Klavyede Derece İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda ve telefonda yazı yazarken pek çok kişi derece işaretine ihtiyaç duyabiliyor. Peki, böyle bir durumda derece işareti nasıl yapılır? Hazırladığımız rehberde söz konusu işaretin nasıl ekleneceğini açıkladık.

Bir proje üzerinde çalışırken ya da ödev hazırlarken şapkalı a yapma işleminin yanı sıra derece işaretine de gerek olabiliyor. Hem bilgisayar hem mobil cihazlar üzerinden derece işaretini yazıya ekleyebilmeniz mümkün.

Bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden derece simgesini eklemenin çok pratik bir yolu bulunuyor. Dolayısıyla bilgisayarda ve mobil cihazlarda oldukça hızlı ve pratik bir şekilde söz konusu işareti ekleyebilme imkânına sahipsiniz.

Klavyede Derece İşareti Yapma Adımları

Alt tuşuna basılı tutun.

Tuş takımından 0176 tuşlarına basın.

Derece işareti eklenecektir.

PC kullanırken derece simgesi ekleyebilmek için yalnızca bir klavye kısayol uygulamanız yeterlidir. Bunun için alt tuşuna basılı tutarak 0176 tuşlarına sırasıyla basın. Bunu yaptığınızda derece simgesini eklemiş olacaksınız.

Rakamlara genellikle klavyelerin sağ tarafında yer alan, Num Lock tuşları olarak da bilinen tuş takımı üzerinden basmanız gerekiyor. Eğer klavyenin üst kısmında yan yana dizilmiş olan rakamlara basarsanız derece işareti eklenmeyecektir.

Telefonda ve Tablette Derece İşareti Nasıl Yapılır?

Mobil cihazın klavyesini açın.

"123" butonuna basın.

Çeşitli simgelerin yer aldığı butona dokunun.

Derece işaretinin bulunduğu butona basın.

Tablet ya da akıllı telefon üzerinden derece simgesini çok hızlı ve kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz. Söz konusu işlem için öncelikle klavyeyi görüntüleyin. Bu işlemin hemen ardından klavyenin üzerinde konumlanan "123" butonuna basın.

Söz konusu adımı uyguladığınızda rakamların yanı sıra çeşitli işaretler ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından üç farklı simgenin yer aldığı butona dokunun. Daha sonra derece simgesini seçin. Bu adımı uyguladığınız takdirde söz konusu işlem tamamlanacaktır.

Bu yazıda ödev yaparken, bir proje üzerinde çalışırken veya mesaj yazarken zaman zaman gerekli olabilen derece simgesinin eklenebilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden kolayca işlemi tamamlayabilirsiniz.