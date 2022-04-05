Bitly
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,746
- DOSYA BOYUTU 0.47 MB
- Üretici Bitly
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Bitly, linklerinizi organize etmek, kaç kez tıklandıklarını saymak ve kolayca paylaşımda bulunabilmek için kullanabileceğiniz etkili ve başarılı bir Google Chrome eklentisidir.
Bitly, Google Chrome ile gezdiğiniz internet sayfalarını kaydedip paylaşabilmeniz için gereken linkleri sizin için kolayca ve hızlıca oluşturabilen etkili bir eklentidir. Kullanıcılara hızlı bir şekilde internet sayfası paylaşma özelliği sunan uygulama, tüm platformlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Hem mobil hem bilgisayar hem de web olarak karşımıza çıkan uygulama, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.
Linklerinizi organize etmek, tıklanma rakamlarını saymak ve Facebook, Twitter veya mail yoluyla paylaşmak için kullanılan servisin Google Chrome eklentisi sayesinde herşeyi tarayıcınızın üzerinde halledebilirsiniz. Linkleri kısaltarak paylaşma fırsatı veren eklenti sayesinde kullanıcılar uzun linklerden de kurtulmuş olacaklar. Önizleme özelliği sayesinde linkleri paylaşmadan görüntüleme imkanı veren basit eklenti, pek çok özelliği de bünyesinde bulunduruyor.
Bitly Windows Özellikleri
- Eklenti üzerinden kısaltılmış linklerinizi düzenleyebilirsiniz
- Önizleme özelliği sayesinde paylaşımda bulunacağınız linklerin Twitter ve Facebook üzerinde nasıl görüneceklerini önceden görebilirsiniz
- Sayfa veya sekme değiştirdiğiniz eklenti aktif kalmaya devam edecektir
- Web sayfalarını hızlıca kaydetme ve kısa link oluşturma
- Linkleriniz belirli tıklama sayılarına ulaştığında size bildirim olarak geliyor
İnternet üzerinde linklerinizin kontrolünü sağlamak, kategorize etmek, link işlerinizi hızlı ve kolayca yapmak için kullanabileceğiniz Chrome eklentisi oldukça etkileyici. Ücretsiz olan eklentiyi kullanarak linklerinizi basit şekilde organize ederek ne kadar tıklandıklarını görebilir ve aynı zamanda oluşturduğunuz linkleri Facebook, Twitter ve mail yolu ile paylaşabilirsiniz. Bünyesinde bildirim özelliğine de sahip olan eklenti, belirli tıklama sayılarına ulaştığında uyarılar da veriyor. Linkleri organize etmek için de kullanılan yardımcı eklendi, düzenli olarak güncellemeler alıyor. Kullanıcılar basit araç ile hem yeni özelliklere hem de linkleri kısaltma fırsatı buluyorlar.
Bity İndir
Windows, MacOS, Web, Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak yayınlanan Bitly, düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. 1 MB gibi düşük bir dosya boyutuna sahip olan eklenti İngilizce dil seçeneğine sahip. Sadece bir tık ile gezindiğiniz web sitesini dilediğiniz ortamda paylaşabilirsiniz. Oldukça hızlı bir yapıda çalışan uygulama, yıllardır pek çok platformda kendine yer bulmaya devam ediyor.
Bitly
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 623
- DOSYA BOYUTU 5.00 MB
- Üretici Bitly
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Bitly, Android telefon kullanıcıları için ücretsiz link kısaltma ve paylaşma uygulaması.
Bitly, en çok kullanılan link kısaltma servisleri arasında ve mobil platformda da kullanılabiliyor.
Akıllı telefonunuza ücretsiz indirip linklerinizi bit.ly formatında hızlıca kısaltabilmenin yanı sıra sosyal ağ hesaplarınızda tek dokunuşla paylaşabiliyorsunuz bu uygulamayla. Ayrıca linkleriniz hangi ülkelerden kaç tık almış, hangi kanallarda kaç kez paylaşılmış, toplam kaç kez tıklanmış, ay bazında grafik üzerinde görebiliyorsunuz.
Bitly’nin masaüstü programıyla tamamen entegre çalışan Bitly Android uygulamasında oluşturduğunuz kısa linkleri tüm detaylarıyla tek bakışta görme ve en çok tıklanan 10 linkinizi ayrıca görme şansına da sahipsiniz.
Bitly
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 57
- DOSYA BOYUTU 7.00 MB
- Üretici Bitly
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Bitly, iPhone için ücretsiz, pratik link kısaltma uygulaması.
Bitly, sosyal ağ siteleri gibi karakter sınırının olduğu platformlarda linklerinizi sorunsuzca paylaşmak için kullanabileceğiniz link kısaltma uygulamaları arasında.
En çok tercih edilen link kısaltma servislerinden Bitly’nin iPhone uygulamasını ücretsiz indirip üyelik oluşturmadan kullanabiliyorsunuz. Linklerinizi kısaltıp Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda hızlıca paylaşabilmenin yanı sıra linklerinizin kaç tık aldığını, hangi ülkelerden indirmelerin yapıldığını, hangi sosyal ağlarda paylaşıldığını, en çok tıklanan linklerinizi mobil üzerinden kolaylıkla görebiliyorsunuz.
Bitly Özellikleri:
- Kısa linklerinizi Bitly hesabınıza kaydedin
- Tek dokunuşla Facebook, Twitter, SMS ve e-posta olarak paylaşın.
- Kısa linklerinizin performansını takip edin
- Facebook ve Twitter arkadaşlarınızın neler paylaştıklarını keşfedin
- Kısa linklerinizi topluca organize edin ve paylaşın
Bit.ly
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,349
- Üretici Bitly
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Bit.ly bu ihtiyacı gidermek için kurulmuş adres kısaltıcılardan bir tanesi ve uzun zamandır pek çok kişi tarafından severek kullanılıyor. Ayrıca Twitter’ın resmi adres kısaltıcısı olarak da yerini almış durumda.
İnternet adreslerini (URL) ve sosyal medyada yazdıklarınızı kısaltmak son dönemlerde en çok ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi. Özellikle Twitter’ın kullanıcılarına sunduğu 140 karakter limiti adres kısmı uzun olan web sayfalarını paylaşmayı zorlaştırıyor.
Bit.ly bu ihtiyacı gidermek için kurulmuş adres kısaltıcılardan bir tanesi ve uzun zamandır pek çok kişi tarafından severek kullanılıyor. Ayrıca Twitter’ın resmi adres kısaltıcısı olarak da yerini almış durumda.
Kullanmak için herhangi bir üyelik gerektirmiyor ancak üye olduğunuzda işinize yarayacak bilgileri elde etmenizi sağlıyor. Örneğin paylaştığınız linklere kimlerin ne kadar tıkladığını üyelik ekranınızdan kolayca takip edebiliyorsunuz.
Herhangi bir gecikme ya da yavaşlık olmadan paylaştığınız bağlantıları insanlara ulaştıran bu web uygulamasını henüz kullanmıyorsanız denemenizi öneririm.