En İyi MOBA Oyunları - 2022

MOBA oyunları, son dönemin en popüler yapımları arasında yer alıyor. Peki, çevrim içi çok oyunculu savaş arenası türünde en başarılı yapımlar neler? Bu yazıda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebileceğiniz popüler yapımları bir arada topladık.

Çevrim içi çok oyunculu savaş arenası (MOBA) türünde pek çok oyun bulunuyor. Bu yapımların bazıları dünya genelinde çok fazla sayıda oyuncu tarafından tercih ediliyor. Hazırladığımız listede birbirinden eğlenceli video oyunlarını sıraladık. Listeye göz atabilir ve beğendiğiniz bir yapımı bilgisayarınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

MOBA Oyunları Listesi

Smite

Dota 2

Battlerite

Paladins

Awesomenauts

League of Legends

Heroes of the Storm

Yukarıda PC üzerinden oynayabileceğiniz en iyi 7 MOBA oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına ve indirme bağlantılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Smite

Hi-Rez Studios tarafından yayımlanan Smite, yıllar önce piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Milyonlarca oyuncu tarafından oldukça beğenilen yapımda Arena, Conquest ve Joust gibi oyun modları mevcut. Smite, diğer MOBA türündeki yapımlardan farklı olarak TPS bakış açısına sahip.

Başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunda RA, Poseidon, Osiris, Persephone ve Odin dahil olmak üzere çok sayıda tanrı ve tanrıça bulunuyor. İskandinav mitolojisinde ön plana çıkan Odin hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için Odin kimdir, ne tanrısıdır sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Dota 2

MOBA türünün en başarılı örneklerinden bir tanesi olan Dota 2, Valve Corporation tarafından geliştirildi. Oyunda iki takım yer alıyor ve her takımda 5 oyuncu mevcut. Creep olarak adlandırılan yaratıkları keserek altın kazanabilir ve kazandığınız altınlarla çeşitli eşyalar satın alabilirsiniz.

Uzun saatler boyunca keyifli vakit geçirebileceğiniz yapım Türkçe arayüz desteğine sahip. Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan oyunda çok sayıda karakter yer alıyor ve her karakterin kendine has çeşitli yetenekleri bulunuyor.

Battlerite

Stunlock Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan Battlerite, 2017 yılının kasım ayında çıkışını gerçekleştirdi. Türkçe arayüz desteğine sahip olan yapımda iki veya üç oyuncudan oluşan iki takım mücadele ediyor. Oyuncular, oyuna başlamadan önce bir karakter seçmesi gerekiyor. Popüler yapımda yer alan her karakter çeşitli yeteneklere sahip.

Unity ile yapılmış oyunlar arasında yer alan Battlerite'ın amacı geleneksel MOBA yapımlarından farklı olarak rakip takımın kulelerini yıkmak değildir. Başarılı oynanış sistemiyle dikkat çeken oyunun minimum ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel HD 3000 ekran kartı ve çift çekirdekli 2.8 GHz işlemciye ihtiyaç duyuluyor.

Paladins

Çevrim içi çok oyunculu savaş arenası türünü FPS ile birleştiren Paladins, milyonlarca oyuncu tarafından oynanan oldukça popüler bir yapımdır. Overwatch'a benzeyen yapısıyla dikkat çeken oyunun oynanış mekaniği de oldudkça başarılı durumda.

Oyunda Androxus, Ash, Atlas, Barik, Bomb King ve Caspian dahil olmak üzere pek çok şampiyon bulunuyor. Her şampiyonun kendine kas yeteneklere sahip olduğu Paladins'te tarzınıza uyan şampiyon ile maçlara katılabilirsiniz.

Awesomenauts

Çizgi film tarzında grafiklere sahip olan Awesomenauts, listedeki diğer oyunlardan farklı olarak iki boyutludur. Ronimo Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapımda iki takım ve her takımda 3 kişi bulunuyor. Çeşitli karakterlere sahip olan Awesomenauts'ta oyun tarzınıza uygun bir karakteri seçerek maça dahil olabilirsiniz.

League of Legends

Dünyanın en popüler video oyunları arasında yer alan League of Legends, çevrim içi çok oyunculu savaş arenası türü denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biridir. Tıpkı Dota 2 gibi izometrik bakış açısına sahip olan oyun 2009 yılının ekim ayında çıktı.

Bir harita üzerinde iki takımın mücadele ettiği oyunda amaç rakibin Nexus'unu yıkmaktır. Üsse ulaşabilmek için bazı kuleleri sırası ile yıkmanız gerekiyor. Elbette bu pek kolay olmuyor. Türkçe desteğinin yer aldığı yapımda minyon isimli yaratıkları keserek altın kazanabilirsiniz. Kazandığınız altınlar ile eşyalar satın alarak şampiyonunuzu güçlendirebilirsiniz.

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyunu oynayabilmek için hesap oluşturmanız gerekiyor. League of Legends hesap açma nasıl yapılır sorusu dahil olmak üzere bazı soruları cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Oyunda çok fazla sayıda şampiyon bulunuyor. Bazı şampiyonların oynanışı oldukça zorken bazılarının ise oynanışı kolaydır. Oyuna başladıysanız ve oynanışı kolay şampiyonların hangileri olduğunu merak ediyorsanız yeni başlayanlar için en iyi LoL karakterleri listemizi inceleyebilirsiniz.

Heroes of the Storm

Heroes of the Storm'da her maçta tıpkı geleneksel MOBA yapımlarında olduğu gibi toplamda 10 oyuncu bulunuyor. İzometrik bakış açısına sahip olan oyunda iki farklı takım mücadele ediyor. Oyundaki amaç ise rakibin kulelerini yıkmaktır.

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan Heroes of the Storm'un macOS ve Windows sürümleri bulunuyor. 2015 yılının haziran ayında sunulan oyunda Hogger, Deathwing, Anduin, Imperius, Orphea ve Blaze dahil olmak üzere çok sayıda karakter yer alıyor. Karakterler çeşitli sınıflara ve yeteneklere sahiptir.

Bu yazıda en başarılı MOBA oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan oyunların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.