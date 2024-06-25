Logitech keys-to-go 2 özellikleri ve fiyatı

Logitech, geçtiğimiz günlerde tablet odaklı yeni bir klavye modelini tanıttı. İnceliği, hafifliği ve kolay kullanımı ile öne çıkan bu klavye tablet kullanımınızı daha fonksiyonel hale getirecek. Kapaklı bir yapıya sahip olan Bluetooth klavyeyi istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz.

Üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulan ürünün diğer teknik özelliklerine de göz atmakta fayda var. Bu içerikte Logitech Keys-To-Go 2 adlı klavyenin sunduğu avantajları yakından inceliyoruz.

Logitech Keys-To-Go 2 Özellikleri

Logitech tarafından geliştirilen Bluetooth klavye, iOS ve Android uyumlu bir ürün olduğu için neredeyse piyasadaki tüm tablet modelleri ile uyumlu diyebiliriz. Kapaklı bir yapıya sahip olan klavye toplamda 222 gram ağırlığında.

Bluetooth Low Energy desteği sayesinde kullanıcılarına 36 aya kadar varan batarya ömrü sunuyor. Klavye üstünde bulunan kısayol tuşları sayesinde cihazlar arası geçiş yapmak son derece kolay bir hale geliyor.

Grafik, açık gri ve lilac renk seçenekleri bulunan ürünün yüksekliği 250 mm olup genişliği 105 mm, derinliği ise kapalı konumdayken 8,97, açık konumdayken 4,35 mm olarak belirtiliyor.

Değiştirilebilir düğme pil ile çalışıyor ve maksimum 3 farklı cihaza bağlanmanıza imkân tanıyor. Tuş aralıkları 18 mm olan klavyede 1 mm hareketli makaslı tuşlar kullanılıyor. Logi Options+ ile özelleştirme seçeneği sunuyor. Mouse olarak Logitech Flow ile uyumlu olduğu belirtiliyor.

Dahili kılıfı sayesinde tuşların hasar görmesi önlenmiş oluyor. İşiniz bittiğinde kılıfını kapatıp çantanıza atarak dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz klavyeyi her yere kolayca taşıyabilirsiniz.

Logitech Keys-To-Go 2 Fiyatı

Yurtdışında satışı başlayan klavyenin yakın bir tarihte Türkiye’de de satışa çıkması bekleniyor Markanın kendi websitesinde bu ürün çoktan yerini almış. Yurtdışı fiyatı ise şu an için 79.99 dolar olarak görüntüleniyor.

TL bazında düşünecek olursak yaklaşık 2.630 TL gibi bir rakama denk geldiğini söylemek mümkün. Bu tutara eklenecek vergilerle Türkiye’deki satış fiyatı biraz daha yüksek bir seviyeye çıkabilir.

Siz bu klavye hakkında ne düşünüyorsunuz? Başka önerdiğiniz Bluetooth klavye modelleri var mı? Logitech kullanıcısıysanız markanın ürünlerinden memun musunuz? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz!