iPhone 17 vs iPhone 15 Pro Max! Eski Amiral Gemisi mi Yoksa En Yenisi mi?

Yeni bir iPhone almayı düşünüyorsanız "iPhone 17 mi yoksa iPhone 15 Pro Max mi satın alınmalı" sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Bir tarafta en güncel iPhone serisinin temel modeli yer alırken diğer tarafta ise 2023 yılında piyasaya sürülen iPhone serisinin amiral gemisi modeli yer alıyor.

Şu anda internette iPhone 17, iPhone 15 Pro Max'ten çok daha uygun fiyata satın alınabiliyor. Peki, 2026 yılında iPhone 15 Pro Max için bu fiyat farkına değer mi? Bu rehberde merak edilen soruya ışık tutacağız. Rehberimizde iki telefonu ekran, işlemci, RAM, depolama, kamera, batarya ve tasarım kategorileri üzerinden detaylı şekilde karşılaştıracağız.

iPhone 17 ve iPhone 15 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Özellik iPhone 17 iPhone 15 Pro Max Ekran Boyutu 6,3 inç 6,7 inç Ekran Teknolojisi Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı 120Hz 120Hz Ekran Çözünürlüğü 1206 x 2622 piksel 1290 x 2796 piksel Ekran Parlaklığı 3000 nit 2000 nit İşlemci A19 A17 Pro RAM 8 GB 8 GB Depolama 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera 48 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera 18 MP 12 MP Batarya 3.692 mAh 4.441 mAh

iPhone 17 ve iPhone 15 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler?

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 17, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 15 Pro Max ise Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık sunuyor.

Ekran boyutu bakımından iki telefon arasında 0,4 inçlik bir fark mevcut. iPhone 15 Pro Max, diğer modele kıyasla klavyede daha rahat yazma ve biraz daha geniş görüntü avantajı sağlıyor. İk telefonun da sahip olduğu Super Retina XDR OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

İki telefonun da aynı yenileme hızına sahip olduğunu belirtelim. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Parlaklık tarafında iki telefon arasında önemli bir fark mevcut. iPhone 15 Pro Max 2000 nit parlaklığa sahipken iPhone 17 ise 3000 nit parlaklık ksunuyor. Bu, temel iPhone modellerinin ne kadar geliştiğini gösteriyor. İki parlaklık değerinin de güneş ışığı altında ekranın rahatça görülebilmesini sağladığını belirtelim.

iPhone 17 ve iPhone 15 Pro Max'in İşlemci Özellikleri Neler?

iPhone 17'de A19, iPhone 15 Pro Max'te ise A17 Pro tercih edildi. İki işlemci de 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 3 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

iPhone 15 Pro Max, Genshin Impact'i yüksek ayarlarda 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yoğun efektlerin yer aldığı sahnelerde FPS değeri zaman zaman 52 civarına düşebiliyor. Carx Street en yüksek ayarlarda ortalama 49 FPS'te oynanabiliyor. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

iPhone 17, Genshin Impact'i en yüksek ayarlarda 60 FPS'te çalıştırıyor. Yoğun efektelrin yer aldığı sahnelerde bile FPS değerinde düşüş yaşanmıyor. PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile ise 120 FPS'te oynanabiliyor. Oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda iki telefonun da benzer bir performans sergilediğini söyleyebiliriz.

Bu arada bazı telefonlar bazı oyunlarda 120 FPS desteğine sahip olabiliyor. Bu desteğe sahip olmayan bir cihaz, güçlü işlemciye sahip olsa bile 60 FPS'te kalabiliyor. Kısaca özetlemek gerekirse günlük kullanımda iki telefonun arasındaki performans farkını hissetmek neredeyse imkânsız fakat işin içine performans testleri veya ağır render işlemleri girdiğinde iPhone 17, sahip olduğu daha yüksek hız ile kâğıt üzerinde bir adım önde.

iPhone 17 ve iPhone 15 Pro Max'in RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

İki telefonda da yalnızca 8 GB RAM seçeneği bulunuyor. iPhone 17'nin depolama tarafında 256 GB ve 512 GB, iPhone 15 Pro Max'in depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Burada iPhone 15 Pro Max, 1 TB seçeneğiyle önemli bir avantaj sağlıyor. Elbette bu seçenek, çok yüksek boyuta sahip dosyalar barındıran ve bulut depolama hizmeti tercih etmeyen kişiler için ideal.

iPhone 17 ve iPhone 15 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler?

iPhone 17'nin arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 18 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

iPHone 15 Pro Max'in arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

Kamera tarafında iki telefon arasındaki en büyük fark periskop telefoto kamerası. iPhone 15 Pro Max, bu kamera sayesinde 5x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Böylece uzakta yer alan detayları bile fotoğraf kalitesinden ödün vermeden yakalayabiliyor. iPhone 17, fiziksel bir telefoto kameraya sahip olmadığı için dijital yakınlaştırma yapıyor. Bu, günlük kullanımda ihtiyacı karşılasa da iPhone 15 Pro Max'in bir adım gerisinde kalıyor.

İki telefonda da 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera mevcut. iPhone 17'de f/1.6 diyafram açıklığı sayesinde sensöre daha fazla ışık giriyor. Bu da özellikle gece veya düşük ışığa sahip ortamlarda daha aydınlık fotoğraflar çekilebileceği anlamıan geliyor.

İki telefonun ultra geniş açılı kamerası f/2.2 diyafram açıklığına sahip fakat çözünürlük tarafında önemli bir fark mevcut. iPhone 17'de 48 megapiksel, iPhone 15 Pro Max'te ise 12 megapiksel çözünürlüğe sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Manzara fotoğrafları çekmeyi seviyorsanız iPhone 17 ile çekeceğiniz geniş açılı karelerde çok daha fazla detay yakalayabilirsiniz.

Ön kamera tarafında iki telefon da f/1.9 diyafram açıklığına sahipken çözünürlük tarafında farklılık bulunuyor. iPhone 17 18 megapiksel, iPhone 15 Pro Max ise 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu, selfie yani özçekimlerde ve görüntülü görüşmelerde iPhone 17'nin bir adım önde olduğunu gösteriyor. Bu telefonun ön kamerasında görüntülerin daha net ve detaylı olduğunu söylemek mümkün.

iPhone 17 ve iPhone 15 Pro Max'in Batarya Özellikleri Neler?

iPhone 17'de 3.692 mAh batarya kapasitesi, iPhone 15 Pro Max'te 4.441 mAh batarya kapasitesi mevcut. Dolayısıyla iPhone 15 Pro Max batarya konusunda önde. Bu modeli satın alacak kişiler, iPhone 17'den daha uzun bir kullanım süresi elde edecektir.

iPhone 17 ve iPhone 15 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 17'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü internette 77 bin TL civarında bir fiyat ile satılıyor. Bu telefonun Apple'ın çevrim içi mağazasında 84 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim. iPhone 15 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise internette 105 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. Dolayısıyla fiyat konusunda iki telefon arasında çok büyük bir fark bulunuyor.

256 GB depolama alanına sahip iPhone 15 Pro Max: 105 bin TL civarı

105 bin TL civarı 512 GB depolama alanına sahip iPhone 15 Pro Max: 109 bin TL civarı

109 bin TL civarı 1 TB depolama alanına sahip iPhone 15 Pro Max: 129 bin TL civarı

129 bin TL civarı 256 GB depolama alanına sahip iPhone 17: 77 bin TL civarı

77 bin TL civarı 512 GB depolama alanına sahip iPhone 17: 87 bin TL civarı

iPhone 17 mi iPhone 15 Pro Max mi Satın Alınmalı?

iPhone 15 Pro Max, periskop telefoto kamera sayesinde 5x optik yakınlaştırma, daha büyük ekran, daha yüksek batarya kapasitesi ve 1 TB depolama alanı avantajlarıyla öne çıkıyor. iPhone 17 ise daha yüksek parlaklık, en güncel işlemci ve daha yüksek çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera avantajlarıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

256 GB depolama alanına sahip sürümleri göz önünde bulundurduğumuzda iki telefon arasında 28 bin TL civarında bir fiyat farkı bulunuyor. Eğer periskop telefoto kamera sizin için önemli değilse iPhone 17 almak daha mantıklı olacaktır. Bu standart modelin çok yüksek performans sunduğunu ve çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çektiğini belirtelim. Yine de kararın size ait olduğunu belirteyim.

Editörün Yorumu

Ben iki telefon arasında kalmış olsam iPhone 17'yi tercih ederdim. Bunun en büyük nedeni ise iki telefon arasındaki büyük fiyat farkı. İki telefonun başlangıç fiyatları arasında 28 bin TL civarı bir fark mevcut. Bu da maddi açıdan oldukça önemli bir tasarruf demek. Bu arada önceki standart modellerde 60Hz yenileme hızı vardı. iPhone 17'de 120Hz yenileme hızı bulunuyor. Dolayısıyla bu telefon, ekran konusunda Pro modelleriyle arasındaki en önemli farkı kapatmış oldu.