Kaç Saat LoL Oynadım, Nasıl Öğrenirim?

MOBA türündeki popüler video oyununu oynayan çoğu oyuncu, kaç saat LoL oynadım sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda League of Legends isimli yapımı kaç saat boyunca oynadığınızı öğrenmek için uygulamanız gereken adımları açıkladık.

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan League of Legends, 2009 yılının ekim ayında oynaması ücretsiz olarak sunuldu. Çeşitli haritalara ev sahipliği yapan video oyununda çok sayıda şampiyon bulunuyor ve her şampiyon bazı özelliklere sahip.

İki takımın mücadelesine tanık olduğumuz video oyununda ne kadar süre boyunca oynadığınızı merak ediyor olabilirsiniz. Bunu çok pratik şekilde öğrenmeniz mümkün. Peki, kaç saat League of Legends oynadım? Oynama süresini öğrenmek için aşağıda bulunan adımları uygulayabilirsiniz.

Kaç Saat LoL Oynadım, Nasıl Bakabilirim?

League of Legends'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfasını görüntüleyin.

İstatistikler sekmesine tıklayın.

MOBA türünün başarılı bir örneği olan League of Legends'ı kaç saat oynadığınızı öğrenmek için ister oyunun istemcisini isterseniz üçüncü taraf bir hizmet kullanabilirsiniz. Peki, kaç saat League of Legends oynadım, nasıl öğrenirim? İlk yöntemi uygulamak için öncelikle bilgisayarınızda yüklü olan League of Legends'ın istemcisini açın.

Oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bu işlemin ardından istemcinin sağ üst köşesinde yer alan profil simgesinin üzerine tıklayın. Daha sonra İstatistikler sekmesine girin. Bu adımı uyguladığınızda sol tarafta oynama süresi yer alacaktır.

Oyunun istemcisinde yalnızca mevcut sezonda oynanan sürenin yer aldığını belirtmek gerekiyor. Mouse imlecini oynama süresinin üzerine götürdüğünüzde normal ve dereceli gibi maçları ne kadar süre boyunca oynadığınızı da öğrenebilirsiniz.

Oyunda geçirdiğiniz süreyi öğrenmek için Wol.gg ve Tracker.gg gibi üçüncü taraf hizmetler kullanabilirsiniz. Örneğin Wol hizmeti üzerinden toplam oynama süresini öğrenmek için öncelikle bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden Wol.gg sitesini ziyaret edin.

Açılan sayfa üzerinden kutucuğa kullanıcı adını yazın ve hemen ardından hesabınızın yer aldığı sunucuyu seçin. "How much time i wasted on LoL?" yazısının yer aldığı butona tıklayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde hesabınıza dair çeşitli istatistiki bilgileri görüntüleyeceksiniz.

Wol sayfasında oynama süresi dakika, saat ve gün olarak yer alıyor. Sayfada ayrıca bu süre zarfında kaç kitap okuyabileceğiniz, kaç film izleyebileceğiniz ve kaç kilometre yürüyebileceğiniz bilgisi de bulunuyor.

Tracker sitesinde de ilk olarak League of Legends'ı seçmeniz ve ardından League of Legends'ı seçebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra kullanıcı adını yazmanız ve sunucuyu seçmeniz gerekiyor. Enter tuşuna basarak istatistiki bilgilerin yer aldığı sayfaya göz atabilirsiniz.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan League of Legends isimli MOBA oyununu kaç saat boyunca oynadığınızı öğrenmek için hangi adımları uygulamanız gerektiğini açıkladık. Rehberimizde bulunan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca League of Legends isimli video oyununda FPS ve ping değerlerini gerçek zamanlı olarak görüntülemek için hangi adımların uygulanması gerektiğini merak ediyorsanız LoL FPS ve ping gösterme nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.