Laptop ve Masaüstü Bilgisayar Hızlandırma Yolları

Kullandığınız bilgisayarın performansı zaman zaman sizi rahatsız ediyor olabilir ve bunun ardında yatan sebebi bulmak, bazı durumlarda düşündüğünüz kadar kolay değil. Bu rehberimizde laptop ve masaüstü bilgisayarı hızlandırma yolları ile karşınızdayız. Peki ama masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar nasıl hızlandırılır?

Laptop ve Masaüstü Bilgisayar Nasıl Hızlandırılır?

Hemen yukarıda da bahsettiğimiz gibi yavaşlayan bir bilgisayarın ardında yatan pek çok neden bulunuyor olabilir. Çözüme ulaşmak için yapmanız gereken şey ise, bu sorunu bulmaktan geçiyor. Yazımızın devamında bu konuda neler yapabileceğinizi daha yakından inceleyeceğiz.

1- Antivirüs Kurun

Basit gibi gözüküyor olabilir. Kısa bir bilgilendirme olarak bilgisayarların yavaşlamasındaki en büyük nedenlerden birisi, zararlı yazılımlardır. Bu nedenle bir antivirüs programı kurup bilgisayarınızı derin bir taramadan sokmayı düşünebilirsiniz.

2- Fazla Kaynak Kullanan Programları Tespit Edin

Tabii ki arka planda çalışan uygulamalar kadar, arka planda çalışan uygulamalar da önemlidir. Bu nedenle bilgisayarınızdaki Görev Yöneticisi'nden faydalanarak çalışan programları işlemci ve bellek kullanımına göre sıralayın. Eğer ihtiyacınız olmayanlar varsa, kapatın gitsin.

3- Başlangıç Programlarını Kapatın

Siz her ne kadar arka plandaki uygulamaları kapatsanız da, bilgisayarınızı bir dahaki açışınızda onlar yine orada olacaklar. Steam, Discord ya da Spotify gibi uygulamalar bilgisayarınız açıldığında otomatik olarak açılırlar ve sekmeyi kapatsanız dahi arkada çalışmaya devam ederler. Bu nedenle başlangıçta çalışacak programları düzenleyin.

4- Depolama Alanını Genişletin

Bu noktada illa ki yeni bir depolama birimi almanızdan bahsetmiyorum. Genel tavsiyeler, kullandığınız depolamanın en az yüzde 20'sinin boş olması yönünde. Yani örneğin 512 GB kapasitesinde bir depolama biriminiz varsa, bunun en az yüzde 20'sinin boş olduğundan emin olun.

5- Bileşen Değişikliği Yapın

Tabii ki tüm bu tavsiyelere ek olarak daha geniş bir HDD almak ya da daha kolay ve işlevsel şekilde SSD'e geçiş yapmak isteyebilirsiniz. SSD, HDD'e nazaran çok daha hızlı veri aktarımı sunar ve bu da sistemin çok daha hızlı yüklenmesine yardımcı olur.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve bilgisayarınızı hızlandırabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.