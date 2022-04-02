Kişisel Bilgisayarınız Bir Sorunla Karşılaştı Hatası Nasıl Çözülür?

Kişisel bilgisayarınız bir sorunla karşılaştı hatası nedir, neden olur, nasıl çözülür? Bu yazıda Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda zaman zaman meydana gelen hataya ilişkin merak ettiğiniz soruları yanıtladık.

Bazen bilgisayarı kullanırken mavi renge sahip ekran üzerinde bir hata mesajı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Peki, söz konusu problem nedir, hangi durumlarda meydana gelir ve nasıl çözülür?

Kişisel Bilgisayarınız Bir Sorunla Karşılaştı Hatası Nedir?

Mavi ekran hatası olarak bilinen problem, Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda meydana gelebilir. Söz konusu sorun ortaya çıktığı takdirde bilgisayarın ekranında aşağıda bulunan hata mesajı yer alır.

"Kişisel bilgisayarınız bir sorunla karşılaştı ve yeniden başlatılması gerekiyor. Şu anda bazı hata bilgileri toplanıyor, bu işlemden sonra yeniden başlatılacak."

Kişisel Bilgisayarınız Bir Sorunla Karşılaştı Hatası Neden Olur?

Kayıt defterindeki değişiklikler

Bozuk sistem dosyaları

Hatalı aygıt sürücüsü

Kötü amaçlı yazılımlar

Yanlış donanım bağlantısı

Üçüncü parti uygulamalar

Windows güncellemeleri

Bilgisayarın aşırı ısınması

Çok can sıkıcı bir problem olan mavi ekran hatasının meydana gelmesinde pek çok faktör etkili olabilir. Kayıt defterinde yaptığınız bir değişiklik sonucunda söz konusu sorun ile karşı karşıya kalmanız mümkün.

BSoD olarak kısaltılan mavi ekran hatasının ortaya çıkmasında bozuk sistem dosyaları da oldukça etkili. Bunların yanı sıra hatalı aygıt sürücüsü de BSoD sorununa yol açabilir. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, bulaştığı sistemde yer alan önemli dosyalara zarar verir. Bunun sonucunda PC’de söz konusu hata ortaya çıkar.

Yanlış donanım bağlantısı da etkili faktörler arasında bulunuyor. Ayrıca bilgisayarınıza yüklediğiniz bazı üçüncü parti uygulamalar da söz konusu hatanın meydana gelmesinde etkili olabilir. Bunlara ek olarak bazen Windows güncellemesinin ardından mavi ekran problemi meydana gelebilir.

Yaz aylarında uzun süre boyunca video oyunu oynarken böyle bir hata ile karşılaşabilirsiniz çünkü bu sorun, aşırı ısınan bilgisayarlarda da görülebiliyor. Gördüğünüz üzere BSoD sorununun ortaya çıkmasında çok sayıda neden mevcut. Peki, bu hatayı düzeltmek için hangi yöntemlerin uygulanması gerekiyor?

Kişisel Bilgisayarınız Bir Sorunla Karşılaştı Hatası Nasıl Çözülür?

Çevre birimlerini çıkarın.

Son yüklediğiniz programları kaldırın.

Windows güncellemesini kaldırın.

Son yüklediğiniz / güncellediğiniz sürücüyü kaldırın.

Bellek dökümü ayarını değiştirin.

Sistem Dosya Denetleyicisi’ni kullanın.

Bilgisayara format atın.

Yukarıda mavi ekran sorununun düzelmesine yardımcı olacak yöntemler yer alıyor. Bu yöntemlerin nasıl uygulanacağına aşağıdan bakabilirsiniz.

1. Çevre Birimlerini Çıkarın

BSoD sorunu ile karşı karşıya kalmanız halinde ilk önce bilgisayara takılı olan klavye, mouse gibi tüm çevre birimlerini çıkarın. Bilgisayarın açılması için ihtiyaç olmayan çevre birimlerini çıkardıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın. Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Sorun çözülürse çıkardığınız parçaları tek tek takıp denemeye başlayın. Arızalı parçayı belirleyene kadar bu işlemi tekrarlayın. Böylelikle söz konusu probleme hangi parçanın yol açtığını tespit edebilirsiniz. Sorun çözülmediyse bir sonraki yönteme göz atın.

2. Son Yüklediğiniz Programları Kaldırın

Bilgisayarı kapatmak için güç butonuna 10 saniye basılı tutun.

Güç butonuna tekrar basın.

Bilgisayar açılırken yeniden güç butonuna 10 saniye basılı tutun.

Güç butonuna yeniden basın.

Bilgisayarı aynı şekilde üçüncü kez kapatın.

Bilgisayarı açın fakat bu kez kapatmayın.

"Bir seçenek belirleyin" ekranı açılacak.

"Sorun Gider" seçeneğine tıklayın.

"Gelişmiş Seçenekler" seçeneğini seçin.

"Başlangıç Ayarları" butonuna basın.

"Yeniden Başlat" seçeneğini seçin.

"Güvenli Modu Etkinleştir" yazısının olduğu 4 tuşuna basın.

Başlat menüsüne sağ tıklayın.

Ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisini görüntüleyin.

Son yüklediğiniz programa tıklayın.

"Kaldır" butonuna basın.

Bilgisayarınıza bir program yükledikten sonra mavi ekran hatası ile karşılaşmış olabilirsiniz. Böyle bir durumda sorunun kaynağı son yüklenen program olabilir. Bu sebepten ötürü programı kaldırıp sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmeniz gerekir.

Program kaldırma menüsüne erişebilmek için bilgisayarı güvenli modda başlatmalısınız. Bunun için ilk olarak bilgisayarı kapatmak için güç butonuna 10 saniye basılı tutun. Bilgisayar kapandıktan sonra güç butonuna tekrar basın. Sistem açılırken üretici logosu göründüğünde güç butonuna 10 saniye basılı tutun.

Güç butonuna yeniden basın ve sistem açılırken aynı şekilde üçüncü kez kapatın. Güç butonuna tekrar basın ancak bu kez bilgisayarı kapatmayın. "Bir seçenek belirleyin" ekranı üzerinden "Sorun Gider" seçeneğini seçin. Daha sonra "Gelişmiş seçenekler" butonuna tıklayın.

Açılan ekranda "Başlangıç Ayarları" butonuna basın ve ardından "Yeniden Başlat" seçeneğini seçin. "Güvenli Modu Etkinleştir" yazısının yer aldığı 4 tuşuna basın. Bu işlemi yaptığınız takdirde bilgisayar güvenli modda açılacak.

Sistemi güvenli modda açtıktan sonra Başlat menüsüne sağ tıklayın. Ayarlar menüsünü seçtikten sonra Uygulamalar kategorisini görüntüleyin. Uygulama listesi üzeirnden son yüklediğiniz programı bulun ve üzerine bir kez tıklayın. Son olarak "Kaldır" butonuna tıklayın.

3. Windows Güncellemesini Kaldırın

Bilgisayarı güvenli modda başlatın.

Denetim Masası’nı açın.

"Program kaldır" seçeneğini seçin.

"Yüklü güncelleştirmeleri görüntüle" yazısına tıklayın.

Son güncellemenin üzerine sağ tıklayın.

"Kaldır" seçeneğini seçin.

Bilgisayarınıza yüklediğiniz Windows güncellemesi sonucunda mavi ekran problemi meydana gelmiş olabilir. Bu sebepten ötürü ilk önce bilgisayarı güvenli modda başlatın. Ardından Görev Çubuğu’ndaki arama butonu üzerinden Denetim Masası’nı açın.

Denetim Masası’nda yer alan "Program kaldır" seçeneğini seçin. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra "Yüklü güncelleştirmeleri görüntüle" yazısına tıklayın. Açılan liste üzerinden son güncellemenin üzerine sağ tıklayın ve "Kaldır" seçeneğini seçin.

4. Son Yüklediğiniz / Güncellediğiniz Sürücüyü Kaldırın

Sistemi güvenli modda başlatın.

Başlat menüsüne sağ tıklayın.

Aygıt Yöneticisi’ni açın.

Sürücüye sağ tıklayın.

"Cihazı kaldır" seçeneğini seçin.

Son yüklediğiniz ya da güncellediğiniz bir sürücü, BSoD sorununa yol açabilir. Bu nedenle sistemi güvenli modda başlattıktan sonra Başlat menüsüne sağ tıklayın. Açılan pencere üzerinden Aygıt Yöneticisi’ne tıklayın.

Aygıt Yöneticisi üzerinden son yüklediğiniz sürücüyü bulun ve üzerine sağ tıklayın. Son olarak "Cihazı kaldır" seçeneğini seçin. Bilgisayarı yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

5. Bellek Dökümü Ayarını Değiştirin

Bilgisayarı güvenli modda başlatın.

Arama butonuna basın.

"Gelişmiş sistem" yazın.

"Gelişmiş sistem ayarlarını görüntüle" yazısına tıklayın.

"Başlangıç ve Kurtarma" bölümündeki "Ayarlar" butonuna basın.

"Otomatik olarak yeniden başlat" işaretini kaldırın.

"Hata Ayıklama Bilgisi Yaz" kategorisindeki "Tam Bellek Dökümü" seçeneğini seçin.

"Tamam" butonuna basın.

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bellek dökümü ayarını değiştirerek sorunu çözebilmeniz mümkün. Bu yöntem için güvenli modda başlatın ve ardından arama butonuna basın. Kutucuğa "Gelişmiş sistem" yazın ve arama sonuçlarından "Gelişmiş sistem ayarlarını görüntüle" yazısına tıklayın.

"Başlangıç ve Kurtarma" bölümünde yer alan "Ayarlar" butonuna basın. Daha sonra "Otomatik olarak yeniden başlat" işaretini kaldırın. Bu işlemin ardından "Hata Ayıklama Bilgisi Yaz" kategorisinde konumlanan "Tam Bellek Dökümü" seçeneğini seçin. "Tamam" butonuna bastıktan sonra sistemi yeniden başlatın.

6. Sistem Dosya Denetleyicisi’ni Kullanın

Sistemi güvenli modda başlatın.

Görev Çubuğu’ndaki arama butonuna basın.

Kutucuğa "Komut İstemcisi" yazın.

Arama sonuçlarından Komut İstemcisi’ni yönetici olarak çalıştırın.

"sfc /scannow" yazın.

"Enter" tuşuna basın.

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Can sıkıcı sorun devam ediyorsa uygulayabileceğiniz bir yöntem daha bulunuyor. Bu yöntemi uygulamak için ilk önce sistemi güvenli modda başlatmanız gerekiyor. Bu işlemin ardından Görev Çubuğu’nda yer alan arama butonuna tıklamanız ve "Komut İstemcisi" yazın.

Arama sonuçları üzerinden Komut İstemcisi’ni yönetici olarak çalıştırın. Açılan pencerede "sfc /scannow" yazın. "Enter" tuşuna basın ve ardından bilgisayarı yeniden başlatın.

7. Bilgisayara Format Atın

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa son çare olarak bilgisayara format atabilirsiniz. Format işlemi, karşılaştığınız problemin çözülmesine yardımcı olabilir.