Kulüp Dizisi Oyuncuları, Konusu ve Dahası

Kulüp dizisi oyuncuları kimlerden oluşuyor? Bu sorunun yanıtı, popüler dijital yayın platformu Netflix üzerinden yayımlanan Kulüp isimli dizisini henüz izlemeyen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda kısa sürede çok popüler hâle gelen dizi hakkında merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Kulüp, 2021 yılının kasım ayında Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanmaya başladı. Çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilen dizinin şu anda iki sezonu bulunuyor. İlk sezonda altı bölüm yer alırken ikinci sezonda ise yalnızca dört bölüm mevcut.

Yönetmenliğini Seren Yüce ve Zeynep Günay Tan'ın üstlendiği Kulüp isimli yapıma başlamak istiyorsanız popüler dizi ile ilgili kafanızda bazı soru işaretleri olabilir. Bu yazıda Kulüp dizisi konusu nedir sorusu dahil olmak üzere bazı soruları cevaplayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve dizi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kulüp Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri Listesi

Gökçe Bahadır (Matilda Aseo)

Barış Arduç (İsmet Denizer)

Asude Kelebek (Rasel Aseo)

Salih Bademci (Selim Songür)

Metin Akdülger (Orhan Şahin)

Fırat Tanış (Çelebi)

Merve Şeyma Zengin (Tasula)

İştar Gökseven (Ali Şeker)

Murat Garipağaoğlu (David)

Suzan Kardeş (Mevhibe)

Çok büyük bir beğeni toplayan Kulüp isimli dizide pek çok başarılı isim yer alıyor. Peki, Netflix üzerinden yayımlanan ve kısa sürede büyük bir popülerliğe ulaşan başarılı dizinin oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Dram dizisinin oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kelebek, Salih Bademci, Metin Akdülger, Fırat Tanış, Merve Şeyma Zengin ve İştar Gökseven dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor.

Özellikle Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakteri ile tanınan Gökçe Bahadır, bu zamana kadar Yaprak Dökümü, Aramızda Kalsın, Evlilik Hakkında Her Şey dahil çeşitli yapımların oyuncu kadrosunda yer aldı. Bahadır, Kulüp dizisinde ise Matilda Aseo isimli karakteri canlandırdı.

Barış Arduç, bu zamana kadar 2017 yılında vizyona giren Mutluluk Zamanı, 2014 yapımı Deliha, 2017 yılında yayımlanan Kuzgun dahil olmak üzere çeşitli yapımların oyuncu kadrosunda yer aldı. Netflix'in popüler dizisinde İsmet Denizer karakterini canlandıran Arduç, özellikle Kiralık Aşk dizisi ile tanındı.

Bu zamana kadar Kiralık Aşk, İstanbullu Gelin, Kırmızı Oda, İlk ve Son gibi yapımlarda yer alan Salih Bademci, dijital yayın platformu Netflix'in popüler dizisi Kulüp'te Selim Songür isimli karakteri canlandırdı.

Fırat Tanış, popüler dijital yayın platformu üzerinden yayımlanan dizide Çelebi isimli karakteri canlandırdı. Tanış, bugüne kadar Geniş Aile, Aziz, Netflix dizisi Zeytin Ağacı, 9 Kere Leyla dahil olmak üzere pek çok yapımın oyuncu kadrosunda yer aldı.

Kulüp Dizisi Konusu Nedir?

1950'li yıllarda geçen Kulüp isimli dizide Matilda genel af ile cezaevinden çıkar. Matilda hapisten çıktıktan sonra Raşel isimli kızı ile bir bağ kurmaya çalışır. Raşel, annesi cezaevinde olduğu süre boyunca kalmıştır.

Popüler diziyi Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz. Bunun için belirli bir ücret karşılığında dijital yayın hizmetine abone olmanız gerekiyor. Platforma abone olduğunuz takdirde kütüphanede yer alan içerikleri istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

Kulüp Dizisi Nerede Çekildi?

Dram türündeki popüler diziyi izleyen çoğu izleyici dizinin nerede çekildiğini merak ediyor. 2021 yılında dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanmaya başlayan Kulüp, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi civarında çekildi.

Kulüp Dizisi Müzikleri Neler?

Dalida - Hava Nagila

Vivaldi - La Primavera

Zeki Dizdar - Yanımdasın

Cihan Kutlu - Büyük Yara

Yasmin Levy - Adio Kerida

Celal İnce - Seni Düşünürken

Erdem Güven - Karada ve Denizde

Mara Aranda - Alevanta Mordehai

The Klezmer Lounge Band - Hava Nagila

Brice Davoli & Valérie Deniz - But It's Over

Janet & Jak Esim Ensemble - Yo Era Ninya

Norman Span & Harry Belafonte – Matilda

Fazıl Say ve Serenad Bağcan - Dört Mevsim

The Jewish Starlight Orchestra - Hava Nagila

Melihat Gülses - Ada Sahillerinde Yürüyorum

Çağdaş Yurtseven - Ada Sahillerinde Yürüyorum

Brice Devoli & Valérie Deniz - Come on Little Bird

Söz ve müzik Kenan Doğulu, seslendiren Salih Bademci - Yıldızlara

Sahip olduğu 7,8 IMDb puanı ile dikkat çeken popüler dizi atmosfer, oyunculuk performansı ve senaryonun yanı sıra müzikleriyle de ön plana çıkıyor. Diziyi izleyen çok sayıda kişi, dizide çalan müziklerin isimlerini merak ediyor.

Büyük beğeni toplayan dizide Vivaldi'nin La Primavera, Zeki Dizdar'ın Yanımdasın, Celal İnce'nin Seni Düşünürken, Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın Dört Mevsim isimli şarkısı dahil olmak üzere pek çok müzik bulunuyor. Dizide ayrıca söz ve müzik Kenan Doğulu'ya ait olan Yıldızlara isimli şarkı da yer alıyor. Yıldızlara şarkısını Salih Bademci seslendiriyor.

Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayımlanan Kulüp dizisi ile ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca IMDb puanı en yüksek Netflix dizileri listemize de göz atabilirsiniz.