Klavyede Şapkalı A Nasıl Yapılır?

Klavyede yazı yazarken zaman zaman şapkalı a yazımına ihtiyaç duyulabiliyor. Peki, şapkalı a nasıl yapılır? Bu rehberde söz konusu işlemin yapılabilmesi için hangi kısayolun kullanılması gerektiğini açıkladık.

Yazılışı aynı ancak söylenişi ve anlamı farklı olan sözcükleri ayırt edebilmek adına şapka yani düzeltme işareti kullanılır. Dolayısıyla yazı yazarken düzeltme işaretinin kullanımı büyük bir öneme sahiptir. Düzeltme işareti okunuşları uzun olan ünlü harflerin üzerine eklenir.

Bilgisayarda ve telefonda yazı yazarken kullandığınız sözcüğün farklı bir anlam ile karıştırılmaması için düzeltme işareti kullanmak istiyor fakat bunun nasıl yapıldığını bilmiyorsanız rehberimizi inceleyebilirsiniz.

Klavyede Şapkalı A Yapma Adımları

Shift + 3 kısayolunu kullanın.

A harfine basın.

Bilgisayar kullanırken a harfine düzeltme işareti yani şapka eklemek için öncelikle shift + 3 klavye kısayolunu kullanmanız gerekiyor. Bu kısayolunu uyguladıktan hemen sonra a harfine bastığınızda â harfi yazılacaktır.

Büyük şapkalı a yapmak da oldukça basittir. Bunun için de ilk olarak shift + 3 kısayolunu kullanmanız ve ardından Capslock tuşuna basmanız gerekiyor. Capslok tuşuna bastıktan sonra ekranda Â harfi yer alacaktır.

Tablette ve Telefonda Şapkalı A Nasıl Yapılır?

Telefonun klavyesini görüntüleyin.

A tuşuna basılı tutun.

Şapkalı a işaretini seçin.

Bilgisayarın yanı sıra tablet ve akıllı telefon üzerinden de a harfine düzeltme işareti ekleyebilmeniz mümkün. Bunun için ilk olarak mobil cihazınızın klavyesini görüntüleyin. Bu işlemin ardından a tuşuna basılı tutun ve hemen ardından düzeltme işaretini içeren a harfini seçin.

Eğer telefonda veya tablette büyük şapkalı a harfi yazmak istiyorsanız önce yukarı ok işaretini içeren tuşa basmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra klavyenin üzerinde büyük harfler görünecektir. Bunun ardından A tuşuna basılı tutup şapkalı a harfini seçmeniz yeterlidir.

Bu yazıda bilgisayar, tablet ve akıllı telefonda düzeltme işareti içeren a harfinin nasıl yapılacağını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak çok kolay bir şekilde işlemi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca 10 parmak klavye nedir, nasıl öğrenilir sorularını cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.