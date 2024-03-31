Kali Linux, açık kaynak ve Debian tabanlı kodlu işletim sistemli yazılım türü olarak bilinir. Bu yazılım türü farklı farklı güvenlik testleri, ağ güvenliği, veri kurtarma, ağ tarama ve kablosuz ağ gibi araçlar sunuyor. Bahsedilen araçlar birçok alanda kullanılmaktadır.

Kali Linux’un sunduğu araçlarla kolay ve kısa sürede çeşitli siber güvenlik testleri tasarlanıyor. Yalnız ücretsiz olarak kullanılan Kali Linux’un bilgisayara kurularak onunla çalışmalar yapılabilmesi için sistem gereksinimlerini karşılaması gerekiyor. Peki, Kali Linux sistem gereksinimleri nelerdir?

Kali Linux Sistem Gereksinimleri

Kali Linux’un kurulumu için bilgisayar sistemi şu gereksinimlere ihtiyaç duyar;

RAM: 2 GB

Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 768 px

İşlemci: AMD E1 64 bit ya da i3 serisi işlemciler

Depolama Alanı: 50 GB HDD

Kurulum GB oranı: (32 bit 3.2 GB) (64 bit 3.7 GB)

Sürücü: USB bellek ya da CD-DVD sürücüsü

Ekran Kartı: 2 GB ekran kartı, i386 ve AMD64 mimarileri

Yukarıda belirtilen gereksinimler yalnızca temel kuruluma yöneliktir. Siber güvenlik araçlarıyla çalışma yapabilmek için üst düzeyde gereksinimlere ihtiyaç duyulur. Kali Linux ile siber güvenlik araçlarını kullanarak profesyonel çalışmalara imza atabilmek için donanımın yüksek olması çok önemlidir. Aynı zamanda donanım güncel olup olmadığına da dikkat edilmelidir.

Önerilen Kali Linux Sistem Gereksinimleri

Kali Linux sistem gereksinimlerinin mutlaka bilgisayardaki donanımı karşılaması gerekiyor. Önerilen Kali Linux sistem standartları şöyle ifade edilebilir;

Depolama Alanı: 50 GB SSD

İşlemci: i5 serisi, AMD E450 64 bit, i7 serisi ve üzeri

Ekran Kartı: 4 GB ekran kartı, i386 ve AMD64 mimarileri

RAM: 8 GB ve üzeri

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 px HD

Kurulum GB: (32 bit 3.2 GB) ve (64 bit 3.7 GB)

Bellek: USB bellek ya da CD-DVD sürücüsü

İnternet bağlantısı olmadan dahi kurulumu yapılabilen Kali Linux’un çalıştırılabilmesi için güçlü işlemcilerin kullanılması bilgisayarların yüksek performansta çalışmasını sağlar. Örneğin; yukarıda bahsedilen 4 GB’lık ekran kartı sayesinde bilgisayarda veriler, pencereler çok hızlı açılır.