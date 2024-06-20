En İyi Laptop Soğutucu Modelleri

Günümüzde laptoplar yüksek teknoloji ve donanımlarla tasarlanmasına rağmen yine de ısınma problemine maruz kalabiliyor. Film izlerken, oyun oynarken ya da çalışma yaparken laptop uzun süre açık kaldığı zaman ısınıyor.

Bu durumda direkt olarak laptopun performansının düşmesine neden oluyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak adına soğutucu kullanması en doğrusu. Biz de bu yazımızda en iyi laptop soğutucu modelleri ile ilgili bir liste hazırladık.

En İyi 8 Laptop Soğutucu Modeli

Frisby FNC-5230ST

TX Red Alert

Zalman ZM-NS2000

Inca INC-611

Dexim DNA002 Frigus

Rampage AD-RX44 X-Gale

Hadron HD2007/20

JUO C1

1. Frisby FNC-5230ST

Eb iyi laptop soğutucu markaları arasında yer alan Fristby FNC-5230ST, modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Fristby FNC-5230ST, 5 kademeli yükseklik ayarından oluşuyor. Laptop masası şeklinde de kullanılabilen bu soğutucunun içerisinde 4 tane fan yer alıyor. Soğutucunun üzerindeki her fan, 1000 rpm güce sahip. Üzerindeki kontrol ekranından fanların çalışma hızlarını 6 farklı şekilde ayarlayabilirsiniz.

2. TX Red Alert

Dijital fan kontrol panelli TX Red Alert, 21 dB seviyesindedir. Yüksek performansa sahip soğutucu şu sistemlerden oluşuyor;

6 adet 70 mm boyutlu kırmızı LED fanlar

2 adet USB port

6 kademeli yükseklik ayarı

11” ve 17” boyutları arasındaki laptoplarla uyumlu çalışıyor.

3. Zalman ZM-NS2000

Zalman laptop soğutucu, 4 kademeli açı ayarı bulunuyor. Ergonomik tasarımlı bu soğutucu, tek ve büyük fana sahip. Bundan dolayı çok sessiz çalışıyor. Zalman ZM-NS2000 17 inç boyutlu laptoplara kadar uyumludur. Fan RPM kontrolü, kablo kontrolü ve 200 mm büyüklüğünde geniş fandan oluşuyor. Ayrıca bu soğutucu, 45 dereceye kadar da açılar sunuyor.

4. Inca INC-611

Inca INC-611, 13 inç-17 inç boyutları arasındaki laptoplar için uygun. Çok ince yapıdan oluşan soğutucuda 4 adet 80 mm ve 1 adet 120 mm olmak üzere toplam 5 adet led aydınlatmalı laptop yer alıyor. Ayrıca 2 adet USB girişi, 7 kademeli yükseklik ayarı ve fan hızı ayarlı olarak geliştirildi.

5. Dexim DNA002 Frigus

En iyi laptop soğutucu modelleri listesine eklediğimiz Dexim DNA002 Frigus, 2 adet USB portu ve entegre kablo yerinden oluşuyor. 17.3 inç boyutuna kadar olan laptoplar için uygun olan bu soğutucu, sağlam yapılıdır. 4 hız düzeyine kadar ayarlanabilen aydınlatmalı pervaneleri vardır. Aynı zamanda 4 adette aydınlatmalı fanı bulunuyor.

6. Rampage AD-RX44 X-Gale

Oyun severler için ideal bir soğutucu olduğunu söyleyebiliriz. Ses seviyesi, 28-32dBA aralığında olan soğutucu da 2 adet USB var. Ayrıca fan açma kapama özelliğiyle de dikkat çekiyor. LED göstergesinin desteklediği soğutucunun fan dönme hızı 2900 RPM’i buluyor. Soğutucu 6 adet fan var ve bunların boyutları 60 mm olarak tasarlanmıştır.

7. Hadron HD2007/20

15 inç-17 inç büyüklüğündeki laptoplarla uyumlu çalışan Hadron HD2007/20, 2 büyük fana sahip. İki adet USB bağlantısı, 3 kademeli yükseklik ayarı olan soğutucu hem rahat kullanımı hem de mor renkte yanan farlarıyla estetik görüntü oluşturuyor.

8. JUO C1

JUO C1 LED ekranlı notebook soğutucu, 14 inç-17 inç boyutlarında laptoplarla uyum sağlıyor. Güçlü performansıyla kullanışlılığını net şekilde ortaya koyan soğutucu, iki adet küçük ve iki adette büyük fanlı olarak tasarlandı.

Soğutucunun dijital ekranından fan modları ve hızı kolayca takip edilebiliyor. En iyi laptop soğutucu modelleri arasındaki JUO C1, altı kademeli şekilde kontrol edilmektedir.