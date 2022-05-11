Ücretsiz Karekod (QR Kodu) Oluşturma Hizmetleri

Günümüzde çok sayıda karekod (QR kodu) oluşturma hizmeti bulunuyor. Peki, kullanıcıların kolay ve sorunsuz bir şekilde QR kodları oluşturmasına olanak tanıyan platformlar neler? Hazırladığımız listede birbirinden başarılı hizmetler bulunuyor.

QR kodunun kullanımı özellikle son yıllarda çok ciddi oranda arttı. Bu popülerliğin arkasında elbette karekodun sağladığı kullanım kolaylığı yatıyor. Yalnızca bir uygulama aracılığı ile karekodu taratabilirsiniz. Peki, karekod ne demek, ne işe yarar, telefondan okutmak için ne yapılmalıdır?

Karekod (QR Kodu) Nedir?

QR kodu, hızlı yanıt kodu anlamına gelir. Akıllı telefon ya da lazerle taranan kare şeklindeki siyah beyaz renkli QR kodu, bir ürün ya da hizmet hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanılır. Karekod olarak da ifade edilen QR kodu, özellikle son yıllarda çok büyük bir popülerliğe sahip oldu.

Karekodlar içerisinde bağlantılar, kuponlar, etkinlik detayları dahil olmak üzere kullanıcıların görmek istediği bilgileri bulundurabilir. Böylelikle kullanıcılar yalnızca bir akıllı telefon aracılığı ile bir konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilir.

Karekod (QR Kodu) Nasıl Okutulur?

Google Lens uygulamasını indirin.

Uygulamayı açın.

Karekodu taratın.

Yazılım devi Google tarafından geliştirilen Lens uygulaması sayesinde karekodları çok hızlı ve pratik bir şekilde okutabilirsiniz. Böylelikle karekodda yer alan bilgilere vakit kaybetmeden çok rahat bir şekilde erişebilirsiniz.

Akıllı telefondan karekod okutma işlemini gerçekleştiren pek çok uygulama bulunuyor. Çok sayıda özelliği içerisinde barındıran Google Lens, karekod okutma konusunda da ön plana çıkıyor. Dolayısıyla söz konusu işlem için Lens uygulamasını indirebilirsiniz.

İndirme ve yükleme işleminin ardından uygulamayı açın. Uygulamayı açtıktan akıllı telefonun kamerasını karekodun üzerine tutarak okutma işlemini uygulayabilirsiniz.

En İyi Karekod (QR Kodu) Oluşturma Hizmetleri Neler?

Beaconstac

Pageloot

QR Code Monkey

QR Code Generator

GoQR

Yukarıda karekodları oluşturabilmenize olanak tanıyan birbirinden başarılı hizmetler yer alıyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Beaconstac

Beaconstac, kullanıcıların karekodları oluşturabilmesine imkân tanıyan çok başarılı bir hizmettir. QR kodu oluşturabilmek için ilk olarak "Website" bölümüne internet sitesini eklemeniz gerekiyor. İnternet sitesini yazdıktan sonra "Design customization" kısmından çeşitli özelleştirmeler yapabilirsiniz.

Bu kapsamda karekodun rengini değiştirebilir, logo ekleyebilir ve ayrıca tasarımda değişiklik yapabilirsiniz. Üye olan kullanıcılara bazı avantajlar sunuluyor. Bu avantajlar arasında SVG ve PDF indirme seçenekleri de yer alıyor. Eğer üye olmazsanız karekodu yalnızca PNG formatında indirebilirsiniz.

Başarılı hizmet, 14 günlük ücretsiz deneme sürümü sunuyor. Eğer hizmetin sunduğu ücretli avantajlardan yararlanmak istiyorsanız bu versiyonu kısıtlı süreliğine deneyebilirsiniz.

2. Pageloot

Çok başarılı bir arayüze sahip olan Pageloot isimli hizmette internet sitesi, video, vCard, PDF, konum ve Wi-Fi gibi çeşitli seçenekler yer alıyor. Bu seçenekler arasından seçim yaparak karekod oluşturmaya başlayabilirsiniz. Karekodu kişiselleştirme imkânına da sahipsiniz.

Platformun sunduğu kişiselleştirme seçenekleri sayesinde karekodu istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz. QR kodunu oluşturduktan sonra PDF, PNG ve SVG olmak üzere üç farklı format içerisinden bir tanesini seçerek indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Basit bir kullanıma sahip olan Pageloot, kullanıcıların oluşturduğu karekodları analiz etmesine de imkân tanıyor. Hizmette 14 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcut. Platformu 14 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilir, eğer beğenirseniz ücretli planlardan bir tanesini satın alabilirsiniz.

3. QR Code Monkey

QR Code Monkey üzerinden web sitesi, metin, e-posta, vCard, konum, etkinlik, Wi-Fi dahil olmak üzere çok sayıda ögenin karekodunu oluşturabilirsiniz. Başarılı hizmette oluşturma süreci dört aşamadan oluşuyor.

Hizmette söz konusu işleme başlamak için ilk aşamada kodun içerisinde yer alacak bilgiyi belirlemeniz gerekiyor. Örneğin, web sitesinin QR kodu için internet sitesini girmeniz gerekiyor. İkinci aşamada karekod için renk seçebilirsiniz. Renk konusunda çok geniş bir yelpaze sunuluyor.

Üçüncü aşamada logo yükleyebilirsiniz. Seçtiğiniz logo, karekodun üzerinde görünecek. Dördüncü aşamada ise karekodun tasarımını değiştirebilirsiniz. Sağ kısımdan karekodun kalitesini belirleyebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikleri görebilmeniz için "Create QR Code" butonuna basmanız gerekiyor.

Tüm işlemlerin ardından karekodu cihazınıza indirebilmek için "Download" butonuna basabilirsiniz. Hizmette PNG, SVG, PDF ve EPS olmak üzere dört farklı format seçeneği bulunuyor ancak PDF ve EPS formatları için üyelik gerekiyor.

4. QR Code Generator

URL, metin, Wi-Fi, twitter, vCard, e-posta, Bitcoin, Facebook ve PDF dahil olmak üzere pek çok seçenek sunan QR Code Generator, QR kodlarının oluşturulma sürecini çok pratik hale getiriyor. Hizmet üzerinden çok hızlı bir şekilde kod oluşturabilirsiniz.

Hizmetin internet sitesini ziyaret ettikten sonra ilk olarak üst kısımda yer alan seçeneklerden bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Daha sonra seçeneklerin aşağısında konumlanan bölüme bilgi girmeniz gerekiyor. Bu işlemlerden hemen sonra sağ kısımdan karekodun tasarımını belirleyebilirsiniz.

Logo ekleme imkânı da sunan hizmet üzerinden karekodu tasarladıktan sonra "Download" butonuna tıklayarak JPG formatında indirebilirsiniz. JPG yerine farklı bir formatta indirmek istiyorsanız hizmete kayıt olmanız ve "Vector" butonuna basmanız gerekiyor.

5. GoQR

Sade bir arayüze sahip olan GoQR üzerinden çok basit ve hızlı bir şekilde QR kodu oluşturabilirsiniz. Kod oluşturma sürecinin ilk aşamasında tıpkı diğer hizmetlerde olduğu gibi URL, SMS, metin, vCard, Wi-Fi ve e-posta gibi çeşitli seçenekler arasından bir tanesini seçmeniz gerekiyor.

"Download" butonuna tıkladıktan sonra bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden karekodun rengini ve boyutunu belirleyebilirsiniz. Özelleştirme işleminin ardından SVG, EPS, PNG ve JPEG formatları arasından bir tanesine seçerek indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazı ile karekod (QR Kodu) nedir ve nasıl okutulur sorularını yanıtladık. Rehberimizde ayrıca karekodlar oluşturabilmenize olanak tanıyan başarılı 5 adet hizmete yer verdik. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.