En İyi Ke Huy Quan Filmleri ve Dizileri

Vietnamlı / Amerikan ünlü oyuncu Ke Huy Quan’ın sahne adı Huy Quan Ke ve Jonathan Ke Quan olarak da biliniyor. Oyunculuğun yanında yardımcı yönetmenlik ve dublörlük de yapan aktör 1971’de Vietnam’da dünyaya gelmiş. Çocukluğu savaş ortamında geçmiş ve ailece ABD’ye sığınmaları sonucunda Amerika vatandaşlığı almış.

1984 yılında rol aldığı Indiana Jones and the Temple of Doom’daki yaramaz Round rolü ile yıldızı parlayan oyuncu bir sonraki yıl The Goonies’de oynamıştı. Sonrasında birçok yapımda yer aldı ve en bilinen rolü ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ filmindeki Waymond Wang rolü oldu.

Bu rolü ile 95. Oscar ödüllerinde ‘en iyi yardımcı erkek oyuncu’ ödülünü alan Huy Quan Ke’nin sinema kariyerindeki en iyi film ve dizileri sizin için sıraladık. İşte, detaylar!

En Sevilen Ke Huy Quan Film ve Dizileri

The Electric State

Timeless Heroes: Indiana Jones and Harrison Ford

Her Şey Her Yerde Aynı Anda

Loki

Encino Man

Define Avcıları

Indiana Jones: Kamçılı adam

1. The Electric State

Tür: Dram, Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera

Yıl: Yapım aşamasında

IMDB Puanı: -

Bu filmde evden kazan genç bir kızın macera dolu öyküsü konu alınıyor. Fantastik bir maceraya atılan genç yetim kız gizemli bir robot ve ilginç bir serseri ile erkek kardeşini aramak için yola koyuluyor. Batı Amerika’ya doğru çıktığı bu yolda başına gelenler filmin ana konusunu oluşturuyor. Şu an için yapım aşamasında olan bu filmin 2024 veya 2025 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

2. Timeless Heroes: Indiana Jones and Harrison Ford

Tür: Belgesel

Yıl: 2023

IMDB Puanı: 7.6

Belgesel türündeki bu yapımda Harrison Ford’un gençlik döneminden Indiana Jones serüvenine katılma hikâyesine, hayatıyla ilgili birçok detay açığa çıkıyor. Farklı açılardan ünlü oyuncunun hayatının anlatıldığı belgesel 2023 yılında vizyona girmişti.

Ke Huy Quan’ın da rol aldiği filmde başta Harrison Ford olmak üzere Phoebe Waller-Bridge, George Lucas, Steven Spielberg gibi birçok ünlü isim rol alıyor.

3. Her Şey Her Yerde Aynı Anda

Tür: Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon

Yıl: 2022

IMDB Puanı: 7.8

Bundan yıllar önce Çin’den Amerika’ya eşi ile birlikte göç eden Evelyn, ailesi ve işi ile sıradan bir hayat sürüyor. Ansızın kendini bulduğu çılgın macerada ise genç kadının dünyayı kurtarması gerekiyor.

Evreni kurtarmak için kendisine ihtiyaç duyulduğunu anlayan Evelyn aynı zamanda başka hayatlarla ilişkili alternatif evrenleri de keşfetmeye başlıyor.

4. Loki

Tür: Bilim Kurgu, Dram

Yıl: 2021

IMDB Puanı: 8.2

Averngers:Endgame filminde Tesseract ile birlikte ortadan kaybolan Loki, uzay ve zaman arasında bir yolculuğa başlıyor. Macera ve tehlike dolu bu yolculukta TVA tarafından yakalanıyor. TVA’nın anlaşma çabasına karşın Loki’nin akıllıca planları bu dizinin odak noktası haline geliyor.

5. Encino Man

Tür: Komedi

Yıl: 1992

IMDB Puanı: 5.8

Modernizmden uzak bir beldede mağara adamı olarak yaşamını sürdüren Link’in bir kıza aşık olması ve şehre taşınması ile başlayan hikâyede hem ana karakter hem de çevresindekiler için birbirinden komik ve eğlenceli anlar yaşanıyor.

Bu filmde Ke Huy Quan ile birlikte Sean Astin, Brendan Fraser, Robin Tunney ve Dalton James gibi isimler rol alıyor.

6. Define Avcıları

Tür: Aile, Macera, Komedi

Yıl: 1985

IMDB Puanı: 7.7

Amerika’nın batı kesiminde yer alan Oregon’daki bir kasabada bir grup çocuk yaşamaktadır. Bu çocukların evi golf sahası yapılmak için yıkılacaktır. Tam da bu sırada çocuklar tavan arasında bir hatife bulur. Bu harita ‘Tek Göz Willienin hazine haritası’ oılarak karşımıza çıkar.

Karada ve denizin altında define arayışına devam eden çocukları bekleyen korsan tuzakları bulunur. Bunun yanında polis tarafından aranan bir aile çetesi olan Fratelliler de çocukların başına çeşitli işler açar. Hazine avcısı çocukların tek hedefi ise bulacakları hazine sayesinde evlerini yıkılmaktan kurtarmaktır.

7. Indiana Jones: Kamçılı adam

Tür: Aksiyon, Macera

Yıl: 1984

IMDB Puanı: 7.5

Şangay’daki bir gece kulübünde çıkan kavgadan son anda paçayı kurtaran Indiana Jones kendisini ansızın Hindistan’da bulur. Ke Huy Quan’ın canlandırdığı Uzakdoğulu küçük yardımcısı ve ünlü bir şarkıcı olan Willie de onunladır.

Maceraperest üçlü köydeki kayıp sihirli mücevheri bulmak için uğraşırken kötülük peşinde koşan bir tarikatla mücadele etmek durumunda kalır. Nefes kesen bir aksiyon macera filmi olarak sinema tarihine adını yazdırmış bir yapımdır.