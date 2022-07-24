Antik Mısır Kraliçesi Kleopatra Kimdir?

Kleopatra kimdir? Bu yazıda dünya çapında hemen hemen herkes tarafından tanınan Antik Mısır kraliçesinin hayatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve tarihteki en popüler ve en güçlü kadın hükümdarlarından bir tanesi olan Kleopatra'ya dair bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hayatı bir Shakespeare oyununa ve çeşitli filmlere ilham veren Kleopatra, güzelliğinin yanı sıra Julius Caesar ve Mark Antony ile olan duygusal bağı nedeniyle yüzyıllarca sanat, müzik ve edebiyatla ölümsüzleştirildi.

Ptolemaios hanedanının son hükümdarı Kleopatra'nın hayatı, Antik Mısır ile ilgili en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Hazırladığımız yazıda oldukça iyi bir eğitim almış olan Antik Mısır kraliçesine dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Kleopatra Kimdir?

Kleopatra olarak bilinen Kleopatra VII, Antik Mısır'da Jül Sezar'ın ölümünün ardından yönetimi devralan Ptolemaios Hanedanının bir üyesiydi. Hükümdarlığı esnasında siyasi ittifaklar kuran kraliçe, Julius Caesar (Jül Sezar) ve Mark Antony ile duygusal bağ kurdu.

Antik çağın en popüler hükümdarları arasında yer alan Kleopatra'nın hikayesi, William Shakespeare'in Antonius ve Kleopatra adlı oyununa ve Elizabeth Taylor'ın oynadığı 1963 yapımı bir uzun metrajlı filme ilham kaynağı oldu.

Ptolemaios hanedanının son hükümdarı Kleopatra VII Thea Philopator, MÖ 69 civarında Mısır'ın İskenderiye şehrinde doğdu. Kleopatra'nın babası Kral Ptolemy XII idi. Kleopatra'nın annesi hakkında ise çok az şey biliniyor fakat bazı spekülasyonlar annesinin Kleopatra V Tryphaena olabileceğini ileri sürüyor.

Makedon Hanedanını yöneten Büyük İskender, MÖ 332'de Mısır'ı fetheden ve İskenderiye şehrini inşa eden bir Makedonya kralıydı. Ptolemaios Hanedanı, Büyük İskender'in ölümünün ardından kuruldu. İskender'in generallerinden biri olan Ptolemy, kendisini Mısır kralı ilan etti. Kleopatra'nın çocukluğu ise İskenderiye'de geçti.

Kleopatra Hayatı

MÖ 51'de kral Ptolemy XII hayatını kaybetti. Bunun sonucunda taht, 18 yaşındaki Kleopatra ve 10 yaşındaki kardeşi XIII Ptolemaios'a bırakıldı. Kleopatra VII Thea Philopator, tahtta kardeşine kıyasla daha baskındı.

O dönem Mısır'da hükümdar olan Yunanlar, Mısır toplumuna karışmak istemiyordu. Bu nedenle kendi soylarından kişiler ile evliliğe adım atıyorlardı. Bu bilgiden dolayı Kleopatra'nın kardeşi XIII Ptolemaios ile evlenmiş olabileceği düşünülüyor.

Ptolemaios hanedanının önceki yöneticileri yalnızca Yunanca konuşuyorlardı ve Mısırca öğrenmeyi reddediyorlardı. Kleopatra ise Mısır dilini öğrenme ve konuşma ihtiyacı hissetti. Kraliçe, çocukluğu boyunca Etiyopyaca ve Latince dahil olmak üzere çeşitli diller öğrendi.

Mısır'ın son gerçek firavunu olan Kleopatra ayrıca matematik, felsefe ve astronomi alanlarında da çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Geleneksel Mısır kıyafetleri giymeye başlayan Kleopatra, MÖ 51-31 yılları arasında Antik Mısır'da hüküm sürdü.

Kleopatra ve kardeşi Ptolemy XII, tahta çıktıktan sonra aralarında bazı problemler ortaya çıktı. Bunun sonucunda Kelopatra sürgüne gönderildi.

Çok zeki bir hükümdar olan Kleopatra, bilgisini güç için kullandı. Tahttan zorla indirilip sürgüne gönderildikten sonra oldukça güçlü ittifaklar kurdu. Roma'nın desteğini isteyen Kleopatra, birçok ülke ile ticari ilişkiler kurarak Mısır ekonomisinin gelişmesine katkıda bulundu.

Roma, Pompey ve Sezar arasında bir iç savaşla karşı karşıyaydı. Pompey, Mısır'ın İskenderiye kentine sığındı fakat Ptolemy'nin emriyle bir süre sonra öldürüldü. MÖ 48'de Jül Sezar, rakibi Pompey'i İskenderiye'ye kadar takip etti.

Sezar, İskenderiye'de Kleopatra ile tanıştı ve ona âşık oldu. Kleopatra artık kardeşini tahttan indirecek ve tek hükümdar olarak Mısır üzerindeki kontrolünü sağlamlaştıracak yeterli askeri güce sahipti. Tahtı bırakmak istemeyen Ptolemy XIII, Sezar'ın sarayını kuşattı ancak Sezar'ın ordusu karşısında yenilgiye uğradı.

Sezar, bunun üzerine Kleopatra'nın küçük kardeşi Ptolemy XIV'i eş hükümdar yaptı. O dönemde hükümdar olan Kleopatra da tahta yeniden getirildi. Kleopatra, MÖ 47'de Sezar'dan Caesarion isimli bir çocuğu oldu.

Jül Sezar'ın öldürülmesinin ardından MÖ 44 yılında MÖ 41'de Kleopatra ile Mark Antony arasında bir duygusal bağ oluştu. Antony, Kleopatra'ya âşık oldu. Kleopatra ile Antony çiftinin Alexander ve Kleopatra isimli ikizleri oldu. MÖ 36'da ise çiftin Ptolemy Philadelphos isimli bir çocuğu daha dünyaya geldi.

Romalı komutan Antony, Sezar'ın ölümünden sonra iktidarı ele geçirmek için mücadele ediyordu. Antony tıpkı Sezar gibi Roma'nın kontrolünü sağlayabilmek için bir savaşa karıştı. Roma'nın doğu bölgelerine liderlik eden Antony, Kleopatra'da imparatorluk üzerindeki kendi egemenliğini güvence altına alabilmek için maddi ve askeri destek şansını gördü.

Kleopatra ve Antony, MÖ 31'de Yunanistan'ın batı kıyısında yer alan Actium'da oldukça şiddetli bir deniz savaşında Octavianus'u yenebilmek için ordularını birleştirdi fakat savaştan beklenen sonuç elde edilemedi. Bu savaş, Mısırlılar için maliyetli bir yenilgi oldu.

İkili, elde edilen yenilginin ardından kaçmak zorunda kaldı. Kleopatra, saray arazisine inşa ettiği bir anıta saklandı. Kısa süre sonra kendini öldürdüğüne dair bir söylenti yaydı. Haberi duyar duymaz dehşete kapılan Antony, kendi kılıcıyla kendini öldürmek için hamle yapmasına rağmen Kleopatra'nın hâlâ hayatta olduğunu öğrenecek kadar uzun süre hayatta kaldı.

Tarihci Cassius Dio, Antony'nin, Kleopatra'nın hayatta olduğunu öğrenince sanki yaşama gücü varmış gibi ayağa kalktığını ifade etti. Çok kan kaybeden ve bu nedenden ötürü hayatta kalamayacağını düşünen Antony, çevresindekilerden kendisini anıta taşımalarını rica etti. Anıta götürülen Antony, Kleopatra'nın kollarında hayatını kaybetti.

Kleopatra'nın kendisini bir kobra yılanına sokturarak intihar ettiği söyleniyor ancak son zamanlarda paylaşılan bilgilere göre kolayca yapılan bir zehir ile hayatına son verdi. Bu zehirin acı çektirmeden yalnızca birkaç saat içerisinde öldürdüğü ileri sürülüyor. Kleopatra öldüğünde 39 yaşındaydı.

MÖ 30'da hayatını kaybeden Kleopatra, Antony'nin yanına gömüldü. Mısır, Kleopatra'nın ölümünün ardından Roma İmparatorluğu'na dahil edildi.

Bu yazıda Kleopatra'nın hikâyesi hakkında merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca paleografya nedir sorusunu cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.