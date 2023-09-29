CV Hazırlamada Yapay Zekadan Destek Alın: Kickresume Nedir?

Kickresume, kullanıcılara AI destekli özgeçmiş ve ön yazı hazırlama imkânı sunan bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulama sayesinde kısa sürede son derece etkileyici bir özgeçmişe sahip olma şansınız var.

Uygulamanın sunduğu 50 farklı şablondan birini seçip belirtilen adımları izlediğinizde dakikalar içinde profesyonel bir özgeçmiş oluşturabiliyorsunuz.

Kickresume, özgeçmiş hazırlama konusunda bununla da sınırlı kalmıyor. Daha birçok kullanışlı özelliği sizlerle buluşturuyor. Peki, Kickresume nasıl kullanılır? Bu uygulama ile nasıl özgeçmiş ve ön yazı oluşturulur? İşte, Kickresume hakkındaki tüm detaylar!

Kickresume Nedir?

Kickresume, sizin yerinize özgeçmiş oluşturabilen bir yapay zeka aracı olarak karşımıza çıkıyor. Uygulama tarafından sorulan sorulara verdiğiniz yanıtlara göre özgün ve kişiye özel bir özgeçmiş hazırlanabiliyor.

‘Yapay zeka özgeçmiş denetleyicisi’ sayesinde Kickresume’da hazırlanan özgeçmişlerin işverenler açısından daha ilgi çekici bir görünüme sahip olması için gerekli iyileştirmeler yapılabiliyor.

Kickresume ile tek tıkla özgeçmişinizi bir web sitesine dönüştürebiliyorsunuz. Ek olarak, gramer kontrolü yapabiliyor, gerekli durumlarda yardım merkezi ve güvenlik araçlarını kullanarak uygulamaya dair deneyiminizi iyileştirebiliyorsunuz.

Kickresume’un ücretsiz planını kullanmayı tercih ederseniz uygulama tarafından size 4 adet özgeçmiş, 4 adet ön yazı ve 1 adet de web sitesi şablonuna erişim hakkı tanımlanıyor. Bu şablonlar üzerinde dilediğiniz kadar düzenleme yapıp indirme hakkına sahip oluyorsunuz.

Şablonların içeriğinde örnek metinler yer alıyor. Dilerseniz bu metinleri tamamen kendi özgün cümlelerinizle değiştirebilirsiniz. Mevcut metinlerden yararlanmak isterseniz içeriği kendi dilinizde düzenleyebilirsiniz.

Ücretsiz planın yanı sıra aylık ve yıllık paketler de kullanıcılara sunulan alternatifler arasında yer alıyor. 35 farklı özgeçmiş ve 7 adet WEB sitesi şablonuna kadar sunabilen programda sınırsız düzenleme ve indirme yapabilirsiniz.

Ayrıca ücretli aylık planda şablonları kombinleme, 20000’i aşkın cümle örneğine erişme, canlı destek gibi avantajlar mevcut. Aylık üyelikte her ay ödenecek olan tutar 19 dolar olarak belirtiliyor.

Yıllık üyeliğe geçtiğinizde ise bu tutar 9 dolar olarak güncelleniyor. Yani 10 dolarlık bir indirim söz konusu oluyor. Bu seçenekte ‘premium plan’da sunulan tüm özellikler indirimli bir şekilde kullanıcılara tanımlanıyor.

Kickresume, İngilizce ve İspanyolca metinlerde gramer kontrolü hizmetini sizlerle buluşturuyor. Gerçek insanlardan oluşan bir editör ekibi iki gün içinde oluşturduğunuz özgeçmişin gramerini ve okunabilirliğini kontrol edip size dönüş yapıyor. Gramer kontrolü ekstra bir hizmet olarak her zaman alınabiliyor.

Kickresume Ne İşe Yarar?

Kickresume kolay kullanıma elverişli arayüzü ve kullanışlı özellikleri ile hızlı bir şekilde ihtiyacınız olan nitelikli özgeçmişi hazırlamanıza olanak tanıyor. Peki, Kickresume’un işlevlerini sıralayacak olursak ortaya nasıl bir liste çıkıyor?

Kickresume’un sağladığı olanaklar:

ATS dostu, kullanıma hazır özgeçmiş ve ön yazı şablonları

Ön yazı oluşturucu

Özgeçmiş oluşturucu

Web sitesi tasarımcısı

Gramer kontrolü

Kişisel yapay zeka asistanı

Kickresume Nasıl Kullanılır?

Özgeçmiş yazarken zorlanıyorsanız Kickresume’un yapay zekâ desteği ile özgeçmiş oluşturma hizmetinden yararlanabilirsiniz.

OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4 desteğine sahip metin yazma aracı ile Kickresume özgeçmişiniz için en uygun cümleleri sizin yerinize seçer. Saniyeler içinde özgeçmişinizin şablonunu oluşturup yapay zekânın gücüyle nitelikli bir CV ve ön yazı hazırlamanızı sağlar.

Özgeçmiş şablonu seçip kendi istekleriniz doğrultusunda bu şablonu özelleştirebilirsiniz. Özel planlara geçtiğinizde birden fazla şablonu birleştirip kombinleyerek daha özgün bir özgeçmiş oluşturabilirsiniz.

Kickresume size ilham alabileceğiniz çeşitli özgeçmiş kaynakları sunar. Bu kaynaklardan ilham alarak sektörünüz ile uyumlu, ilgi çekici ve daha kaliteli bir CV hazırlayabilirsiniz.

Kickresume sayesinde özgeçmişinizi bir tık ile size ait bir web sitesine dönüştürme imkânınız var. Dijital ortamda varlığınızı daha somut hale getiren bu uygulama gelecekte işverenler tarafından fark edilme olasılığınızı arttırmaya destek oluyor.

Özgeçmişinizle ilgili kritik almak için Kickresume’u kullanabilirsiniz. Uygulamanın veritabanında yer alan başarılı özgeçmişler ile sizin hazırlamış olduğunuz şablonu karşılaştırıyor.

Uygulamadan gelen geri bildirimler ve size vermiş olduğu özgeçmiş puanına göre özgeçmişinizin yeterli olup olmadığını veya hangi noktalarda gelişime ihtiyaç duyduğunu kolaylıkla saptayabilirsiniz. Bunun için ödemeniz gereken tutar ise 26 dolar olarak belirtiliyor.