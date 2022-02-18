Kali Linux
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Kali
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Kali Linux sayesinde Windows bilgisayarınızda kodlar yazabilir, derleyebilirsiniz.
Günümüzün en büyük problemi haline gelen güvenlik hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Akıllı telefonlardan bilgisayar platformuna kadar pek çok alanda internete giriyor, her geçen gün internetin derinliklerinde kaybolmaya devam ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan internet sayesinde bazen kendini güvende bazen de güvende olmadığını düşünüyor. İşte tam da bu noktada kullanıcılara yüksek güvenlik önlemleri sunan Kali Linux karşımıza çıkıyor.
2013 yılında piyasaya çıkan Kali Linux, yüksek güvenlikli bir kontrol işletim sistemi olarak ifade ediyor. Bünyesinde kullanıcılara birbirinden farklı araçları ücretsiz olarak kullanarak tam anlamıyla güvenli bir deneyim sunan Kali Linux milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak adından söz ettiren Kali Linux, çeşitli bilgi güvenliği görevlerine yönelik özel olarak geliştirildi.
Kali Linux Özellikleri
- Yüksek güvenlik önlemleri,
- Ücretsiz güvenlik araçları,
- Çeşitli sızma testleri yapabilme,
- Yardımcı pek çok araç,
Mobil platform ve Windows platformu üzerinde kullanıcılara sızma testleri yapabilme fırsatı veren Kali Linux, bir penetrasyon testi platformu olarak ifade ediliyor. Bünyesinde pek çok sanal makineyi de çalıştırma fırsatı veren uygulama, yüksek güvenlik önlemleri sayesinde kullanıcıların ilk tercihi arasında yer alıyor. Tamamen ücretsiz olarak 2013 yılından bu yana dağıtılan işletim sistemi, hafif bir masaüstü ortamıdır. Görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu olmayı seven sistem, hızlı ve bir o kadar da pratik olmayı hedefliyor.
Masaüstü ortamının tüm işlevselliklerini kullanıcılara sunan sistem, kullanıcı ihtiyaç ve tercihlerine göre alt paketler de sunuyor.
Düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden işletim sistemi, aldığı her güncelleme ile güvenliğe odaklanırken yepyeni özelliklere de kavuşuyor.
Kali Linux İndir
Hem Android hem de Windows işletim sistemi üzerinde çalışan işletim sistemi, resmi web sitesi üzerinden indirilip kullanılabiliyor. Hemen indirip deneyimlemeye başklayabilirsiniz.
Kali Linux
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Kali
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Kali Linux ile Android cihazınızda Kali kodları yazabilir, testler gerçekleştirebilirsiniz.
Günümüzde internet ortamı kullanıcılara çeşitli yararlar sağladığı gibi çeşitli zararları da beraberinde getiriyor. Kullanıcılar Windows ve Mac bilgisayarlarda her geçen gün internet ile iç içe yaşamaya devam ederken internetin de zararları artıyor. İnternet ortamında güvenlik bazen sağlanamazken günümüzde kullanıcılar internet ortamının yetersiz güvenliğinden dolayı çeşitli sıkıntılar ile yüz yüze kalıyorlar. Güvenliği önemseyen kullanıcılar birer birer Linux işletim sistemini benimseye başladılar. Peki Kali Linux nedir?
2013 yılında hayata geçirilen bir güvenlik kontrol işletim sistemi olan Kali Linux günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Her geçen gün kitlesini artırmaya devam eden başarılı işletim sistemi, güvenliği sayesinde geniş kitleler tarafından epey beğenildi ve sevildi. Türkçe dahil olmak üzere pek çok dil seçeneğine sahip olan Kali Linux, hızlı ve sade yapısı ile her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Kali Linux Özellikleri
- Türkçe dil desteği,
- Yüksek güvenlik önlemleri,
- Basit ve kullanışlı sade yapı,
- Detaylı kod analizleri,
Günümüzde üniversitelerin yanı sıra devlet platformlarında da Linux işletim sistemi kullanılıyor. Kali Linux işletim sistemi özellikle sızma testlerinde kullanılarak güvenlik bakımından kullanıcılara en uygun atmosferi sunuyor. Günümüzde siber güvenlik uzmanları tarafından da kullanılan başarılı işletim sistemi, Android platformu üzerinde de çalışıyor. Android kullanıcılarına çeşitli sızma testleri yapabilme imkanı veren başarılı işletim sistemi, Windows işletim sistemi üzerinde de oldukça basit bir şekilde kullanılıyor.
Kullanıcılarına ihtiyaçları olan tüm araçları ücretsiz olarak sunan Kali Linux, yardımcı programlar sayesinde sızma testlerinde de üstün özellikler gösteriyor. Bilgi toplamadan nihai raporlamaya kadar pek çok özelliği bünyesinde bulunduran sistem, güvenlik konusunda en iyi deneyimi sunmaktadır.
Kali Linux APK İndir
Windows ve Android platformu için ücretsiz olarak dağıtılan Kali Linux işletim sistemi, 2014 yılından bu yana düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Aldığı her güncelleme ile güvenlik zafiyetlerini en aza indiren başarılı sistem, ülkemizde de oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine ev sahipliği yapıyor. Dileyen kullanıcılar ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirler.