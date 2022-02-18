Kali Linux sayesinde Windows bilgisayarınızda kodlar yazabilir, derleyebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en büyük problemi haline gelen güvenlik hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Akıllı telefonlardan bilgisayar platformuna kadar pek çok alanda internete giriyor, her geçen gün internetin derinliklerinde kaybolmaya devam ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan internet sayesinde bazen kendini güvende bazen de güvende olmadığını düşünüyor. İşte tam da bu noktada kullanıcılara yüksek güvenlik önlemleri sunan Kali Linux karşımıza çıkıyor.

2013 yılında piyasaya çıkan Kali Linux, yüksek güvenlikli bir kontrol işletim sistemi olarak ifade ediyor. Bünyesinde kullanıcılara birbirinden farklı araçları ücretsiz olarak kullanarak tam anlamıyla güvenli bir deneyim sunan Kali Linux milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak adından söz ettiren Kali Linux, çeşitli bilgi güvenliği görevlerine yönelik özel olarak geliştirildi.

Kali Linux Özellikleri

Yüksek güvenlik önlemleri,

Ücretsiz güvenlik araçları,

Çeşitli sızma testleri yapabilme,

Yardımcı pek çok araç,

Mobil platform ve Windows platformu üzerinde kullanıcılara sızma testleri yapabilme fırsatı veren Kali Linux, bir penetrasyon testi platformu olarak ifade ediliyor. Bünyesinde pek çok sanal makineyi de çalıştırma fırsatı veren uygulama, yüksek güvenlik önlemleri sayesinde kullanıcıların ilk tercihi arasında yer alıyor. Tamamen ücretsiz olarak 2013 yılından bu yana dağıtılan işletim sistemi, hafif bir masaüstü ortamıdır. Görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu olmayı seven sistem, hızlı ve bir o kadar da pratik olmayı hedefliyor.

Masaüstü ortamının tüm işlevselliklerini kullanıcılara sunan sistem, kullanıcı ihtiyaç ve tercihlerine göre alt paketler de sunuyor.

Düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden işletim sistemi, aldığı her güncelleme ile güvenliğe odaklanırken yepyeni özelliklere de kavuşuyor.

Kali Linux İndir

Hem Android hem de Windows işletim sistemi üzerinde çalışan işletim sistemi, resmi web sitesi üzerinden indirilip kullanılabiliyor. Hemen indirip deneyimlemeye başklayabilirsiniz.