yardım talebinde bulunmalarını sağlıyor.
Özel olarak oluşturulan sistem sayesinde ihbarlarınız anında iletilerek bulunduğunuz konuma destek ekipleri gönderiliyor ve yardım talebiniz karşılanıyor.
Sisteme kimlik numarası, ad soyad ve doğum yılınızla giriş yaptıktan sonra gelen SMS doğrulamasını da tamamladıktan sonra, yardıma ihtiyaç duyduğunuz anlarda Yardım İste butonuna tıklayabilirsiniz.
KADES İndir
Umarız bu tür durumlar yaşanmaz ama, cihazınızın konum özelliğini de açık tutarak polis ekiplerinin bulunduğunuz konuma hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Asılsız ihbarlar için de ağır yaptırımlar uygulayacak olan Emniyet Genel Müdürlüğü, bu tür durumlarla görevlileri meşgul eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 271. Maddesi uyarınca yasal işlem başlatacağını da belirtiyor.
KADES uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.