Bitly, linklerinizi organize etmek, kaç kez tıklandıklarını saymak ve kolayca paylaşımda bulunabilmek için kullanabileceğiniz etkili ve başarılı bir Google Chrome eklentisidir.

Barış YANIK - 48 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bitly, Google Chrome ile gezdiğiniz internet sayfalarını kaydedip paylaşabilmeniz için gereken linkleri sizin için kolayca ve hızlıca oluşturabilen etkili bir eklentidir. Kullanıcılara hızlı bir şekilde internet sayfası paylaşma özelliği sunan uygulama, tüm platformlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Hem mobil hem bilgisayar hem de web olarak karşımıza çıkan uygulama, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Linklerinizi organize etmek, tıklanma rakamlarını saymak ve Facebook, Twitter veya mail yoluyla paylaşmak için kullanılan servisin Google Chrome eklentisi sayesinde herşeyi tarayıcınızın üzerinde halledebilirsiniz. Linkleri kısaltarak paylaşma fırsatı veren eklenti sayesinde kullanıcılar uzun linklerden de kurtulmuş olacaklar. Önizleme özelliği sayesinde linkleri paylaşmadan görüntüleme imkanı veren basit eklenti, pek çok özelliği de bünyesinde bulunduruyor.

Bitly Windows Özellikleri

Eklenti üzerinden kısaltılmış linklerinizi düzenleyebilirsiniz

Önizleme özelliği sayesinde paylaşımda bulunacağınız linklerin Twitter ve Facebook üzerinde nasıl görüneceklerini önceden görebilirsiniz

Sayfa veya sekme değiştirdiğiniz eklenti aktif kalmaya devam edecektir

Web sayfalarını hızlıca kaydetme ve kısa link oluşturma

Linkleriniz belirli tıklama sayılarına ulaştığında size bildirim olarak geliyor

İnternet üzerinde linklerinizin kontrolünü sağlamak, kategorize etmek, link işlerinizi hızlı ve kolayca yapmak için kullanabileceğiniz Chrome eklentisi oldukça etkileyici. Ücretsiz olan eklentiyi kullanarak linklerinizi basit şekilde organize ederek ne kadar tıklandıklarını görebilir ve aynı zamanda oluşturduğunuz linkleri Facebook, Twitter ve mail yolu ile paylaşabilirsiniz. Bünyesinde bildirim özelliğine de sahip olan eklenti, belirli tıklama sayılarına ulaştığında uyarılar da veriyor. Linkleri organize etmek için de kullanılan yardımcı eklendi, düzenli olarak güncellemeler alıyor. Kullanıcılar basit araç ile hem yeni özelliklere hem de linkleri kısaltma fırsatı buluyorlar.

Bity İndir

Windows, MacOS, Web, Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak yayınlanan Bitly, düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. 1 MB gibi düşük bir dosya boyutuna sahip olan eklenti İngilizce dil seçeneğine sahip. Sadece bir tık ile gezindiğiniz web sitesini dilediğiniz ortamda paylaşabilirsiniz. Oldukça hızlı bir yapıda çalışan uygulama, yıllardır pek çok platformda kendine yer bulmaya devam ediyor.